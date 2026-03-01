El esperanzador mensaje de Demichelis durante su presentación en el Mallorca, que pelea por no descender: “Hay que creer”

El argentino tendrá su primera experiencia como DT en España

Los próximos 12 partidos de La Liga de España marcarán el destino inmediato del Mallorca y de su flamante entrenador, Martín Demichelis, quien fue presentado oficialmente con la misión de evitar el descenso del club balear. El DT argentino tendrá su primera experiencia en el país ibérico tras lo hecho en River Plate y Rayados de Monterrey.

El Mallorca ocupa actualmente el puesto 18 en la clasificación, dentro de la zona de descenso. El club arrastra cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros, lo que deja al equipo con un margen de error limitado para afrontar la recta final de la temporada. En su conferencia de presentación, Demichelis recalcó: “No me importa lo que pasó en el pasado. En España entendí, pero a la perfección, la frase de ‘sí se puede’, que hay que creer, hay que estar todos juntos. Para mí lo importante son los próximos 12 partidos de Liga, que son 12 oportunidades. Hay 36 puntos en juego y ese es nuestro objetivo”.

El entrenador argentino tuvo su primer contacto con el plantel tras ver desde el palco la última derrota del Mallorca ante la Real Sociedad. Al asumir, Demichelis identificó los problemas defensivos como prioridad inmediata. Al respecto, el estratega de 45 años explicó lo que deben hacer sus pupilos: “Construir un equipo sólido. Somos el segundo equipo con más goles encajados y (Vedat) Muriqi lleva 16 goles. Debemos armar una base defensiva para que todo fluya con más naturalidad”.

“Hay que hacer un equipo que pueda sentirse cómodo de local y de visitante, y desde ahí, seguro que para adelante va a fluir todo mucho, con mucha más naturalidad. Se juega como se entrena. Si te entrenás bien, tenés muchísimas probabilidades de jugar bien”, añadió.

Luego, sostuvo: “Necesito ver en la semana que me demuestren quién está para jugar y desde ahí armaré el once. Ahora, el que esté sano y se pueda poner las botas para saltar al campo, no voy a permitir que esté con la mirada para abajo, con los hombros para abajo. Hay que dar lo mejor de sí en cada uno de los entrenamientos, porque de eso nos tenemos que agarrar”.

“Tengo dos ayudantes de campo: Germán Lux, quien jugó aquí y tiene sentido de pertenencia con el club y está feliz de volver, y Gabriel Raimondi. Traje un analista de vídeo, Mariano Cambursano. Jorge Rey es el preparador físico. Y David Quintana es el encargado de logística entre el club y el cuerpo técnico. Así en este corto plazo el cuerpo técnico se dedica en pensar exclusivamente en mejorar al equipo”, explicó sobre sus ayudantes.

La dirigencia del club valoró el perfil internacional del nuevo técnico. Demichelis llega al Mallorca tras su ciclo en River donde conquistó el Torneo de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, además de su experiencia previa en el Monterrey de México. El argentino, que jugó en equipos como Bayern Múnich, Málaga y Manchester City, suma también experiencia como formador en el fútbol base del elenco bávaro.

El propio Demichelis relató las circunstancias de su arribo a la isla: el llamado de Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca, fue determinante para su decisión de aceptar el reto. “Me llamó y me entusiasmó la posibilidad de venir. Sigo activamente La Liga y el trato fue muy recíproco. En día y medio ya estaba tomando un avión”.

Su debut al frente del equipo será el sábado ante Osasuna, en un partido clave para iniciar el camino hacia la salvación. Tras la primera práctica, Demichelis expresó confianza en el grupo: “Creo mucho en el plantel. Hoy tuvimos el primer entrenamiento, nos miramos a la cara después de una derrota dolorosa. No tengo ninguna duda de que trabajando vamos a darle la vuelta a la situación”.

“He escuchado recién de la unión. Es cierto, la necesitamos. Cuando hay esa sinergia entre la gente y el equipo todo fluye más fácil e incluso es mucho más difícil para los rivales. Así que le digo a la afición que siga viniendo, que siga creyendo que tenemos una oportunidad, como dijo Alfonso, de 12 fechas, que para mí empieza hoy. Un torneo de 36 puntos, en el cual hay que superar algunos equipos, y creo mucho en el plantel para poder hacerlo”, concluyó Demichelis.