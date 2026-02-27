Corrió más de 60 metros y forzó el error rival para un golazo de antología: la magnífica definición de Joaquín Panichelli en Francia

Podrá haber sumado solo cuatro minutos en la selección argentina durante el amistoso contra Angola, pero Joaquín Panichelli le mete presión partido tras partido a Lionel Scaloni para ser el tercer punta que acompañe a Lautaro Martínez y Julián Álvarez al Mundial 2026. El delantero del Racing de Estrasburgo volvió a ser una de las figuras de su equipo con la anotación de su 16° gol en 33 partidos de la temporada e igualó a Mason Greenwood (Olympique de Marsella) como máximo anotador de la Ligue 1 de Francia con 14 gritos.

El anfitrión abrió el telón de la jornada 24 en el Stade de la Meinau frente a Lens y el ex tanque de las Inferiores de River Plate rompió la paridad a los 17 minutos con una jugada de arco a arco. Recuperó la pelota en las cercanías del área propia y, rápidamente, emprendió su corrida contra campo ajeno. Luego de un pelotazo largo de Julio Enciso, el defensor rival Ismaëlo Ganiou dio un pase que quedó corto y, a su espalda, Panichelli olió sangre. Le ganó la espalda, persiguió el balón y definió con mucha clase con una emboquillada desde afuera del rectángulo mayor que agarró adelantado al arquero Robin Risser.

La igualdad marcada por Mamadou Sangaré a los 62 minutos del tiempo general no opacó la gran actuación de Panichelli, quien jugó todo el encuentro al igual que su compatriota Valentín Barco. El futbolista con pasado en el Deportivo Alavés de España tuvo su explosión futbolística en el Mirandés de la Segunda División de ese país con 21 gritos en 44 juegos y eso llevó al Estrasburgo a invertir USD 20 millones por su pase a mitad de 2025.

Ese salto de categoría no se notó en su adaptación y lleva tres duelos seguidos con asistencia perfecta en la red, luego de haberle marcado un tanto a Olympique de Marsella (2-2) y a Olympique de Lyon (3-1). También registra cuatro asistencias con esta camiseta. Ni siquiera el cambio de entrenador (Gary O’Neil reemplazó a Liam Rosenior, que se fue a Chelsea) afectó este presente y el proyecto deportivo le da la posibilidad de continuar destacándose en el ámbito local e internacional.

*El resumen del empate en Francia

Racing de Estrasburgo permanece en la séptima posición de la Ligue 1 con 35 puntos en 24 presentaciones (Joaquín Panichelli jugó todos los compromisos) y está a tres unidades de la pelea por el ingreso a copas internacionales, aunque todavía se debe completar toda la fecha. Además, es uno de los grandes candidatos a quedarse con la UEFA Europa Conference League junto al Crystal Palace de Inglaterra, la Fiorentina de Italia y el AEK Atenas de Grecia. Este viernes se definió que enfrentará al Rijeka de Croacia en los octavos de final de la competencia que entrega un boleto a la Europa League y reparte un premio superior a los USD 21 millones para el campeón, según precisó GiveMeSport.

Y para pelear en todos los frentes, la contundencia de su 9 será clave. Cabe recordar que el cordobés de 1.90 de altura comenzó su formación en las divisiones inferiores de Racing de Nueva Italia y, más adelante, pasó por Belgrano y Atalaya. Se entrenó con Boca Juniors, pero ante la falta de un acuerdo se incorporó a las Juveniles de River Plate en febrero de 2020. No tardó en destacarse dentro de la Reserva, donde marcó 12 goles en 23 partidos y su gran rendimiento le valió una citación de Marcelo Gallardo para integrar el primer equipo en un encuentro ante Talleres de Córdoba el 24 de septiembre de 2022. Sin embargo, nunca llegó a estrenarse con la Banda.

En diálogo con ESPN, el punta rememoró sus inicios en el cuadro de Núñez: “Llegué a River a los 17, casi a los 18 años, en la Cuarta. Estaba en Atalaya, mi club, me hicieron una prueba en Defensa y Justicia y después casi quedo en Boca, pero hubo un problema con mi club y al final me tomaron en River. Justo después me agarró la pandemia del Covid, volví a Córdoba y después pude regresar a Buenos Aires”. La falta de minutos lo hizo emigrar al Deportivo Alavés a finales de 2022, pero le dejó un 20% de su pase al club argentino. Ese porcentaje resultó beneficioso porque a la tesorería le ingresaron 3,2 millones de euros (USD 3,7 millones) por la transferencia al Estrasburgo.