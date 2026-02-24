Deportes

Los argentinos copan la élite del ranking ATP: hay nueve entre los 100 primeros

Además del título de Tomás Etcheverry en el Río Open, el tenis nacional sumó otro motivo para celebrar: se afianzó como el tercer país con más presencias en el selecto lote de los mejores. Solo Estados Unidos y Francia, con 10, lo superan

Guardar
Los nueve tenistas argentinos que
Los nueve tenistas argentinos que actualmente se encuentran dentro del Top 100 del ranking ATP

A pesar de los condicionantes económicos, dificultades estructurales y todo lo que implica sostener una carrera profesional en el tenis argentino. Y más allá de la distancia con el corazón del circuito, donde se disputan los torneos que reparten la mayor cantidad de puntos y premios, el país logra sostener el cartel de potencia mundial en este deporte.

En paralelo a la consagración de Tomás Etcheverry en el Río Open -su primer título en el circuito mayor-, el tenis argentino atraviesa días para la celebración. Tras la actualización del ranking ATP en la sexta semana del calendario, el país cuenta con nueve representantes en el Top 100.

Más que un número, es una declaración de vigencia. Una marca que lo posiciona como la tercera nación con mayor presencia en el selecto lote de los mejores, apenas por detrás de Estados Unidos y Francia, anfitriones de Grand Slams.

El dato adquiere mayor dimensión al observar el mapa internacional. Argentina supera a países con estructuras y presupuestos considerablemente más altos, como Gran Bretaña (3), Alemania (4), Australia (5), España (5) y la superpotencia de hoy: Italia (7).

Desde que Guillermo Vilas sembró la semilla, Argentina convive con la élite. A través de las sucesivas décadas el país sostuvo, casi como marca registrada, una presencia numerosa en el Top 100. La única sequía significativa se produjo durante un breve tramo a mediados de los años 90.

Hacia el final de esa misma década comenzaron a encenderse nuevas luces: irrumpieron Franco Squillari, Mariano Zabaleta, Mariano Puerta, Juan Ignacio Chela, Gastón Gaudio y Guillermo Cañas. Luego llegaron, entre otros, David Nalbandian, Guillermo Coria y, años más tarde, Juan Martín del Potro. Y se produjo el impacto de la Legión: en los 2000, el país volvió a celebrar títulos de Grand Slam y a escribir capítulos de gloria.

Tomás Etcheverry ganó su primer
Tomás Etcheverry ganó su primer título profesional este domingo (Fuente: Río Open)

Argentina había cerrado la temporada pasada con ocho jugadores entre los 100 mejores. Hoy eleva la vara. En lo que va de esta centuria, el número de argentinos en el Top 100 nunca descendió por debajo de cinco.

Hubo ocho en 2014, 2015, 2019 y 2020; seis en 2003, 2011, 2013, 2018 y 2023; siete en 2010, 2012, 2017, 2021 y 2022; nueve en 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2016 y ahora 2026. El punto más alto se registró en 2005, 2006 y 2007, cuando 10 argentinos cerraron cada temporada dentro del Top 100.

Francisco Cerúndolo, actual 19º del ranking ATP, lidera con firmeza la armada nacional. Detrás se ubican Etcheverry y Sebastián Báez, segunda y tercera raqueta del país, en los puestos 33º y 52º, respectivamente.

Completan el grupo Camilo Ugo Carabelli (59º), Juan Manuel Cerúndolo (70º), Thiago Tirante (76º), Mariano Navone (77º), Francisco Comesaña (82º) y Román Burruchaga (96º). Esta semana, Burru, hijo del campeón del mundo en México 1986, se metió en el Top 100 por primera vez en su carrera.

El grupo tiene una edad promedio de apenas 25 años que combina presente y proyección. Lejos de ser una casualidad, el fenómeno parece el resultado de un trabajo silencioso, sostenido y resiliente.

