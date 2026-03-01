10 frases de Claudio Úbeda tras el empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza: del reproche de los hinchas a la ausencia de Cavani

Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa luego del empate 1-1 de Boca Juniors ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera y analizó el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura. “Deberíamos haber ganado", expresó el Sifón tras la igualdad que dejó a su equipo noveno en la clasificación a los playoffs en la Zona A.

Respecto al funcionamiento del equipo, el director técnico xeneize expresó: “Durante todo el partido, tuvimos el control del juego, quizás en el primer tiempo no con la verticalidad que tuvimos en el segundo. Fue distinto, contamos no menos 8 o 10 situaciones que no pudimos concretar y está ahí la deficiencia nuestra”.

Por otra parte, el DT de 56 años respondió acerca del ingreso del juvenil Tomás Aranda, quien le imprimió juego ofensivo a Boca: “Tomi entró muy bien, con confianza. Es un chico que es inteligente para jugar, tuvo tres situaciones de gol que pudo haber convertido y la verdad que por un lado me pone contento que cada ingreso que tenga él lo haga de la manera que lo hizo hoy. Los goles seguramente van a llegar”.

Acerca del resultado final, que terminó con silbidos de los hinchas a los jugadores, Úbeda reflexionó: “Tengo una sensación de bronca e impotencia. Cuando uno no gana de local y en un partido, en las circunstancias en las que se presentó, parece que no sirve. Deberíamos haber ganado, tendríamos que haber ganado. Por eso me voy con bronca, con la sensación que en el segundo tiempo fuimos más profundos. También es producto del cansancio del rival, que va cediendo ante los embates nuestros. Pero bueno, no alcanzó”.

Por otra parte, Úbeda respondió acerca del estado físico de Edinson Cavani, quien no fue parte de la convocatoria y observó el partido desde el palco de La Bombonera. “Estoy al tanto de todo. Hablé con él también. Le estaba molestando parte de la vertebra esta que le hacia presión y le irradiaba sobre una de las piernas la molestia y se tomó la decisión de hacerle un estudio más profundo. En esa parte están avocados los médicos en saber si le van a hacer una infiltración o una cosa más importante. Entonces, está a la espera de ver que resuelven los médicos”.

En línea con la reacción de los simpatizantes tras el empate, Sifón reconoció que le genera angustia y dolor. “Me pone mal. Es lógico que el hincha de Boca exija y que sienta que tenemos que ganar este tipo de partidos. Somos los primeros que nos pone mal no ganar. Este tipo de partidos tenemos la obligación de ganarlos y no lo hicimos”.

En lo que respecta a la agenda inmediata, Boca visitará el próximo miércoles 4 de marzo a las 21.00 a Lanús en La Fortaleza en el partido postergado de la séptima fecha. Una semana después, el Xeneize recibirá a San Lorenzo desde las 19.45 en el duelo de la fecha 10 (la jornada 9 fue suspendida por el paro de los clubes en apoyo a la AFA).

El elenco de la Ribera suma 9 puntos en su grupo y por el momento se encuentra en puestos de clasificación a los octavos de final del Apertura.

Claudio Úbeda durante el partido entre Boca y Gimnasia de Mendoza (Fotobaires)

OTRAS FRASES DE CLAUDIO ÚBEDA

- Los cambios: “Busqué generar más uno contra uno, pases profundos, a la espalda del rival y fue eso lo que intentamos en cada cambio que hicimos. Las situaciones se crearon, pero no se concretaron”.

- El gol anulado a Adam Bareiro: “La jugada esa no tiene comentarios; no fue offside. La acabo de ver, minuciosamente, y no parece haber offside está una pierna atrás de un defensor habilitando. Lo raro fue que no fue a ver el VAR árbitro principal, sino que le hizo caso lo que le había informado. La verdad que me llamó la atención. En el momento, tampoco sabíamos que era lo que estaba cobrando. En principio, nos habían dicho que era una falta previa, hasta que lo pudimos ver bien”.

- El nivel de Tomás Aranda: “Consideramos que tiene más importancia en cada minuto que interviene del partido. Se lo va notando con confianza, queremos ir llevándolo como se merece. Ya va a tener lo oportunidad de empezar de titular”.

- Cuánto tardará en encontrar al equipo ideal: “Los cambios en el segundo tiempo fueron fructíferos, porque generamos más situaciones de gol. Provocaron un accionar diferente en relación al primer tiempo, que no habíamos profundizado, en el segundo tiempo sí lo hicimos. Obviamente, entiendo la situación de la gente. La exigencia acá es todos los días y tenemos que responder con acciones que demuestren que estamos mejor y eso lo tenemos que solucionar”.

- Los mediocampistas: “La situación de los partidos , a veces, amerita cambios en función de lo que pasa en el primer tiempo uno intenta modificar. Tenemos que pensar que a Leandro lo vamos llevando de a poco en su recuperación, a Ander también. Tenían que sumar minutos y lo hicieron. No hemos llegado a la mitad del torneo, nos quedan 9 fechas por delante y con la expectativa de que este sprint de la segunda mitad del torneo sea mucho mejor”.

- El rendimiento de de Bareiro y Merentiel: “Siempre es importante que los centrodelanteros conviertan, porque generan confianza. En el caso de Merentiel, él necesitaba tener este voto de confianza metiendo un gol y lo hizo. Y creo que son dos centrodelanteros complementarios. Bareiro es bien de área y Miguel es más de salir a los espacios y en eso se complementan. Es parte del camino que vamos construyendo y tenemos que pensar en volver a ganar”.

