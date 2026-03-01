El gesto de una niña hincha del Oviedo que conmovió a Julián Álvarez tras anotar el gol del triunfo del Atlético de Madrid

La imagen de la niña que compartió Julián Álvarez

El encuentro en el estadio Municipal Carlos Tartiere dejó una postal distinta a la que suelen ofrecer los partidos definitorios de la Liga de España. Julián Álvarez, delantero argentino de 26 años, volvió a vestir el papel de héroe para el Atlético de Madrid, marcando en el último suspiro un gol que selló la victoria ante el Real Oviedo. Lo que parecía una crónica más de fútbol tomó otro rumbo gracias a un pequeño gesto que trascendió el resultado: una niña, seguidora del equipo local, captó la atención tanto del público como del propio jugador con un mensaje que rompió la lógica de la rivalidad.

Mientras el conjunto dirigido por Diego Simeone buscaba romper el empate, Álvarez aguardaba su oportunidad en el banco de suplentes. No fue hasta iniciado el complemento que el entrenador optó por su ingreso. La resolución fue inmediata: el Araña transformó la dinámica del partido con su gol de zurda, su octavo tanto en 26 partidos en la actual temporada. Con este registro, Álvarez se consolidó como el segundo máximo goleador del club en esta competencia, por detrás de Alexander Sorloth, quien acumula 9 unidades.

Sin embargo, más allá de la estadística, el episodio que marcó la jornada tuvo como protagonista a una pequeña hincha de los Carbayones. Sentada al borde de la tribuna, la niña sostenía un cartel naranja, decorado con una telaraña y una araña, en el que podía leerse: “Julián soy del Oviedo pero… te quiero”. La imagen, que muestra la espontaneidad con la que los más pequeños viven el fútbol, fue compartida por el propio Álvarez en sus redes sociales. La fotografía estuvo acompañada de la celebración típica del delantero, quien imita con las manos el gesto de lanzar telarañas como Spiderman.

Julián Álvarez marcó su octavo gol de la temporada ante Real Oviedo

La reacción en redes sociales no tardó en llegar. Frases como “reconoce un héroe solo con verlo, no hay muchos como él” y “traspasa camisetas” comenzaron a multiplicarse, para destacar la capacidad del futbolista que genera admiración más allá de los colores. Muchos usuarios resaltaron que, a diferencia de otras figuras, Álvarez cumple un rol de entusiasmo para los niños, capaz de unir a las hinchadas rivales por medio de su carisma y humildad. Otras voces subrayaron que “todas las selecciones tienen jugadores estrella, pero nosotros tenemos un superhéroe”, en alusión a su papel tanto en clubes como en la selección argentina.

La historia de Julián Álvarez está marcada por este tipo de gestos. Desde muy pequeño, su primer entrenador lo apodó Araña por su capacidad para moverse con agilidad en espacios reducidos y su velocidad para definir. Ese sobrenombre se mantuvo hasta la actualidad, y cada vez que convierte, repite el característico festejo que lo vincula al superhéroe de los cómics. Para muchos niños y niñas que lo siguen, ese gesto es mucho más que una celebración: es el símbolo de una conexión especial, una forma de compartir sueños y admiración.

El delantero argentino celebra sus tantos con su clásico gesto (REUTERS/Maurice Van Steen)

El episodio en Oviedo expuso una realidad que muchas veces pasa desapercibida en el mundo del fútbol profesional. A pesar de las rivalidades históricas y la pasión que separa a las hinchadas, los niños parecen vivir el deporte desde otro lugar. Ellos tienen la potestad de elegir no diferenciar colores o escudos; lo que les llama la atención es la figura del ídolo, la posibilidad de admirar a quienes, como Álvarez, se muestran accesibles y cercanos. El gesto de la pequeña hincha, lejos de ser una excepción, refleja esa inocencia y libertad de admirar a los grandes futbolistas sin importar la camiseta.

La carrera de Julián Álvarez, que viene de romper una racha negativa ante el Barcelona en la Copa del Rey, se caracterizó por una constancia goleadora y una imagen pública que lo mantiene cerca de los más jóvenes. Campeón del mundo y de América con la selección argentina, su influencia fue más fuerte que su gol o que el Oviedo esté último en la tabla de posiciones. La postal de la niña compartida en sus redes vale tanto como su mejor conquista.