En un contexto adverso, el tenis argentino vuelve a instalarse entre los protagonistas del circuito. Y lo hace con números que invitan a pensar que el milagro del que suelen hablar jugadores, entrenadores y personalidades del tenis es, en realidad, una marca registrada.

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista
Francisco Cerúndolo, el mejor tenista nacional y campeón del Argentina Open la semana pasada (Fuente: Argentina Open)

Los nueve argentinos en el Top 100 del ranking ATP

  • Francisco Cerúndolo, 19°
  • Tomás Etcheverry, 33°
  • Sebastián Báez, 52°
  • Camilo Ugo Carabelli, 59°
  • Juan Manuel Cerúndolo, 70°
  • Thiago Tirante, 76°
  • Mariano Navone, 77°
  • Francisco Comesaña, 82°
  • Román Burruchaga, 95°

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTenisRanking ATPArgentinaTop 100Deporte-argentino

Últimas Noticias

Atlético de Madrid y el Inter definen su pase a los octavos de la Champions League: la agenda de la jornada

El conjunto colchonero recibe al Brujas tras empatar 3-3 en Bélgica, mientras que los italianos deberán dar vuelta el resultado tras su sorpresiva derrota por 3-1 ante el Bodo Glimt

Atlético de Madrid y el

Nutrición estricta, fuerza y equilibrio: la dura rutina que mantuvo a Chris Paul en la elite de la NBA durante 21 temporadas

El legendario base de Golden State Warriors, que anunció su retiro recientemente, apostó por el descanso controlado y la flexibilidad mental como ejes de su preparación, según confesó en una entrevista con Men’s Health

Nutrición estricta, fuerza y equilibrio:

Georgios Karaiskakis: el estadio construido en el siglo XIX que une historia y modernidad

Considerado uno de los más antiguos del mundo, se ha transformado en la casa del Olympiacos y en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo por su legado e innovación

Georgios Karaiskakis: el estadio construido

“Prefiero asumir riesgos que elijo”: la filosofía con la que Alex Honnold enfrenta el miedo cada vez que escala sin cuerda

En “The Diary Of A CEO”, el escalador habló sobre la práctica constante y la decisión consciente de asumir desafíos calculados para dedicarse a lo que ama

“Prefiero asumir riesgos que elijo”:

Tenía problemas de salud, bajó 80 kilos y se convirtió en el “abuelo fisicoculturista”: “Comía sin control, mi vida estaba en riesgo”

A los 55 años, Almir Rogério da Silva, ex agricultor y camionero, se transformó en un influencer, con más de un millón de seguidores en las redes sociales

Tenía problemas de salud, bajó
DEPORTES
Atlético de Madrid y el

Atlético de Madrid y el Inter definen su pase a los octavos de la Champions League: la agenda de la jornada

Nutrición estricta, fuerza y equilibrio: la dura rutina que mantuvo a Chris Paul en la elite de la NBA durante 21 temporadas

Georgios Karaiskakis: el estadio construido en el siglo XIX que une historia y modernidad

“Prefiero asumir riesgos que elijo”: la filosofía con la que Alex Honnold enfrenta el miedo cada vez que escala sin cuerda

Tenía problemas de salud, bajó 80 kilos y se convirtió en el “abuelo fisicoculturista”: “Comía sin control, mi vida estaba en riesgo”

TELESHOW
Todo el brillo y la

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano: “Mi objetivo es ganar en buena ley”

Mirtha Legrand cumple 99 años: los invitados que la acompañaron

Noche de alta tensión en MasterChef: quién es el nuevo eliminado tras un desafío inesperado

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky, a cuatro años del

Zelensky, a cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania: “Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos”

Combustibles, sellos y un cohete gigante: cómo la NASA logró “dominar” al hidrógeno para llegar a la Luna

Georgios Karaiskakis: el estadio construido en el siglo XIX que une historia y modernidad

La hermana del dictador Kim Jong-un, Kim Yo-jong, fue ascendida en el congreso de Corea del Norte

El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol apeló su sentencia a cadena perpetua por insurrección