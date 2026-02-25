Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzan en el ATP 250 de Santiago

Thiago Tirante, Francisco Comesaña y Mariano Navone celebran en Santiago: los tres argentinos avanzaron a los octavos de final del ATP 250 chileno (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

Los tenistas argentinos pisan fuerte sobre el polvo de ladrillo del ATP 250 de Santiago. Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzaron a los octavos de final y se suman a Francisco Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez, quienes debutan directamente en esa instancia por su condición de cabezas de serie. En cambio, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga y Alex Barrena quedaron eliminados en el estreno.

Francisco Comesaña fue el primer tenista nacional en debutar en el ATP chileno. En su primera aparición venció al español Pedro Martínez (101°) por 6-4, 2-6 y 7-6(4). Para el marplatense, en su séptimo certamen de la temporada, el objetivo es recuperar regularidad en el tour: en 2026 acumula un récord de 3 triunfos y 6 derrotas.

Por un lugar en los cuartos de final se medirá con el italiano Andrea Pellegrino (137°), quien viene de superar al albiceleste Alex Barrena (183°), proveniente de la clasificación, por 6-2, 2-6 y 6-1. El historial indica que los tres enfrentamientos previos quedaron en manos del bonaerense.

Thiago Tirante (76°) continúa en alza en el ranking ATP Tour. El platense protagonizó una remontada impactante para sorprender al peruano Ignacio Buse (66°) al imponerse por 2-6, 7-6(0) y 7-6(4), luego de salvar su séptimo match point tras dos horas y 54 minutos de juego. Ahora aguarda por el ganador del cruce entre los trasandinos Alejandro Tabilo (42°), finalista del ATP 500 de Río el último domingo, y Marcelo Tomás Barrios Vera (112°).

Por su lado, Mariano Navone (77°) estaba 3-6, 6-0 y 3-1 arriba frente al checo Vit Kopriva (65°) cuando este último se retiró. En busca de un lugar en los cuartos de final se medirá con el italoargentino Luciano Darderi (21°), segundo preclasificado del torneo.

En tanto, Juan Manuel Cerúndolo (70°) dio batalla, pero el local Cristián Garín (93°) se terminó imponiendo por 3-6, 6-3 y 6-3. En la próxima instancia, el nacido en Santiago enfrentará a otro argentino, Sebastián Báez (52°), finalista de la última edición.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual 19° del mundo, reciente campeón del Argentina Open, se presenta en Santiago como el máximo preclasificado y debutará directamente en la segunda ronda frente al danés Elmer Møller (127°), quien derrotó en tres sets al porteño Román Burruchaga (96°) por 7-6(4), 0-6 y 6-4.

Otro que hará su estreno en la ronda de 16 es Camilo Ugo Carabelli (59°), cuarto sembrado del certamen. En su debut se medirá con el alemán Yannick Hanfmann (81°), verdugo del serbio Dusan Lajovic (116°) por 6-0 y 6-3.

Sebastián Báez levantando el trofeo del ATP 250 de Santiago de Chile (Crédito: EFE/Osvaldo Villarroel)

En 2020, el ATP Tour volvió a disputarse en Chile luego de seis años de ausencia, ya que la última edición se había realizado en 2014. A lo largo de su historia, el certamen tuvo distintas sedes: se jugó en Santiago entre 1993 y 1998, en 2000 y entre 2010 y 2011; y en Viña del Mar desde 2001 hasta 2009 y luego entre 2012 y 2014. Actualmente, el torneo —categoría ATP 250— se desarrolla en Santiago, en la cancha central del Club Deportivo Universidad Católica.

Todos los campeones

Laslo Djere (SER) 2025

Sebastián Báez (ARG) 2024

Nicolás Jarry (CHI) 2023

Pedro Martínez (ESP) 2022

Cristián Garín (CHI) 2021

Thiago Seyboth Wild (BRA) 2020

Fabio Fognini (ITA) 2024

Horacio Zeballos (ARG) 2013

Juan Mónaco (ARG) 2012

Tommy Robredo (ESP) 2011

Thomaz Bellucci (BRA) 2010

Fernando González (CHI) 2009

Fernando González (CHI) 2008

Luis Horna (PER) 2007

José Acasuso (ARG) 2006

Gastón Gaudio (ARG) 2005

Fernando González (CHI) 2004

David Sanchez (ESP) 2003

Fernando González (CHI) 2002

Guillermo Corria (ARG) 2001

Gustavo Kuerten (BRA) 2000

Francisco Clavet (ESP) 1998

Julian Alonso (ESP) 1997

Hernán Gumy (ARG) 1996

Slava Dosedel (CZE) 1995

Alberto Berasategui (ESP) 1994

Javier Frana (ARG) 1993