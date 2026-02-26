La asistencia de taco del ex Boca Vicente Taborda en la sufrida clasificación del Panathinaikos en la Europa League

Vicente Taborda registró una gran asistencia de taco para abrir la historia en favor del Panathinaikos en el Doosan Arena de República Checa contra Viktoria Plzen por el cruce de vuelta de los playoffs de la UEFA Europa League. El ex jugador de Boca Juniors habilitó a Andrews Tetteh con un pase de taco para la posterior definición del delantero, en lo que significó el 1-0 en suelo visitante. Finalmente, Los Verdes debieron sufrir hasta el final porque igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario (3-3 en el global), aguantaron parte de la prórroga con un hombre menos y se llevaron la clasificación a los octavos de final tras imponerse 4-3 en los penales.

La acción concretada en la red a los ocho minutos de juego significó la segunda asistencia suya por la competición internacional en esta temporada. De hecho, su último aporte había sido otro pase gol en el empate 2-2 por la ida de la serie y, anteriormente, también había anotado un gol en la última jornada de la Fase Liga ante Roma en la igualdad 1-1 en Grecia. En estos tres últimos duelos del certamen acrecentó su participación de manera drástica con tres titularidades consecutivas, a diferencia de los 23 minutos jugados en los siete encuentros previos (tres veces se quedó en el banco).

El Xeneize vendió a Taborda al fútbol griego a cambio de USD 5.000.000 a mitad de 2025, luego de que el extremo salió campeón del Torneo Apertura con Platense en el primer semestre de ese año. Su nuevo club se quedó con el 80% de su pase y, en su primera experiencia en Europa, anotó cuatro tantos y brindó dos asistencias en 755’ repartidos en 17 compromisos.

En el fútbol argentino, el entrerriano brilló con el Calamar siendo titular indiscutido con la dupla Sergio Gómez-Favio Orsi y una de las figuras del equipo que se consagró ante Huracán en Santiago del Estero. En el Apertura 2025 disputó 19 juegos, anotó cinco goles (uno a River en el Monumental por los cuartos de final) y repartió una asistencia. Sus números totales en Platense marcan que jugó en 36 oportunidades.

El festejo de Vicente Taborda junto a Andrews Tetteh en el 1-0 del Panathinaikos ante Viktoria Plzen (Crédito: Reuters/David Cerny)

Su camino en Boca Juniors fue distinto. Disputó 17 partidos (6 como titular), no convirtió goles y formó parte del plantel que ganó el Campeonato 2022. Jorge Almirón lo puso en cancha en los últimos 15 minutos de la final de la Libertadores 2023 ante Fluminense a pesar de que no venía teniendo minutos en cancha y ni siquiera había jugado otro partido de esa Copa.

Al igual que en el primer cruce de la llave disputado en el Estadio Olímpico de Atenas, el atacante de 24 años tampoco completó la revancha frente al Viktoria Plzen y salió reemplazado a los 76 minutos para el ingreso del uruguayo Facundo Pellistri.

Panathinaikos accedió a la instancia de playoffs sobre la chicharra porque ocupó los últimos cinco lugares de clasificación a esa ronda intermedia con 12 puntos en ocho presentaciones. Terminó la primera fase con tres empates seguidos ante el propio Plzen, Ferencváros y Roma. A nivel doméstico, el elenco dirigido por el histórico entrenador Rafa Benítez se ubica en la quinta posición de la Superliga de Grecia con 36 puntos, a 16 unidades del líder AEK.

Los Verdes se medirán al Midtjylland de Dinamarca o el Betis de España. Este viernes desde las 9 (hora argentina) se sortearán los emparejamientos de los octavos de final. La final será el miércoles 20 de mayo próximo en el Besiktas Park de Estambul, en Turquía.

Definición por penales

Viktoria Plzen (3): Amar Memić (ATAJÓ LAFONT), Patrik Hrošovský (GOL), Denis Visinsky (GOL), Cheick Souare (DESVIADO) y Matej Valenta (GOL)

Panathinaikos (4): Davide Calabria (ATAJÓ WIEGELE), Facundo Pellistri (GOL), Filip Djuricic (GOL), Karol Swiderski (GOL) y Milos Pantovic (GOL)

El cuadro de la UEFA Europa League:

El gráfico muestra el cuadro completo de la competición, a la espera del sorteo de este viernes para definir los cruces de octavos y el camino hasta la definición