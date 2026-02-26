Deportes

Martín Demichelis fue confirmado como técnico de un equipo de España: el vertiginoso desafío de los 13 partidos

El argentino ex River y Rayados de Monterrey intentará salvar del descenso al Mallorca

Micho, en su etapa como técnico de River, donde ganó tres títulos

Martín Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca. El técnico argentino firma hasta final de temporada con opción a una adicional”. Con este mensaje en sus redes sociales, el ex defensor, de 45 años, fue confirmado como nuevo entrenador del equipo balear. El técnico argentino dirigirá al equipo con el objetivo prioritario de evitar el descenso en la Liga de España y debutará este sábado ante la Real Sociedad.

Demichelis aceptó hacerse cargo del Mallorca durante los trece partidos restantes del campeonato, sin que se incluyera ninguna extensión automática de contrato. Este punto resultó clave para concretar su incorporación en un contexto de presión por resultados inmediatos.

La directiva consideró alternativas y mantuvo negociaciones con otros candidatos, como Xavi Gracia y Francisco Javier García Pimienta, que buscaban mayor estabilidad. La disposición del argentino a asumir únicamente hasta el cierre del curso fue determinante para su elección. Será su primera experiencia como orientador en el fútbol español, donde se desempeñó como futbolista en el Espanyol y el Málaga.

En las horas previas al acuerdo, el primer equipo del Mallorca estuvo bajo la conducción de Gustavo Siviero, entrenador del filial, quien dirigió algunas sesiones mientras la directiva finalizaba los trámites con Demichelis.

La salida de Jagoba Arrasate precipitó el cambio en el banco, luego de la caída 2-0 ante el Celta del último fin de semana. La directiva apostó por el argentino a la espera de revertir la dinámica del equipo.

La confirmación del Mallorca en sus redes sociales

El foco puesto en la permanencia en La Liga

El desafío más urgente de Demichelis será sacar al equipo de la zona de descenso, donde el Mallorca cuenta actualmente con 24 puntos y solo está por encima del Levante y Real Oviedo.

Arriba de los baleares surge el Elche con 25, Valencia y Rayo Vallecano con 26, Deportivo Alavés con 27 y Getafe y Sevilla con 29 puntos. Con 13 partidos por disputar, la reacción debe ser inmediata para mantener la posibilidad de permanecer en la máxima categoría española.

El nuevo entrenador del Mallorca dirigió al segundo equipo del Bayern Múnich y luego a River Plate, donde ganó el campeonato local, un Trofeo de Campeones y la Supercopa de Argentina. Su etapa más reciente fue en Rayados de Monterrey, que finalizó en mayo de 2025.

Micho estuvo en tratativas para convertirse en técnico de Estudiantes de La Plata tras la partida de Eduardo Domínguez al Atlético Mineiro. No obstante, el presidente Juan Sebastián Verón y su mánager, Marcos Angeleri, se quedaron con el proyecto del uruguayo Alexander Medina, que ya debutó en el Pincha con un triunfo por 2 a 0 ante Newell’s en Rosario.

El Mallorca cuenta con el español nacionalizado argentino Pablo Maffeo, quien ya fue citado por Lionel Scaloni a la selección argentina, aunque hoy corre de atrás en la puja por lograr una plaza en la lista para el Mundial 2026. Tras ocho meses de pausa (estuvo de vacaciones en Punta del Este durante el verano en Sudamérica), Demichelis vuelve a los bancos de suplentes. Y lo hace en Europa, con un desafío frenético de, en principio, 13 partidos.

