Edwin Van der Sar cuestionó el rol moderno del arquero y la presión de jugar en el Manchester United

Van der Sar analizó la crisis de los arqueros en el Manchester United y resaltó la presión permanente en Old Trafford (Action Images via Reuters/Matthew Childs)

La crisis de los arqueros en el Manchester United y la presión que implica ser el primero bajo los tres palos fueron analizadas por Edwin van der Sar, en una entrevista para el canal de YouTube The Overlap.

Los entrenamientos diarios, la competencia interna y el peso de la historia convierten la adaptación en un examen permanente para cualquier jugador que arriba al club inglés, donde la carga emocional y deportiva es una constante.

Van der Sar subrayó que la complejidad del puesto va mucho más allá de la técnica: “Lo que vive un arquero aquí es imprevisible. La presión por jugar en Old Trafford y responder a las expectativas siempre está presente”.

En la entrevista, recordó sus inicios en el equipo y el impacto de llegar después de varios años de inestabilidad en la portería. “Creo que la primera vez que entré a Carrington, el centro de entrenamiento del Manchester United, sentí que había llegado al entorno donde podía prosperar… Me sentí en casa desde el primer día”, relató sobre su llegada al club en 2005.

El exarquero destacó que la adaptación en el club inglés implica entrenamientos diarios exigentes y una competencia interna constante (Action Images/Lee Smith/REUTERS)

El neerlandés ya conocía la exigencia de instituciones como el club neerlandés Ajax, la Juventus y el equipo inglés Fulham, pero consideró que los “diablos rojos” representaban un desafío distinto: “Aquí el nombre y la fama son enormes, y todos te observan. Cada gol recibido dirige inmediatamente la mirada hacia el arquero”.

Su llegada supuso un periodo de calma tras la salida de Peter Schmeichel en 1999, momento desde el cual la institución no había conseguido mantener a un guardameta de referencia. Van der Sar enfatizó el valor de su experiencia en distintos países y estilos de juego, aunque insistió: “Nada te prepara completamente para la exigencia particular de Old Trafford”.

Presión sobre los arqueros en el Manchester United

Según Van der Sar, defender el arco del Manchester United implicaba una presión “constante y radical”. “La expectativa es que detengas todos los disparos. Tanto los aficionados como la prensa buscan explicaciones en el arquero ante cualquier tropiezo”, afirmó.

Van der Sar recordó la inestabilidad en la portería del United tras la salida de Peter Schmeichel en 1999 y su llegada en 2005 (AFP/LLUIS GENE)

Aseguró que la diferencia con otros clubes residía en la magnitud de cada jugada y la ausencia de margen para el error: “No bastaba con atajar bien. Se esperaba la perfección cada semana”. Indicó que la presión se mantenía incluso para jugadores experimentados.

“Jugué en grandes equipos y entendí la intensidad de la Premier League, pero nada se comparaba con el escrutinio en Manchester”, agregó.

Asimismo, recalcó que el trabajo del arquero iba más allá de lo técnico: “Hablar, guiar, mantener la cohesión: esa era la clave. La exigencia colectiva y la necesidad de comunicarte permanentemente con la defensa es total”.

La importancia de la estabilidad institucional

Defender el arco del Manchester United exige perfección semanal y no deja margen para el error, según Van der Sar (REUTERS/Ed Sykes)

Como exdirector general del Ajax, Van der Sar identificó la estabilidad como un factor esencial para el éxito del arquero en equipos grandes. “Lo que una institución necesita es estabilidad, y eso también aplica para la portería”, afirmó. También explicó que los constantes cambios en la defensa, el cuerpo técnico y la plantilla afectaban directamente el rendimiento bajo los palos.

“La defensa cambiaba, los mediocampistas cambiaban, los entrenadores cambiaban… Nunca se conseguía estabilidad. Así era difícil para quienes llegaban al club”, explicó Van der Sar sobre el contexto de los últimos 6 o 7 años en el United. Sostuvo que lograr títulos y avanzar en competiciones importantes pasa por una “columna vertebral” sólida.

Estableció un paralelismo entre la estabilidad en el Ajax y el Manchester United: “Cuando hay confianza entre todas las áreas: el director general, el director deportivo, el entrenador, los jugadores, la institución tiene una base para construir éxitos. De lo contrario, es casi imposible”.

El cambio en el rol del arquero

La estabilidad institucional, tanto en defensa como en el cuerpo técnico, es clave para el éxito de los arqueros en equipos grandes (AP Photo/Lionel Cironneau)

El papel del arquero evolucionó rápidamente y Van der Sar se reconoció como uno de los primeros en aplicar el “juego con los pies del arquero”. “Con la introducción de la regla del pase atrás, nos tocó involucrarnos mucho más en la circulación”, recordó sobre su paso por el Ajax.

El neerlandés afirmó que la tendencia actual se había exagerado: “Ahora parece que se busca mostrar más habilidad con los pies que defender el arco, y a menudo esos riesgos son innecesarios”.

Aunque se sentía cómodo participando con el pase corto y la construcción del juego, advirtió: “Me gustaba jugar adelantado, pero la prioridad siempre debía ser buscar opciones hacia adelante y evitar complicaciones cerca del área”.

Resumió que, en el fútbol de hoy, se exigía al arquero ser comunicador y organizador, pero sin perder el foco en la seguridad defensiva: “La evolución técnica debía equilibrarse con la prudencia. Perder el sentido de organización y orden suponía un riesgo, incluso en la época del control del balón”.

Liderazgo y cultura en clubes europeos

Van der Sar explicó la evolución del puesto de arquero tras la regla del pase atrás y el creciente protagonismo con los pies (AFP/FILIPPO MONTEFORTE)

Al analizar la gestión en clubes de élite, Van der Sar subrayó la relevancia del liderazgo, la comunicación y la identidad institucional. “El vínculo entre el director general, el director deportivo y el entrenador debía ser fuerte. Si existía ese canal de confianza, todo el club se beneficiaba”, resaltó.

Además, detalló que la cultura de instituciones como el Ajax se basaba en el desarrollo de jóvenes y una identidad clara de juego: “La clave estaba en respetar la historia, pero también saber adaptarse”.

Y añadió que el legado de los equipos de referencia residía en mantener vivas las tradiciones futbolísticas, aunque la realidad actual demandaba cambios: “Cada pieza del club aporta al éxito y a la estabilidad sin perder lo que los hace únicos”.

El liderazgo, la comunicación y la identidad institucional marcan la diferencia en clubes europeos como Ajax y Manchester United, según Van der Sar (AP/Claude Paris)

En su visión, lo más importante que aportó como arquero y directivo fue anticipar dificultades y ordenar desde la base del equipo.

Van der Sar aseguró que el reto de quienes ocupan puestos de responsabilidad consistía en conseguir que el grupo se sintiera seguro gracias a la organización y la sencillez, sin necesidad de milagros bajo el arco.