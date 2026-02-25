Murió Javier Pipo Marín, histórico dirigente del fútbol de ascenso

Pipo Marín junto a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Murió Francisco Javier Pipo Marín, histórico dirigente de Acassuso y figura clave en la AFA. Reconocido como un referente del ascenso del fútbol argentino, Marín ocupaba el cargo de vicepresidente 1° en su club al momento de su muerte y había recorrido todos los espacios dentro de la institución de San Isidro. Era uno de los directivos más cercanos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino desde su rol como referente en la estructura de las categorías bajas.

“La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo dolor por el fallecimiento de Javier Francisco Pipo Marín, vicepresidente del Club Atlético Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación. Su partida enluta a toda la dirigencia del fútbol argentino, que hoy despide a un hombre comprometido, leal y profundamente identificado con los valores de la institución”, fue el mensaje de la AFA.

Su trayectoria en la institución de San Isidro le permitió alcanzar una posición como miembro titular del Comité Ejecutivo de la AFA y la presidencia de la Comisión de Desarrollo. Durante su carrera, mantuvo una relación cercana con Julio Humberto Grondona, a quien consideraba una figura paternal, y participó activamente en la gestión de Chiqui Tapia desde sus inicios. Marín confesó en reiteradas ocasiones su admiración por el trabajo de ambos dirigentes, así como también de Pablo Toviggino.

El posteo de Javier Pipo Marin en apoyo a los dirigentes de AFA

Durante su gestión dirigencial en la AFA, Marín presidió la Mesa Directiva de la Primera D, la Primera C y la B Metropolitana. En la actualidad, figuraba como vocal titular por el ascenso, presidente de la Comisión de Desarrollo y también presidente de la Comisión de Deportividad y Responsabilidad Social y Sustentabilidad.

Con más de 35 años como directivo en Acassuso, club que reinauguró su estadio en marzo de 2025 (su palco presidencial lleva el nombre de Chiqui Tapia) y milita en la Primera Nacional tras su ascenso a fines del año pasado, Pipo consolidó su influencia a base de alianzas estratégicas. Desde su posición de vicepresidente de Ssuso, impulsó el crecimiento deportivo de la institución, que ganó sus dos primeros partidos esta temporada.

Marín construyó su poder dentro de la AFA como un incondicional de Grondona —presidente histórico de la entidad hasta su muerte en 2015—, avalando luego a Marcelo Tinelli en su intento fallido por llegar a la presidencia, y ubicándose como uno de los hombres de confianza de Tapia. Su habilidad para adaptarse tras la muerte de Grondona le permitió reubicarse cerca del máximo poder de la AFA, donde tejió alianzas y participó de la toma de decisiones estratégicas.

Marín era uno de los laderos de Tapia en el fútbol de ascenso

A fines del 2025, en sus redes sociales compartió una foto con Tapia y Toviggino acompañada de un mensaje de apoyo para reafirmar su lealtad a la cúpula de AFA: “Cuanto más difamen, cuanto más traten de golpear a la conducción más juntos estaremos. Siempre del lado de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino”. A mitad de ese año había destacado también la labor de Toviggino con otro posteo en su cuenta: “Acá empezó todo, desde este momento no dejo de aprender, sos un gran referente dirigencial como nunca antes tuvo el interior del país principalmente de palabra, pero también sos un gran gran amigo feliz cumpleaños compañero”.

La estrecha relación de Marín con Chiqui Tapia le abrió la puerta de los vestuarios de la selección argentina, un espacio al que muy pocos dirigentes acceden. Integró delegaciones en partidos clave e incluso gestionó la presencia del Brujo Manuel en Quito para el recordado partido contra Ecuador en las Eliminatorias 2018 que definió la clasificación para el Mundial de Rusia, una de las Copas del Mundo a las que asistió.

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA

En el año 2018, Marín enfrentó imputaciones en la investigación judicial por abusos a menores en el Club Atlético Independiente, un caso que puso bajo escrutinio a influyentes dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y cuestionó los mecanismos de poder que dominan el ascenso. El nombre de Marín fue hallado en los celulares de algunas víctimas bajo el apodo Ballena, y un registro telefónico lo vinculó directamente con Martín Bustos, árbitro detenido en la misma causa que sacudió la estructura del fútbol nacional.

“El que la está pasando peor soy yo. Tengo familia, un hijo adolescente y una actividad pública. Mi cara está puesta en los noticieros”, declaró Marín en aquel momento. La fiscal María Soledad Garibaldi le notificó al dirigente sobre la acusación en su contra y le comunicó que era investigado por presunto “abuso de menores en concurso con corrupción de menores y grooming”. Respecto al caso, había dicho además: “Yo no tengo nada que ver con la causa y por eso me pongo a disposición de la Justicia”. Por este caso, el referí Martín Bustos fue condenado en 2023 a 12 años de prisión.

EL COMUNICADO DE LA AFA

La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo dolor por el fallecimiento de Javier Francisco “Pipo” Marín, vicepresidente del Club Atlético Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación. Su partida enluta a toda la dirigencia del fútbol argentino, que hoy despide a un hombre comprometido, leal y profundamente identificado con los valores de la institución.

Desde su rol en Acassuso y su labor dentro del Comité Ejecutivo, Marín trabajó con dedicación y convicción en cada instancia de debate y construcción colectiva. Fue un dirigente de diálogo y firmeza conceptual, siempre dispuesto a aportar su mirada para fortalecer el crecimiento del fútbol en todas sus categorías, con una clara vocación de servicio y sentido institucional.

Quienes compartieron con él el día a día destacan su calidad humana, su responsabilidad y su permanente búsqueda de consensos. Su presencia activa y su compromiso constante lo convirtieron en una voz respetada, donde defendió con pasión los intereses de los clubes y el desarrollo de nuestra disciplina.

En este momento de inmensa tristeza, la AFA acompaña a su familia, a la comunidad del Club Atlético Acassuso y a todos sus afectos, elevando una oración por su eterno descanso. Javier “Pipo” Marín deja una huella imborrable en el fútbol argentino y un legado que perdurará en el tiempo.

LOS MENSAJES DE LOS CLUBES DEL ASCENSO