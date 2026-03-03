Deportes

El noble gesto de Simeone con Raphinha luego de que el Atlético de Madrid eliminara al Barcelona de la Copa del Rey

El conjunto de la capital de España logró una sufrida clasificación a la final del torneo, a pesar de caer 3-0 en el duelo de vuelta

El Cholo consuela al brasileño
El Cholo consuela al brasileño en el césped del Camp Nou (Photo by Josep LAGO / AFP)

Atlético de Madrid sufrió, pero avanzó a la final de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Diego Simeone perdió 3-0 ante el Barcelona y padeció el asedio de su rival hasta el sexto minuto de descuento. No obstante, el arquero argentino Juan Musso fue figura e hizo valer el 4-0 logrado como local en la ida y el Cholo disputará su undécima final desde que regresó al Colchonero, pero con el buzo de entrenador.

Marc Bernal (por duplicado) y el brasileño Raphinha anotaron los goles para los catalanes, que tuvieron la iniciativa a lo largo de todo el encuentro, como había sucedido con el Atleti en la ida. Sin embargo, la diferencia de gol favoreció al elenco de la capital, que buscará el título ante la Real Sociedad el sábado 18 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Una vez concluidas las acciones, los jugadores y el cuerpo técnico del Atlético exhibieron su alivio por la clasificación y se desató el festejo. La contrapartida fueron los futbolistas del Barcelona, que exhibieron su decepción. Pedri y Raphinha, quien cayó derrumbado en el césped luego de aplaudir al público para agradecer el apoyo, fueron dos de los más golpeados.

El arquero argentino fue la gran figura del Atlético de Madrid, que avanzó a la final de la Copa del Rey

Fue allí que surgió el gesto de Simeone. El orientador argentino, de 55 años, se abrazó con su cuerpo técnico, saludó a algunos de sus jugadores y fue directo a la posición de Raphinha para darle ánimos. Lo tomó de sus brazos, le dedicó algunas palabras de aliento, y lo instó a que se levantara, antes de seguir su camino. La escena quedó captada por las cámaras de TV y los fotógrafos, que hicieron foco en la imagen de los dos gladiadores en el campo de juego.

Estamos decepcionados porque queríamos llegar a la final. Creo que la actuación que hicimos merecía una final. Pero también hay que respetar lo que hizo el Atlético de Madrid. Al final, es un gran equipo y defendió su ventaja. Remontar tras ir perdiendo 0-4 no es nada fácil. Quizá podríamos haber hecho una mejor actuación en la ida”, aceptó el atacante, de 29 años, con pasado en el Leeds, donde fue dirigido por Marcelo Bielsa.

El brasileño reconoció el trabajo
El brasileño reconoció el trabajo de la defensa del Atleti (Photo by Josep LAGO / AFP)

En 2025, Simeone supo declararse admirador de Raphinha. “Me encanta. Juega de todas las posiciones. De extremo, de lateral, en la punta, de mediapunta... Hace goles y presiona al marcador. No sé cómo no ganó el Balón de Oro el año pasado. El fútbol es así, cada uno tiene derecho a elegir lo que quiere, pero yo elegiría a Raphinha. Me deja encantado”, opinó entonces.

Noticia en desarrollo...

