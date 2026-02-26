“Estamos esperando en tu casa”: dos ex figuras del Manchester United viajaron a la Argentina para reunirse con Tevez y visitaron La Boca

El ex compañero del Apache en Manchester United se encuentra en la Argentina junto con el coreano Park Ji-Sung

El ex futbolista Patrice Evra se encuentra de visita en la Argentina y durante su estadía compartió una reunión con un viejo compañero de equipo en el Manchester United: Carlos Tevez. Además del reencuentro con el Apache, el internacional francés de 44 años viajó con otra gloria de los Diablos Rojos, el coreano Park Ji-Sung, quien se sumó a la travesía para visitar a su amigo.

“Aterrizaje en camino hacia Buenos Aires con Park Ji-Sung para ver a nuestro hermano Carlos Tevez, el Apache. ¡Vamos Argentina!“, escribió Evra el pasado lunes 23 de febrero en su cuenta de Instagram junto a una foto de los tres futbolistas juntos con un trofeo de la Premier League en el vestuario del United.

En otro video compartido por el ex jugador que representó a la selección de Francia, pese a haber nacido en Senegal, se puede ver el estadio de Boca Juniors desde la camioneta que los transportaba en Buenos Aires. “Estamos esperando en tu casa. Apache, La Bombonera, hermano”, expresó un emocionado Evra al pasar por el barrio del Xeneize.

Patrice Evra, Carlos Tevez y Park Ji-Sung se reencontraron en Buenos Aires 17 años después de su paso por el Manchester United (@patrice.evra)

Luego, se fueron viralizando algunas imágenes íntimas del encuentro que tuvo lugar en Buenos Aires entre los tres ex compañeros de equipo en el Manchester United. Diego Tevez, hermano del actual director técnico de Talleres de Córdoba, compartió en sus redes sociales una instantánea en la que se ve a Carlitos, Evra y Park sonriendo. Además, los dos extranjeros se llevaron una bolsa con productos de la marca de indumentaria masculina Tevez32Apache, perteneciente al ex jugador de Boca, Corinthians, West Ham, Manchester City y Juventus.

Carlos Tevez compartió plantel en el United tanto con Patrice Evra como con Park Ji-Sung entre 2007 y 2009 bajo la conducción técnica de Sir Alex Ferguson. En esa etapa en la cual coincidieron y forjaron una gran amistad, contribuyeron a ganar con el club 7 títulos, entre los cuales se destacaron la Champions League de 2008, el Mundial de Clubes, dos Premier League, una Community Shield y dos Copas de la Liga.

Durante su paso por Old Trafford, Tevez tejió una amistad con Evra y Park pese a la barrera idiomática. Tan fuerte era la relación que el propio Ferguson bautizó al tridente como “el feo, el bueno y el malo”, en referencia a las características de cada uno de ellos. Esto lo relató el francés en una charla con Rio Ferdinand, otra leyenda del Manchester.

Carlos Tevez, Park Ji-Sung y Patrice Evra forjaron una sólida amistad durante su paso por Manchester United, donde ganaron 7 títulos (@patrice.evra)

En ese sentido, Evra recordó que Park el “bueno” y que el apodo del “malo” podría inferir que se lo habían adjudicado a él, mientras que a Tevez le tocó el mote de “feo”. “Ferguson no lo podía entender, Ji era el más tímido, pero era un buen mentiroso”, amplió el ex jugador. “Yo traducía cada vez que podía el español de Carlitos a Park, pero lo cierto es que nos divertíamos mucho, al día de hoy seguimos conectados y nos seguimos hablando”, continuó.

Tevez tuvo una gloriosa etapa en el United, donde completó 99 partidos, en los que convirtió 34 goles y brindó 17 asistencias, además de los mencionados títulos obtenidos. Su salida quedó envuelta en polémicas, ya que su próximo club fue el Manchester City, el clásico rival. El Apache terminó siendo ídolo con la camiseta celeste, donde logró salir campeón de la Premier League, además de obtener una Community Shield y FA Cup. En cuatro temporadas, jugó un total de 148 partidos, anotando 73 goles y repartiendo 37 asistencias.

En la actualidad, Carlos Tevez se encuentra dirigiendo a Talleres de Córdoba, club al que asumió en julio de 2025 tras un breve paso por Independiente y, anteriormente, por Rosario Central.

Patrice Evra con Carlos Tevez y Park Ji-Sung en Buenos Aires (@patrice.evra)