Una estrella de la NBA encendió el debate: con qué leyenda del básquet comparó a Lionel Messi

Las opiniones de las figuras actuales alimentan la discusión sobre qué jugador ostenta el estatus de “el más grande de todos los tiempos” en el fútbol

De'Aaron Fox eligió al GOAT de la NBA y se quedó con Lebron

La comparación entre figuras icónicas del deporte cobra fuerza cada vez que una estrella opina sobre quién representa la excelencia en otra disciplina. En un reciente diálogo con TNT Sports, De’Aaron Fox, una de las principales caras de los San Antonio Spurs, ofreció su visión personal sobre los paralelismos entre la NBA y el fútbol internacional.

Al ser consultado sobre quién sería el equivalente de Lionel Messi en la NBA, Fox afirmó con contundencia: “Messi es el LeBron James de la NBA”. Para el jugador, la respuesta se mantiene tanto en el presente como en la historia: “Probablemente también sería LeBron”, insistió al considerar la equivalencia en términos históricos, aunque reconoció que existen otros nombres en la discusión, como Michael Jordan y Kobe Bryant.

Desde hace años, la NBA se encuentra dividida entre quienes consideran a Michael Jordan el máximo referente y quienes defienden el legado de LeBron James. La argumentación suele ir más allá de los títulos o los premios individuales; se centra en el impacto cultural, la transformación del juego y la capacidad de inspirar a generaciones enteras.

De'Aaron Fox extendió su contrato
De'Aaron Fox extendió su contrato por un valor máximo de 229 millones de dólares con San Antonio Spurs (Credit: William Liang-Imagn Images)

LeBron James, por su parte, nunca dudó de su propio lugar en la historia. “Me elegiré a mí mismo por encima de cualquiera que haya jugado este juego. Siempre voy a sentir que soy el que mejor jugó este juego”, declaró tiempo atrás el actual jugador de los Angeles Lakers y reforzó la polaridad de este debate global.

En contraste, la perspectiva de Jordan fue menos categórica y más reflexiva. “Nunca vas a decir quién es el mejor de todos los tiempos para mí. Creo que es más para la prensa y para vender historias”, sostuvo en una de sus numerosas intervenciones públicas, negándose a cerrar la discusión con una única respuesta definitiva.

El intercambio de elogios entre Messi y las figuras de la NBA acentúa el carácter transversal de estos debates. Durante una entrevista para la cadena NBC en noviembre de 2025, el astro argentino eligió a Michael Jordan como el máximo exponente del baloncesto, aportando así un matiz desde el universo futbolístico a la eterna discusión de la NBA.

El abrazo entre Lionel Messi
El abrazo entre Lionel Messi y LeBron James en un partido del Inter Miami

Messi también destacó la relevancia de los jugadores en actividad y su influencia en la cultura contemporánea: “Por decir alguno del básquet LeBron, Steph (Stephen Curry), son jugadores los cuales admire mucho y creo que le dieron mucho al deporte del cual hacen cada uno en lo suyo”. Esta apreciación resalta el valor de los atletas que logran dejar una huella más allá del tiempo y de las estadísticas.

El estatus de “GOAT”, siglas en inglés para “el más grande de todos los tiempos”, se construye en gran medida sobre la capacidad de trascender fronteras y disciplinas. La NBA, a lo largo de las décadas, presenció el ascenso de nombres que no solo acumularon títulos, sino que transformaron la propia naturaleza del juego y contribuyeron a la expansión global de la liga.

