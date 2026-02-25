“No entro a la ducha sin revisarla”: la confesión de una futbolista que fue grabada en secreto por su entrenador durante cuatro años

La jugadora Jana Zufankova avanza con el balón durante un partido con la selección de República Checa. (@jana.zufankova)

La futbolista de la selección de República Checa Jana Zufankova brindó detalles de un episodio que vivió hace unos cuatro años cuando fue grabada en secreto por su entrenador mientras se bañaba y cambiaba junto al resto de sus compañeras en el vestuario. La delantera de 23 años reveló que aún le quedan algunas secuelas del aterrador suceso.

"Todavía lo llevo conmigo. No entro a la ducha sin revisarla bien. Los rincones y las grietas. El miedo y la cautela siguen ahí. A veces me siento como una tonta", expresó la actual futbolista del Slavia Praga en diálogo con el podcast FotbalOna. El caso conmovió al fútbol y destapó el lado oscuro del director técnico Petr Vlachovsky, quien en ese entonces comandaba al equipo femenino del FC Slovacko. Esta situación, que se resolvió en la justicia con una condena para el entrenador, generó tal repercusión en el país europeo que se realizaron documentales y entrevistas con los protagonistas.

Zufankova fue una de las que se animó a contar algunos detalles del calvario que vivió dentro de aquel vestuario, en donde Vlachovsky escondió una cámara en su bolso para espiar a las jugadoras mientras se cambiaban y bañaban luego de los partidos y entrenamientos. ”Lo que más nos impactó fue mirar a la cámara varias veces. No teníamos ni idea de que hubiera algo escondido en la mochila. Salió del vestuario, nos cambiamos allí y él siguió grabando", describió en otra entrevista realizada para el podcast Hlas Heroine. “Mi antiguo equipo, el Slovacko, no hizo ningún comentario al respecto ni se disculpó. Para mí, es una forma de eludir la responsabilidad”, agregó sobre el tema.

La futbolista Jana Žufánková sonríe mientras lleva una esterilla de yoga rosa en el campo de entrenamiento al aire libre (@jana.zufankova)

El caso se destapó cuando la policía checa descubrió un intercambio de pornografía infantil en una web local de citas durante una investigación. Al monitorear cuentas vinculadas a esta actividad, los agentes identificaron que el reconocido entrenador Petr Vlachovsky grababa a sus jugadoras del FC Slovacko con cámaras ocultas en los vestuarios y duchas del club. En su computadora y un disco duro externo se hallaron 28 videos almacenados durante cuatro años, todos realizados sin que las futbolistas lo notaran, entre ellas chicas de 17 a 25 años.

De acuerdo con lo publicado por el medio Seznam Zprávy, 14 futbolistas se convirtieron en víctimas directas de las filmaciones encubiertas. Además, la policía encontró nueve imágenes de pornografía infantil que otro usuario de la misma web le había enviado a Vlachovsky. El entrenador compartía sus videos clandestinos con este contacto e intercambiaban mensajes con fantasías agresivas contra menores de entre 11 y 13 años. “Era una persona mucho más peligrosa, porque explicitaba de forma vulgar sus exigencias sobre niñas”, contó el abogado de las jugadoras al sitio checo.

Según testimonios de otras jugadoras afectadas como Kristyna Janku y Alena Peckova en el programa Ve stínu, la situación generó un fuerte impacto psicológico tras conocerse los hechos. Al ser llamadas a la policía, se vieron ante la obligación de identificarse en los videos, sin haber advertido nunca la presencia de la cámara camuflada, que el entrenador ocultaba en una mochila. Peckova, actual jugadora del SD Eibar en la liga española, detalló: “En cualquier lugar al que iba, ya fuese un gimnasio o un entorno público, me preguntaba si había una cámara. También desarrollé problemas con la percepción de mi cuerpo”.

“Algunas compañeras llegaron a vomitar”, agregó Janku. Ambas afirmaron que decidieron hablar porque consideran que la condena de Vlachovsky de un año de prisión en suspenso, cinco años de prohibición para entrenar y una indemnización de 20 mil coronas checas (alrededor de USD 850) para cada víctima es “una burla”. Subrayaron, además, que la justicia checa tiende a imponer castigos mínimos en casos de delitos sexuales o relacionados con pornografía infantil.

La futbolista Jana Žufánková, con su uniforme de la selección nacional, mira atentamente el desarrollo del partido desde el césped del estadio (@jana.zufankova)

El procedimiento penal contra Petr Vlachovsky, ex entrenador de la selección Sub 19 de República Checa, se resolvió mediante un “mandato penal”, que permite condenar sin juicio oral ni audiencia pública, reservado para delitos reconocidos como poco graves y con pruebas incuestionables. Dado que el propio entrenador aparecía en algunos videos al instalar la cámara y reconoció los hechos, la jueza Pavla Stefanikova optó por esta vía, argumentando que su prioridad era evitar la “victimización secundaria” de las futbolistas. Así, ninguna víctima pudo comparecer ante el tribunal ni recurrir la sentencia; solo la fiscalía tenía la facultad de presentar objeciones, algo que no ocurrió.

Por el momento, Vlachovsky perdió su licencia de entrenador y no podrá dirigir durante cinco años. Cumplido ese plazo, si mantiene un registro penal limpio, podría recuperarla, según la normativa actual. Antes de este escándalo, Vlachovsky había entrenado durante casi 15 años a niñas y mujeres en el club FC Slovacko, contribuyendo a sus repetidos terceros puestos en la liga nacional, dirigiendo al seleccionado Sub-19 y tomando el mando del primer equipo masculino en 2018. En 2019 fue elegido “mejor entrenador del fútbol femenino”.