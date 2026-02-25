Nacho Fernández volvió a gritar gol en Gimnasia luego de más de una década: su especial celebración ante Rosario Central

Ignacio Fernández rompió una sequía de más de diez años sin goles en Gimnasia y Esgrima La Plata. Nacho abrió el marcador ante Rosario Central en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

El mediocampista nacido en Castelli necesitó apenas tres minutos para reencontrarse con la red, tras una jugada iniciada por Marcelo Torres y un primer remate que exigió una respuesta de Jeremías Ledesma. Nacho Fernández, quien se beso la camiseta en la celebración, se trepó al alambrado para saludar a su familia, que dijo presente en La Plata.

La acción decisiva llegó luego de que Torres bajara la pelota en el área rival y habilitara a Fernández, quien definió en segunda instancia tras el rebote del arquero de Rosario Central. Con este tanto, el futbolista de 36 años volvió a celebrar con la camiseta del club que lo formó, en una jornada que reunió a miles de hinchas en el estadio de La Plata.

Nacho Fernández no marcaba un gol para Gimnasia desde el 25 de octubre de 2015, cuando convirtió dos tantos frente a Temperley en el Alfredo Beranger. En total, pasaron 10 años, 4 meses y 5 días desde su última conquista oficial con el conjunto platense.

Nacho Fernández celebra el gol a los tres minutos de Gimnasia ante Rosario Central (Fotobaires)

El regreso goleador del ex jugador de River Plate se produjo en un contexto favorable para Gimnasia, que venía de ganar en Mendoza y buscaba consolidarse entre los líderes del torneo. El equipo dirigido por Fernando Zaniratto alineó a Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramon, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro.

El rival, Rosario Central, presentó varios cambios bajo la conducción de Jorge Almirón, quien optó por preservar titulares pensando en el clásico ante Newell’s. La formación incluyó a jugadores como Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila, Soto, Giménez, Navarro, Pizarro, Fernández, Di María y Copetti.

Ignacio Fernández sumó así su primer gol en la presente edición del Torneo Apertura y alcanzó los 16 tantos en 99 partidos oficiales con la camiseta del “Lobo”. Su anotación previa había sido con River Plate, el 13 de septiembre de 2025 frente a Estudiantes de La Plata. Si se tienen en cuenta todos los clubes en los que jugó, Nacho alcanzó su grito 78 en 523 encuentros.

El tanto de Fernández alimentó la expectativa de la parcialidad tripera, que nuevamente colmó las tribunas del Juan Carmelo Zerillo en un día laboral. La jornada dejó al equipo con aspiraciones renovadas en la zona B y con el incentivo estadístico de haber cortado una racha personal y deportiva.