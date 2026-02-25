Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzan en el ATP 250 de Santiago

Los tenistas argentinos pisan fuerte sobre el polvo de ladrillo del ATP 250 de Santiago. Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzaron a los octavos de final y se suman a Francisco Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez, quienes debutan directamente en esa instancia por su condición de cabezas de serie. En cambio, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga y Alex Barrena quedaron eliminados en el estreno.
Francisco Comesaña fue el primer tenista nacional en debutar en el ATP chileno. En su primera aparición venció al español Pedro Martínez (101°) por 6-4, 2-6 y 7-6(4). Para el marplatense, en su séptimo certamen de la temporada, el objetivo es recuperar regularidad en el tour: en 2026 acumula un récord de 3 triunfos y 6 derrotas.
Por un lugar en los cuartos de final se medirá con el italiano Andrea Pellegrino (137°), quien viene de superar al albiceleste Alex Barrena (183°), proveniente de la clasificación, por 6-2, 2-6 y 6-1. El historial indica que los tres enfrentamientos previos quedaron en manos del bonaerense.
Thiago Tirante (76°) continúa en alza en el ranking ATP Tour. El platense protagonizó una remontada impactante para sorprender al peruano Ignacio Buse (66°) al imponerse por 2-6, 7-6(0) y 7-6(4), luego de salvar su séptimo match point tras dos horas y 54 minutos de juego. Ahora aguarda por el ganador del cruce entre los trasandinos Alejandro Tabilo (42°), finalista del ATP 500 de Río el último domingo, y Marcelo Tomás Barrios Vera (112°).
Por su lado, Mariano Navone (77°) estaba 3-6, 6-0 y 3-1 arriba frente al checo Vit Kopriva (65°) cuando este último se retiró. En busca de un lugar en los cuartos de final se medirá con el italoargentino Luciano Darderi (21°), segundo preclasificado del torneo.
En tanto, Juan Manuel Cerúndolo (70°) dio batalla, pero el local Cristián Garín (93°) se terminó imponiendo por 3-6, 6-3 y 6-3. En la próxima instancia, el nacido en Santiago enfrentará a otro argentino, Sebastián Báez (52°), finalista de la última edición.
Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual 19° del mundo, reciente campeón del Argentina Open, se presenta en Santiago como el máximo preclasificado y debutará directamente en la segunda ronda frente al danés Elmer Møller (127°), quien derrotó en tres sets al porteño Román Burruchaga (96°) por 7-6(4), 0-6 y 6-4.
Otro que hará su estreno en la ronda de 16 es Camilo Ugo Carabelli (59°), cuarto sembrado del certamen. En su debut se medirá con el alemán Yannick Hanfmann (81°), verdugo del serbio Dusan Lajovic (116°) por 6-0 y 6-3.
En 2020, el ATP Tour volvió a disputarse en Chile luego de seis años de ausencia, ya que la última edición se había realizado en 2014. A lo largo de su historia, el certamen tuvo distintas sedes: se jugó en Santiago entre 1993 y 1998, en 2000 y entre 2010 y 2011; y en Viña del Mar desde 2001 hasta 2009 y luego entre 2012 y 2014. Actualmente, el torneo —categoría ATP 250— se desarrolla en Santiago, en la cancha central del Club Deportivo Universidad Católica.
Todos los campeones
- Laslo Djere (SER) 2025
- Sebastián Báez (ARG) 2024
- Nicolás Jarry (CHI) 2023
- Pedro Martínez (ESP) 2022
- Cristián Garín (CHI) 2021
- Thiago Seyboth Wild (BRA) 2020
- Fabio Fognini (ITA) 2024
- Horacio Zeballos (ARG) 2013
- Juan Mónaco (ARG) 2012
- Tommy Robredo (ESP) 2011
- Thomaz Bellucci (BRA) 2010
- Fernando González (CHI) 2009
- Fernando González (CHI) 2008
- Luis Horna (PER) 2007
- José Acasuso (ARG) 2006
- Gastón Gaudio (ARG) 2005
- Fernando González (CHI) 2004
- David Sanchez (ESP) 2003
- Fernando González (CHI) 2002
- Guillermo Corria (ARG) 2001
- Gustavo Kuerten (BRA) 2000
- Francisco Clavet (ESP) 1998
- Julian Alonso (ESP) 1997
- Hernán Gumy (ARG) 1996
- Slava Dosedel (CZE) 1995
- Alberto Berasategui (ESP) 1994
- Javier Frana (ARG) 1993