Con el regreso de Paredes, cambio de esquema y una sorpresa: el once de Boca que probó Úbeda para visitar a Lanús

Leandro Paredes retornará al equipo titular para visitar a Lanús (Fotobaires)

En la previa de un partido que puede marcar el rumbo de la dirección técnica, Claudio Úbeda apostó por la experiencia de Leandro Paredes y la inclusión del juvenil Tomás Aranda en la formación inicial de Boca Juniors para visitar a Lanús este miércoles desde las 21:00 en La Fortaleza. Con el equipo ubicado en la novena posición y tras una serie de cuatro partidos sin victorias, Úbeda busca un cambio de dinámica y se juega la permanencia en el cargo mediante el regreso al esquema 4-3-1-2.

Aranda, mediocampista ofensivo de 18 años surgido en Boca Predio, será titular por primera vez tras haber disputado seis encuentros ingresando desde el banco. La promoción del jugador surge a partir de su ingreso en el último empate ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, cuando fue elogiado por Paredes por su capacidad para jugar entre líneas y su carácter para adueñarse del balón. La decisión de Úbeda de apostar por Aranda se vincula directamente con el regreso al 4-3-1-2, esquema en el que el juvenil asumirá un rol clave en la generación ofensiva.

A nivel estadístico, la situación de Boca Juniors se vuelve más exigente: el equipo quedó fuera de los puestos de clasificación a playoffs en el Torneo Apertura y necesita sumar tres puntos con urgencia para acortar la brecha. Los antecedentes recientes muestran que Úbeda ha debido “defender su continuidad” partido tras partido, disputando encuentros de alto riesgo sin títulos en juego, sino con la urgencia de mantener el puesto al menos una jornada más. Tras el último encuentro, el DT reconoció: “Creamos al menos 10 situaciones de gol”, aunque la mayoría se produjeron durante el segundo tiempo, luego de modificar el esquema inicial.

El juvenil Tomás Aranda se destaca en el equipo titular que Úbeda probó para visitar a Lanús (Fotobaires)

La convocatoria oficial no deparó sorpresas: Úbeda repitió la nómina de 24 jugadores utilizada ante Gimnasia, sin sumar altas ni habilitar el regreso de lesionados como Juan Barinaga, Ángel Romero ni Edinson Cavani. Romero y Cavani continúan fuera por problemas musculares y lumbares, respectivamente. Se mantienen entre los citados los juveniles Dylan Gorosito, Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Tomás Aranda.

En el mediocampo se destaca el retorno de Leandro Paredes, quien vuelve al once inicial tras superar un esguince de tobillo que lo marginó durante dos semanas. El capitán reemplazará a Williams Alarcón y compartirá el centro con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, apostando Úbeda al formato de “triple cinco” que busca consolidar. El ataque tendrá la dupla de Miguel Merentiel y Adam Bareiro, ya que alternativas como Cavani y Romero siguen recuperándose de lesiones. La principal opción de desequilibrio, Exequiel Zeballos, tampoco estará disponible, ya que se encuentra en la fase final de rehabilitación de un desgarro.

De este modo, la alineación para visitar a Lanús será la siguiente: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El encuentro entre Boca Juniors y Lanús corresponde al postergado de la séptima fecha del Apertura y será arbitrado por Darío Herrera. El partido, que se disputará el 4 de marzo a las 21:00, será transmitido por ESPN Premium.

Los convocados de Boca Juniors para visitar a Lanús

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores : Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Dylan Gorosito, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Ander Herrera, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda.

Delanteros : Lucas Janson, Miguel Merentiel, Adam Bareiro, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini.

La Aprevide prohíbe las banderas de Boca y define un único acceso para visitantes en la cancha de Lanús

Este encuentro contará con público visitante y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso que los hinchas de Boca Juniors no podrán ingresar banderas ni insignias identificatorias al estadio Néstor Díaz Pérez, donde el equipo enfrentará a Lanús este miércoles desde las 21:00. La medida busca permitir el aforo completo de la cabecera visitante, que contará con 12.500 localidades asignadas a la parcialidad xeneize.

El operativo de seguridad comprende 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 200 agentes de seguridad privada y 100 trabajadores de Utedyc. Las puertas se abrirán a las 18:00 y se recomienda a los asistentes llegar con antelación para evitar demoras. El ingreso será únicamente con entrada y DNI, aplicándose el derecho de admisión.

Los hinchas de Boca deberán acceder exclusivamente por la calle Esquiú y Berón de Astrada, a través de la puerta 9. Se recomienda a quienes lleguen desde la Ciudad de Buenos Aires hacerlo por Puente Pueyrredón, avenida Hipólito Yrigoyen, Puente Carretero Remedios de Escalada y avenida 29 de Septiembre hasta Esquiú. Para las peñas del norte y oeste, el acceso sugerido es por General Paz, Puente La Noria, Larroque, Hipólito Yrigoyen y el puente carretero. Desde el sur, el camino recomendado es por Hipólito Yrigoyen.

Los simpatizantes que lleguen en tren deberán descender en la estación Remedios de Escalada y continuar a pie hasta la entrada designada. La zona este de Lanús se reserva solo para el público local.

Además de las banderas, la Aprevide prohíbe el ingreso con insignias o vestimenta de otros clubes, botellas, papeles, pirotecnia, banderas con mensajes agraviantes, máscaras, caretas o capuchas. Se instalará un anillo de control para verificar el derecho de admisión.

Los hinchas de Lanús accederán por los accesos habituales: avenida Madariaga y Cabrero (puertas 2 y 3 para la popular), Platea Chebel (puerta 1), Esquiu (puerta 5 para platea central y oficial norte), Guidi (puerta 4 para prensa) y oficial sur (puerta 7).