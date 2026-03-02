De la actitud que hizo emocionar a un niño al gesto contra los suplentes del Orlando City: lo que dejó la gran actuación de Messi

Los dos gestos de Messi que no pasaron desapercibidos en las redes sociales

Lionel Messi protagonizó dos gestos que marcaron el Clásico del Sol: una burla al banco de suplentes de Orlando City y un gesto emotivo con un niño antes del inicio del partido. El encuentro, disputado en el estadio de Inter&Co Stadium en el marco de la segunda jornada de la Major League Soccer (MLS), concluyó con una victoria de Inter Miami por 4-2, donde el capitán argentino fue el principal responsable de la remontada con dos goles y una asistencia.

El partido inició con una ventaja de dos goles para Orlando City, producto de las anotaciones de Marco Pasalic y Martín Ojeda antes de los primeros 25 minutos. Inter Miami, vigente campeón de la MLS, enfrentaba un escenario adverso, pero la reacción llegó en el complemento. Mateo Silvetti descontó y, posteriormente, Messi igualó el marcador con un remate desde fuera del área. El argentino volvió a ser determinante en los minutos finales, brindando una asistencia a Telasco Segovia y marcando el cuarto tanto del equipo con un tiro libre.

El segundo gol de Messi fue el detonante de una de las imágenes más comentadas del encuentro. Tras el tiro libre, el futbolista argentino giró hacia el banco de suplentes de Orlando City y realizó un gesto, preguntando si querían su autógrafo. La acción se produjo tras una serie de cruces verbales y disputas dentro del campo, en un partido caldeado por la rivalidad regional.

Messi fue el gran protagonista de la jornada (Reuters)

Durante el desarrollo del partido, Inter Miami mostró una mejoría respecto al debut de la temporada, cuando cayó ante LAFC. Messi, con su doblete, se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar goles en 22 temporadas consecutivas desde su debut profesional en 2005. Además, el resultado permitió al equipo de Miami sumar sus primeros tres puntos en la temporada y cortar la racha invicta de Orlando City en su estadio frente a Inter Miami.

El Clásico del Sol no solo fue noticia por el desenlace deportivo y la actuación de Messi. Antes del inicio, un video que se hizo viral mostró al capitán argentino teniendo una cálida actitud con uno de los niños que acompañan a los jugadores en la salida al campo. Messi abrazó al niño, quien reaccionó primero con una sonrisa y luego se emocionó hasta las lágrimas, incapaz de contener la sorpresa por el acercamiento del futbolista. El momento fue ampliamente compartido en las redes sociales.

El encuentro dejó en evidencia la fragilidad defensiva de Inter Miami, que aún busca soluciones tras la retirada de Sergio Busquets y la ausencia por lesión de Luis Suárez. La reacción del equipo en la segunda parte, encabezada por Messi, permitió revertir la situación y mantener el objetivo de defender el título obtenido la temporada pasada.

En el calendario de la MLS, Inter Miami afronta cinco fechas consecutivas como visitante por las obras en su nuevo estadio, el Miami Freedom Park. El próximo compromiso será ante DC United en la capital estadounidense.