En vivo: se sortean los octavos de final de la Champions League 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de la Champions League 2026

La UEFA Champions League entra en su fase decisiva con el sorteo de los octavos de final, que tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. En este acto se conocerán los cruces de la ronda de dieciséis equipos y se establecerán las dos rutas del cuadro, lo que permitirá anticipar los eventuales enfrentamientos tanto de cuartos de final como de semifinales. Este evento marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia la final prevista para el 30 de mayo en Budapest.

A estos conjuntos se suman Real Madrid , que superó al Benfica, Galatasaray , que eliminó a Juventus, Atlético de Madrid , que venció a Brujas, Bayer Leverkusen , que se impuso a Olympiacos, Atalanta , que dejó fuera al Borussia Dortmund, Bodo Glimt , que eliminó al Inter, París Saint-Germain , que avanzó tras derrotar al Mónaco, y Newcastle , que superó al Qarabag. Todos ellos consiguieron su lugar tras los cruces de playoffs.

El nuevo formato de la competencia reunió a los ocho mejores clubes de la fase de liga y a los ocho ganadores provenientes de los playoffs , que enfrentaron a las escuadras clasificadas entre los puestos 9 y 24 de la tabla general. Arsenal, Bayern Múnich, Manchester City, Barcelona, Tottenham, Sporting de Lisboa, Liverpool y Chelsea aseguraron su presencia en los octavos al ubicarse entre los ocho primeros en la primera etapa. Estos equipos serán cabezas de serie y disputarán el partido de vuelta como locales.

