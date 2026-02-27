Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Se definen los octavos de final de la Champions League (Reuters)

La UEFA Champions League entra en su fase decisiva con el sorteo de los octavos de final, que tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza a partir de las 8 de la mañana (hora de Argentina). En este acto se conocerán los cruces de la ronda de dieciséis equipos y se establecerán las dos rutas del cuadro, lo que permitirá anticipar los eventuales enfrentamientos tanto de cuartos de final como de semifinales. Este evento marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia la final prevista para el 30 de mayo en Budapest.

El nuevo formato de la competencia reunió a los ocho mejores clubes de la fase de liga y a los ocho ganadores provenientes de los playoffs, que enfrentaron a las escuadras clasificadas entre los puestos 9 y 24 de la tabla general. Arsenal, Bayern Múnich, Manchester City, Barcelona, Tottenham, Sporting de Lisboa, Liverpool y Chelsea aseguraron su presencia en los octavos al ubicarse entre los ocho primeros en la primera etapa. Estos equipos serán cabezas de serie y disputarán el partido de vuelta como locales.

A estos conjuntos se suman Real Madrid, que superó al Benfica, Galatasaray, que eliminó a Juventus, Atlético de Madrid, que venció a Brujas, Bayer Leverkusen, que se impuso a Olympiacos, Atalanta, que dejó fuera al Borussia Dortmund, Bodo Glimt, que eliminó al Inter, París Saint-Germain, que avanzó tras derrotar al Mónaco, y Newcastle, que superó al Qarabag. Todos ellos consiguieron su lugar tras los cruces de playoffs.

Se muestra el sorteo completo de la fase final de la UEFA Champions League 2025-26, delineando el camino hacia la final en Budapest con equipos como Real Madrid, Paris Saint-Germain y otros contendientes. (UEFA )

El sorteo, a diferencia del que definió la fase de liga y que se realizó de manera electrónica, será manual y consistirá en la extracción de bolas de distintos bombos para establecer los emparejamientos. No existen restricciones por país ni por enfrentamientos previos, lo que genera una mayor expectativa entre los participantes y los aficionados.

Una de las novedades que introdujo la UEFA en este ciclo es la distribución de los equipos en dos lados del cuadro, identificados como azul y plata, lo que permitirá a los clubes conocer desde el inicio cuáles serían sus hipotéticos rivales tanto en cuartos de final como en semifinales. Además, la organización confirmó que en las rondas siguientes, los equipos que lograron mejor posición en la fase de liga tendrán la ventaja de disputar el partido de vuelta en su estadio.

Las fechas clave para la fase eliminatoria ya están definidas: los encuentros de octavos de final se disputarán los días 10, 11, 17 y 18 de marzo de 2026. Los cuartos de final se jugarán el 7, 8, 14 y 15 de abril, mientras que las semifinales tendrán lugar el 28 y 29 de abril, así como el 5 y 6 de mayo. La final se celebrará en el Puskás Aréna de Budapest el 30 de mayo.

PSG, el campeón defensor, avanzó tras dejar en el camino al Mónaco (Foto REUTERS/Sarah Meyssonnier)

De acuerdo con los procedimientos establecidos por la organización, cada cabeza de serie solo puede enfrentar a dos posibles rivales en el sorteo. La ubicación de los equipos provenientes de los playoffs ya está determinada, lo que delimita las alternativas y favorece la claridad en el diseño del cuadro.

La transmisión oficial del sorteo podrá seguirse a través de la página de la UEFA, que ofrecerá cobertura en tiempo real y análisis de los cruces.

La lista de los clubes clasificados a los octavos de final y sus posibles rivales:

Arsenal: Atalanta, Bayer Leverkusen

Barcelona: Newcastle, París Saint-Germain

Bayern Múnich: Atalanta, Bayer Leverkusen

Chelsea: Newcastle, París Saint-Germain

Liverpool: Atlético de Madrid, Galatasaray

Manchester City: Bodo Glimt, Real Madrid

Sporting de Lisboa: Bodo Glimt, Real Madrid

Tottenham: Atlético de Madrid, Galatasaray

Atalanta: Arsenal, Bayern Múnich

Atlético de Madrid: Liverpool, Tottenham

Bodo Glimt: Manchester City, Sporting de Lisboa

Galatasaray: Liverpool, Tottenham

Bayer Leverkusen: Arsenal, Bayern Múnich

Newcastle: Barcelona, Chelsea

París Saint-Germain: Barcelona, Chelsea

Real Madrid: Manchester City, Sporting de Lisboa

Hora:

05.00 Ciudad de México.

06.00 Perú, Colombia y Ecuador

07.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

08.00: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

12.00: España

TV: UEFA / Disney +