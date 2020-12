Así es el negocio VIP que Thomas Müller creó con el semen de sus caballos y con el que planea ganar millones

Thomas Müller junto a su esposa

Thomas Müller es uno de los mejores futbolistas del mundo, pero el deporte no es todo para él en la vida. Fuera del campo está casado con Lisa Trede desde 2009, quien le abrió las puertas a un mundo del que poco conocía y del que rápidamente se apasionó: los caballos. El matrimonio alemán lleva está al frente de un criadero de equinos que se encarga de cuidar a estos animales y además vender muchos de ellos.

Según anuncia su sitio web gut-wettlkam, el objetivo de 2021 es poder avanzar un paso más en este área empezando a vender semen de algunos de sus mejores sementales. “Hasta ahora, el adiestramiento de caballos de competición y la cría de caballos de doma de primer nivel han dominado la actividad diaria de nuestro centro. Ahora comienza un capítulo nuevo y muy emocionante para nosotros como la nueva “estación de inseminación de la UE” en la temporada de cría de 2021. Junto con usted y nuestros sementales, nos gustaría contribuir a una influencia positiva en la cría de doma en el futuro”, señala la página.

El negocio es claro, porque el costo de la inseminación es de poco más USD 2.300. Por el momento los interesados sólo podrán adquirir semen de tres de sus equinos: D’Avie, el favorito de todos, Four Roses y Bowmore. El propio Müller describe al primero de ellos: “Descubierto como una esperanza futura para el deporte de doma superior, desde su llegada a nuestra granja D’Avie no solo ha puesto una sonrisa en mi esposa Lisa todos los días. Como entusiasta de la doma, amante de los caballos y criador desde hace mucho tiempo, por lo general, todavía encuentras una mosca en la pomada incluso con un doble campeón mundial. Pero D’Avie me respondió con un número previamente desconocido de atributos positivos con los que se puede describir a los caballos”.

Müller tiene 31 años y es uno de los mejores mediocampistas del mundo (Reuters)

Los caballos con potencial de campeones son un gran negocio en varias partes del mundo. Tanto es así que este año se conoció que Galileo, un cuadrúpedo de 22 años que en 2001 ganó cuatro Majors y también fue fue coronado como padre campeón en Gran Bretaña e Irlanda en 11 de los últimos 12 años, tiene un valor superior al de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juntos.

Según publicó el sitio británico The Sun en noviembre, Galileo tiene un costo de USD 200 millones, aunque sus dueños no se plantean venderlo. Es que los grandes criaderos quieren contar con su descendencia y para que visite a una de sus yeguas, pueden pagar hasta USD 800 mil, cifra pequeña si se entiende que meses después llegará un hijo suyo. Vale aclarar que este año el caballo se convirtió en la fuente más prolífica de ganadores de alto nivel en la historia de las carreras con 85 descendientes campeones del Grupo 1 (máxima categoría), superando por uno el récord anterior, aunque en total tiene cerca de 200 crías y ya es bisabuelo de algunos competidores.

Müller, quien este año fue una de las grandes figuras del Bayern Múnich, club campeón de Europa y de Alemania, no planea poder contar con Galileo entre sus filas aunque sí busca con esta nueva expansión de su granja poder ganar varios millones y extender aún más su cantidad de sementales, para que el negocio siga creciendo.

En declaraciones recogidas por el sitio The Sun, el mediocampista de 31 años había reconocido que no es él el experto en los animales, aunque se divierte pasando algunas horas de sus días libres en el centro: “Vengo aquí para ver si todo está bien. Y para las zanahorias. ¡Soy el directora general de zanahorias!”, bromeó sobre el cargo que podrían darle debido a que sus tareas allí son mínimas. “Cuido a los perros. A veces ayudo un poco, pero es asunto suyo (en referencia a su esposa Lisa). Lo disfruto mucho. Me hacen sentir cómodo, la actitud y cómo se ven y (la forma en que) viven sus vidas. Es divertido. Es fácil relajarse alrededor de los caballos”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Quién es Galileo, el caballo que vale más que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos

Revelaron los verdaderos motivos de la salida de Diego Costa del Atlético: “Era tóxico para el vestuario, casi se va a las manos con Vivas”