Los argentinos copan la élite del ranking ATP: hay nueve entre los 100 primeros

Los nueve tenistas argentinos que actualmente se encuentran dentro del Top 100 del ranking ATP

A pesar de los condicionantes económicos, dificultades estructurales y todo lo que implica sostener una carrera profesional en el tenis argentino. Y más allá de la distancia con el corazón del circuito, donde se disputan los torneos que reparten la mayor cantidad de puntos y premios, el país logra sostener el cartel de potencia mundial en este deporte.

En paralelo a la consagración de Tomás Etcheverry en el Río Open -su primer título en el circuito mayor-, el tenis argentino atraviesa días para la celebración. Tras la actualización del ranking ATP en la sexta semana del calendario, el país cuenta con nueve representantes en el Top 100.

Más que un número, es una declaración de vigencia. Una marca que lo posiciona como la tercera nación con mayor presencia en el selecto lote de los mejores, apenas por detrás de Estados Unidos y Francia, anfitriones de Grand Slams.

El dato adquiere mayor dimensión al observar el mapa internacional. Argentina supera a países con estructuras y presupuestos considerablemente más altos, como Gran Bretaña (3), Alemania (4), Australia (5), España (5) y la superpotencia de hoy: Italia (7).

Desde que Guillermo Vilas sembró la semilla, Argentina convive con la élite. A través de las sucesivas décadas el país sostuvo, casi como marca registrada, una presencia numerosa en el Top 100. La única sequía significativa se produjo durante un breve tramo a mediados de los años 90.

Hacia el final de esa misma década comenzaron a encenderse nuevas luces: irrumpieron Franco Squillari, Mariano Zabaleta, Mariano Puerta, Juan Ignacio Chela, Gastón Gaudio y Guillermo Cañas. Luego llegaron, entre otros, David Nalbandian, Guillermo Coria y, años más tarde, Juan Martín del Potro. Y se produjo el impacto de la Legión: en los 2000, el país volvió a celebrar títulos de Grand Slam y a escribir capítulos de gloria.

Tomás Etcheverry ganó su primer título profesional este domingo (Fuente: Río Open)

Argentina había cerrado la temporada pasada con ocho jugadores entre los 100 mejores. Hoy eleva la vara. En lo que va de esta centuria, el número de argentinos en el Top 100 nunca descendió por debajo de cinco.

Hubo ocho en 2014, 2015, 2019 y 2020; seis en 2003, 2011, 2013, 2018 y 2023; siete en 2010, 2012, 2017, 2021 y 2022; nueve en 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2016 y ahora 2026. El punto más alto se registró en 2005, 2006 y 2007, cuando 10 argentinos cerraron cada temporada dentro del Top 100.

Francisco Cerúndolo, actual 19º del ranking ATP, lidera con firmeza la armada nacional. Detrás se ubican Etcheverry y Sebastián Báez, segunda y tercera raqueta del país, en los puestos 33º y 52º, respectivamente.

Completan el grupo Camilo Ugo Carabelli (59º), Juan Manuel Cerúndolo (70º), Thiago Tirante (76º), Mariano Navone (77º), Francisco Comesaña (82º) y Román Burruchaga (96º). Esta semana, Burru, hijo del campeón del mundo en México 1986, se metió en el Top 100 por primera vez en su carrera.

El grupo tiene una edad promedio de apenas 25 años que combina presente y proyección. Lejos de ser una casualidad, el fenómeno parece el resultado de un trabajo silencioso, sostenido y resiliente.

En un contexto adverso, el tenis argentino vuelve a instalarse entre los protagonistas del circuito. Y lo hace con números que invitan a pensar que el milagro del que suelen hablar jugadores, entrenadores y personalidades del tenis es, en realidad, una marca registrada.

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista nacional y campeón del Argentina Open la semana pasada (Fuente: Argentina Open)

Los nueve argentinos en el Top 100 del ranking ATP

Francisco Cerúndolo, 19°

Tomás Etcheverry, 33°

Sebastián Báez, 52°

Camilo Ugo Carabelli, 59°

Juan Manuel Cerúndolo, 70°

Thiago Tirante, 76°

Mariano Navone, 77°

Francisco Comesaña, 82°

Román Burruchaga, 95°