La imagen del palco de Riquelme que llamó la atención tras el empate de Boca Juniors con Gimnasia de Mendoza

La imagen del palco de Riquelme luego de la reprobación de los hinchas que no pasó desapercibida (Fotobaires)

Boca Juniors sigue sin enderezar su presente y empató 1-1 contra Gimnasia de Mendoza en el marco de la octava jornada del Torneo Apertura. El equipo de Claudio Úbeda arrastra cuatro partidos sin conocer la victoria y los hinchas en La Bombonera despidieron al equipo con una fuerte silbatina. Aunque la imagen de los futbolistas marchándose del terreno de juego con la reprobación de la gente no fue la única que llamó la atención, ya que el palco en el que se ubica Juan Román Riquelme mostró una situación inusual.

Una vez consumado el empate contra el elenco mendocino recién ascendido de la Primera Nacional, las cortinas del palco en el que tradicionalmente se ubica el presidente del elenco Xeneize se encontraban cerradas. Más allá de que la transmisión oficial no mostró imágenes del sector a lo largo de todo el desarrollo del partido, la situación tomó repercusión rápidamente en las redes sociales.

En un contexto de resultados adversos y creciente malestar entre los aficionados, la imagen no pasó inadvertida. Independientemente de los resultados, Riquelme suele mostrarse en el palco que se encuentra en la mitad de la cancha. Sin embargo, cuando terminó el duelo contra Gimnasia y los hinchas de Boca expresaron su malestar, las cortinas del sector se destacaron por estar bajas.

Las cortinas del palco de Riquelme cerradas después del empate contra Gimnasia y la reprobación de la gente al equipo

Leandro Paredes habló con los medios cuando terminó el enfrentamiento en La Bombonera y puntualizó en los silbidos del público. “¿Se entiende la reprobación de la gente?“, le preguntaron al capitán del Xeneize. “Sí, obvio, obvio... Porque somos los primeros en saber que los resultados no son los que queremos. Obviamente tenemos que ligar un poco más. Creo que el segundo tiempo fue muy bueno. Hicimos las cosas para convertir y no se pudo. Pero no alcanza. Hay que seguir mejorando para encontrar los resultados”, expresó ante las cámaras de TNT Sports.

Al ser consultado sobre lo que le falta al equipo para conseguir una victoria, aseguró que “confianza” y explicó: “Nos pasó cuando terminamos el anterior año que esa confianza nos dio ánimo, nos dio fuerzas para lograr los resultados que logramos hasta el final y creo que nos está faltando eso. Después, hay mucho por mejorar”.

Otro de los que hizo hincapié en la silbatina final fue el entrenador Claudio Úbeda. “Tengo una sensación de bronca e impotencia. Cuando uno no gana de local y en un partido, en las circunstancias en las que se presentó, parece que no sirve. Deberíamos haber ganado, tendríamos que haber ganado. Por eso me voy con bronca, con la sensación que en el segundo tiempo fuimos más profundos. También es producto del cansancio del rival, que va cediendo ante los embates nuestros. Pero bueno, no alcanzó”, comentó el entrenador de Boca en conferencia de prensa.

*El compacto del empate 1-1 entre Boca y Gimnasia de Mendoza

Lautaro Blanco, uno de los jugadores que mejor rendimiento está demostrando en los últimos encuentros, tampoco esquivó la pregunta sobre el malestar de los hinchas. “Entendemos el enojo de la gente. Están en todo su derecho. Nosotros lo único que tenemos que hacer es entrenar, trabajar por nosotros, para darle una alegría a ellos. No hay otro camino”, resaltó el lateral izquierdo.

Hay que remarcar que Boca arrastra cuatro partidos al hilo sin ganar en el Torneo Apertura, una racha que lo dejó en la novena ubicación de la zona A con nueve puntos, afuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Después de la victoria por 2-0 sobre Newell’s, el Xeneize perdió 2-1 contra Vélez Sarsfield en Liniers, empató sin goles contra Platense y Racing e igualó 1-1 contra Gimnasia de Mendoza. Los últimos tres resultados fueron en La Bombonera.

En el medio de esta racha, el cuadro de la Ribera venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina con dos goles de su flamante refuerzo, Adam Bareiro. La actividad de Boca continuará con su visita a Lanús, correspondiente al duelo pendiente de la fecha 7, que se jugará el miércoles 4 de marzo en La Fortaleza a las 21.