Continúa la fecha 8 del Torneo Apertura con cuatro partidos: la agenda del domingo

Además del clásico rosarino entre Newell’s y Rosario Central, otros encuentros animarán la jornada de domingo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura.

ARGENTINOS JUNIORS VS BARRACAS CENTRAL

Jugadores de Argentinos Juniors y Barracas Central celebran en partidos previos, anticipando su próximo enfrentamiento en el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

Argentinos Juniors y Barracas Central se enfrentarán desde las 19:15 por la fecha 8 del Torneo Apertura. Jugarán en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. El arbitraje lo comandará Leandro Rey Hilfer y la transmisión estará disponible por TNT Sports.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en el certamen fue el 1 de noviembre de 2025, encuentro que quedó en manos de Barracas Central con un resultado de 2-0. En los partidos recientes, ambos conjuntos suman 2 triunfos cada uno y un empate entre sí.

Mientras Barracas Central llega tras imponerse 2-1 frente a Tigre, contabilizando una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos juegos, con 5 goles a favor y 5 en contra, Argentinos Juniors aún tiene pendiente su encuentro ante Lanús, pospuesto sin fecha definida.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros y Leandro Fernández. DT: Nicolás Diez.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Hora: 19:15.

Estadio: Diego Armando Maradona.

TV: TNT Sports.

INSTIUTO VS UNIÓN

Jugadores de Instituto y Unión, con camisetas a rayas rojas y blancas, celebran con los puños en alto en la previa de su encuentro por el Torneo Apertura.

Instituto recibirá a Unión a partir de las 19:15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido será transmitido por ESPN Premium y estará bajo el control del árbitro Sebastián Zunino.

La decisión de trasladar la localía a este estadio responde a que, el mismo día, la cancha habitual de Instituto, el Juan Domingo Perón, albergará un recital de Ricardo Montaner, según confirmó Juan Manuel Cavagliatto, presidente del club cordobés. Así, el primer encuentro entre estos equipos en el certamen se jugará en el principal coliseo futbolístico de la provincia.

Tras empatar 1-1 con San Lorenzo, Instituto acumula tres partidos sin perder, con 2 triunfos, 1 derrota y 1 empate en sus últimas presentaciones. En ese período, marcó 7 goles y recibió 5. Por su parte, Unión viene de igualar frente a Sarmiento y, en este torneo, aún no suma puntos fuera de casa, aunque ha convertido 5 goles y recibido solo 1 durante sus últimos compromisos.

El historial reciente muestra paridad: en los cinco últimos enfrentamientos entre ambos, los equipos repartieron 1 victoria para cada uno y 3 empates. El antecedente inmediato favoreció a Unión, que se impuso 0-4 en la primera fase del Torneo Clausura 2025.

El compromiso siguiente de Instituto será el clásico interzonal frente a Estudiantes de Río Cuarto, con fecha y horario sujetos a reprogramación por el paro dictado tras la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA.

Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico y Diego Sosa; Jhon Córdoba, Alex Luna y Franco Jara o Matías Fonseca. DT: Diego Flores.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Mateo Del Blanco; Brahian Cuello, Rafael Profini, Mauro Pittón y Julián Palacios; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora: 19:15.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

TV: ESPN Premium.

TIGRE VS GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

Jugadores de Tigre y Gimnasia y Esgrima La Plata se muestran con ánimos de cara al próximo Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Tigre recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 21:30 en el estadio José Dellagiovanna por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. La transmisión en vivo estará a cargo de TNT Sports para el público argentino. El arbitraje estará a cargo de Pablo Echavarría.

Los dirigidos por Diego Dabove llegan tras caer por primera vez en el certamen: Barracas Central los superó 2-1 como locales. A pesar de este resultado, el equipo ocupa el tercer puesto del Grupo B con 14 puntos y busca recuperar terreno si los resultados lo favorecen. En el conjunto de Victoria, la dupla ofensiva conformada por Ignacio Russo y David Romero se ha consolidado, mientras que Jabes Saralegui y Alan Barrionuevo también destacan en el equipo titular.

Por el lado visitante, Gimnasia La Plata sufrió una derrota ante Rosario Central por 2-1 en su estadio, lo que mantiene a los de Fernando Zaniratto en el quinto lugar de la tabla con 10 unidades. En las últimas cuatro jornadas, el equipo solo sumó una victoria. Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro sobresalen en el once platense.

En el campeonato, Tigre ha conseguido tres triunfos y un empate en las últimas cuatro fechas, con un saldo de 9 goles anotados y 4 recibidos, y no ha perdido aún como local en el torneo, sumando su tercer triunfo consecutivo en el Coliseo de Victoria. Gimnasia, en el mismo periodo, acumula 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y 5 en contra.

El historial reciente entre ambos muestra paridad: en los últimos cinco duelos ligueros, Tigre obtuvo 2 victorias, Gimnasia 1, y hubo 2 empates. Su antecedente más cercano fue el 14 de septiembre de 2024, cuando igualaron 1-1, con tantos de Norberto Briasco y Tomás Galván, de acuerdo con Radio Mitre y ESPN.

Probables formaciones:

Tigre: Tomás Sultani; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Hora: 21:30.

Estadio: José Dellagiovanna.

TV: TNT Sports.

DEFENSA Y JUSTICIA VS LANÚS

Jugadores de Defensa y Justicia y Lanús se preparan para el enfrentamiento del Torneo Apertura de la Liga Profesional, prometiendo un emocionante duelo.

Defensa y Justicia recibirá a Lanús desde las 21:30 en el estadio Tito Tomaghello por la fecha 8 del Torneo Apertura. El partido será transmitido por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

En el historial más reciente del campeonato, el local obtuvo 2 triunfos y se registraron 3 empates en los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos. El antecedente inmediato fue el 24 de noviembre de 2024 en la Liga Profesional, donde igualaron 0-0.

El equipo dirigido por Defensa y Justicia llega tras empatar sin goles ante Platense y acumula 1 victoria y 3 empates, con 5 goles a favor y 4 en contra en el torneo. Lanús, por su parte, tiene pendiente su partido contra Argentinos Juniors, pospuesto hasta nuevo aviso.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Rubén Botta; Agustin Hausch, Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Hora: 21:30.

Estadio: Tito Tomaghello.

TV: ESPN Premium.

