Las revelaciones de la serie documental de la F1: la áspera interna de Doohan en Alpine, la irrupción de Colapinto y la sentencia de Briatore

El detrás de escena que dejó afuera al piloto australiano y el ascenso como titular del argentino. Los detalles desde adentro mostrados por Drive to Survive

Franco Colapinto y Flavio Briatore
Franco Colapinto y Flavio Briatore

Franco Colapinto tiene su protagonismo en la octava temporada de la serie de Fórmula 1, Drive to Survive (DTS), que este viernes se estrenó en Netflix. El debut del piloto argentino en Alpine y toda la interna del equipo francés se muestra en uno de los ocho capítulos y en el último de ellos hay confesiones del asesor ejecutivo de la escuadra de Enstone, Flavio Briatore.

Es el segundo de los episodios llamado Negocios son Negocios, se muestran los tensos diálogos entre Colapinto y Briatore. También las amenazas que denunció Jack Doohan, quien precedió al corredor bonaerense en las primeras seis fechas.

Miami marcó el punto de inflexión en el team de Enstone, donde se revela cómo se decidió la salida del australiano y su reemplazo por el argentino. Su segundo abandono al poco de iniciarse la competencia estadounidense decretó que el oceánico, pese a que no fue responsable, ya que recibió un toque al llegar a la primera curva que dañó uno de sus neumáticos, salga del equipo.

Luego de la carrera se lo muestra a Doohan hablando con su padre, Mick, el quíntuple campeón mundial de 500 cm3 (actual MotoGP). “Pensé que todo era una tontería. Y ahora tienen razón”, le dice Jack a Mick, quien le pregunta “¿Te refieres a la prensa?“ Y su hijo le responde ”la prensa, sí. Eso es lo que más me molesta", mientras su padre sonríe todo el tiempo, atento a que era captado por los fotógrafos y buscó transmitir una imagen completamente distinta a la conversación que mantuvieron.

Jack Doohan fue reemplazado en
Jack Doohan fue reemplazado en Alpine por Franco Colapinto desde la séptima fecha (REUTERS/Jakub Porzycki/File Photo)

Acto seguido, Jack Doohan aparece en el interior del sector corporativo de Alpine con una cara que dio cuenta de que ya había sido notificado de su baja como piloto titular. Lo acompaña una mujer, pero la impronta del oceánico es de alguien que sabe que está afuera.

En la próxima escena apareció Briatore caminando y en las entrevistas individuales que caracterizan a DTS, el italiano se refiere a Doohan de forma contundente: “Si tienes talento, tú lo logras. Seis carreras son suficientes. Si tienes la oportunidad, tienes que aprovecharla”. De inmediato, Briatore vuelve a aparece en su oficina en el Circuito de Miami, toma su celular y llama a alguien a quien le anticipa: “He decidido por Colapinto desde la próxima carrera, en Imola”.

Ya en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, irrumpe Colapinto quien manifiesta “sentirse bien” por volver a la F1. “Flavio ha depositado mucha confianza en mí. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible”, agrega. Al llegar a los boxes se encontró con Briatore quien le advirtió: “Tienes que tener mucho cuidado. Porque no tenemos por qué cometer errores”.

Ya en Silverstone, después de su enorme frustración al no poder largar por fallas en la transmisión, Colapinto aparece caminando con el jefe de prensa de Alpine, Sam Mallinson y el de Pilar le pide al camarógrafo de DTS “¿puedes dejar de seguirnos?”

El flamante A526 de Alpine
El flamante A526 de Alpine genera ilusión a Franco Colapinto y Pierre Gasly (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En tanto que Briatore lanzó una reflexión: “Eres el líder de cualquier empresa. Depende de tu decisión, no del sucesor. Y solo el futuro me dirá si tengo razón o no. Creo que debemos concentrarnos por completo en 2026″. Y sentenció: “Si el año que viene estamos en el último lugar, cambio de trabajo”.

Ya en el octavo y último capítulo Llámame Chucky, en la vuelta de honor, el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, indicó que “mantengamos este coche (el A525 de 2025) lejos de mi vista el año que viene, por favor. No quiero verlo más”. Y Briatore concluyó: “Necesitamos un auto completamente nuevo en 2026″.

Las esperanzas se renovaron para este año con un auto que comenzó a desarrollarse desde principios de 2025 y tuvo el foco del equipo francés, como sostuvo Briatore. Los motores, la caja y suspensión de Mercedes también permitieron un salto de calidad y, según lo visto en los tests de pretemporada, por ahora Alpine asoma como uno de los equipos a luchar por meterse en la suma de puntos.

Un crimen absurdo y dos

