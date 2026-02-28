Deportes

La curiosa frase del nuevo jefe de Mick Schumacher en IndyCar: “La Fórmula 1 parece una prisión de máxima seguridad”

El hijo del histórico Michael debutó en la IndyCar Series en la escudería comandada por Bobby Rahal, quien disparó contra el ambiente del Gran Circo

Años después de su paso por la Fórmula 1, el hijo de Michael Schumacher, Mick, afrontó su debut en la IndyCar Series, categoría de monoplazas de los Estados Unidos. El piloto de 26 años participó de las pruebas en el circuito callejero de San Petersburgo. Bobby Rahal, jefe de la escudería Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), elogió el trabajo del alemán y aprovechó la ocasión para lanzar una curiosa frase sobre el ambiente “estéril” y restrictivo de la Máxima.

Bobby Rahal, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 1986 y ex piloto de F1 —participó de dos carreras en 1978—, brindó su punto de vista sobre cómo es el ambiente en la IndyCar y realizó un paralelismo con la F1. “Toda esa presión es perjudicial. Para nosotros, el espíritu de equipo es primordial. Todos nos ayudamos. Mick debería divertirse, y entonces el éxito llegará casi automáticamente. Hay que aprender a manejar estos coches”, comentó el estadounidense, según difundió el portal Auto Motor und Sport.

El jefe del equipo RLL destacó el contacto directo y constante que Schumacher mantiene con sus ingenieros, subrayando la diferencia respecto a la fría distancia que percibe ahora en la Fórmula 1: “El paddock se ha vuelto estéril. Parece una prisión de máxima seguridad a la que, irónicamente, todos quieren entrar”.

En esta misma línea, Rahal elogió la actitud y la ética de trabajo de Mick Schumacher. “Podrías pensar que su entorno podría volverlo arrogante. Pero su familia le ha dado un buen carácter. Sigo oyendo que sigue el ejemplo de su padre”, destacó sobre el corredor que participó de dos temporadas en la F1 de la mano de Haas.

Bobby Rahal insistió en que la presión europea no influirá en la progresión de Schumacher dentro de la categoría estadounidense: “Me alegra que nos haya elegido. ¡Disfrutará corriendo aquí! Estados Unidos tiene una visión diferente del deporte. Claro que nosotros también queremos triunfar, pero no tenemos la misma motivación”.

En el marco de su debut en la categoría, Schumacher completó 37 vueltas en el primer día de actividad en el trazado urbano de casi tres kilómetros de St. Petersburg. Ningún otro piloto alcanzó ese registro: el siguiente mejor solo logró 30 vueltas. A pesar de su constancia, el alemán finalizó en el 23º puesto entre 25 pilotos.

Según el propio Schumacher, la posición final no era motivo de preocupación: “Aprendimos mucho en todas las sesiones, primero con todos los coches y luego en los grupos divididos. Fue especialmente útil poder conducir con consistencia. Poder aprovechar la sesión adicional para novatos fue sin duda una ventaja para nosotros y para todo el equipo”.

Schumacher reconoció una pequeña sorpresa en su debut en IndyCar respecto al circuito, según replicó el portal Auto Motor und Sport. “La pista está menos bacheada de lo que esperaba. Se habló mucho de ello antes, pero sinceramente, no fue tan malo”, destacó.

Seguiremos trabajando y mejorando los pequeños detalles que sean necesarios. Pero para empezar, en general estuvo bastante bien”, completó el alemán. La IndyCar Series supone un nuevo reto en la carrera profesional de Mick Schumacher. El hijo del histórico Michael, ganador de siete títulos de la F1, se hizo su camino en el automovilismo después de cosechar buenos resultados en categorías júnior de monopostos.

Tras mostrar un buen rendimiento en la F3 y la F2, se sumó a la Academia de Pilotos de Ferrari. Del 2019 al 2020 fue piloto de desarrollo de Ferrari y Alfa Romeo, mientras que en 2021 fue promovido a reserva en Haas. La escudería estadounidense le dio la oportunidad de disputar dos temporadas completas en la F1: participó de 43 Grandes Premios, donde consiguió un total de 12 puntos (8° en Silverstone y 6° en Austria 2025).

Mick Schumacher se quedó sin butaca titular en la F1 después de protagonizar múltiples accidentes en pista. No obstante, su sueño por seguir en la Máxima no se apagó y fue piloto de reserva de Mercedes en 2023. En noviembre de 2023, el alemán dio un giro en su trayectoria al ser confirmado como titular del equipo Alpine Endurance Team para disputar la clase Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2024. Allí disputó las 24 horas de Le Mans en 2024 y 2025. Tras seguir sin lugar en la Máxima, recaló en la Indy Car para 2026.

