“Has sido un auténtico imbécil”: Horner reveló el mensaje de despedida que le envió Toto Wolff y volvió a encender la guerra interna de Red Bull

Toto Wolff y Christian Horner, dos históricos de la F1

La inesperada salida de Christian Horner de su cargo como jefe del equipo Red Bull en el medio de la pasada temporada configuró una nueva dinámica en la Fórmula 1 al dejar un vacío de liderazgo que hasta su adversario más ferviente, Toto Wolff, admitió que era difícil de llenar. El británico, quien durante décadas fue figura central del equipo austríaco y acumuló una de las trayectorias más exitosas en la historia reciente del automovilismo, fue despedido tras una serie de tensiones internas en la cúpula de la compañía.

En la última temporada de Drive to Survive, la serie documental de Netflix que se estrenará el próximo viernes 27, el propio Horner apareció en cámara y apuntó contra Helmut Marko, ex asesor en Red Bull, como responsable directo de su destitución, mientras que eximió al clan Verstappen (Max y su padre Jos) de cualquier implicación en el proceso de su salida de la estructura de la bebida energizante.

Horner, de 52 años, sostuvo que la decisión de apartarlo fue producto de una disputa de poder interna, sobre todo luego de la muerte del fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz. En sus declaraciones recogidas el ex director afirmó lo siguiente: “Siento una verdadera sensación de pérdida y dolor. Todo fue bastante repentino. No tuve la oportunidad de despedirme como es debido. Nunca imaginé estar en esta situación. Claro que la reacción inmediata cuando te traen un sándwich de mierda como ese es decir: ‘¡Que les den!’. Me arrebataron algo que no elegí y que era muy preciado para mí”, mencionó.

El personaje que lideró a la escudería a 14 títulos (ocho de pilotos y seis de constructores) atribuyó la decisión de su despido al director general de Red Bull GmbH y al referente que eligió a la mayoría de los jóvenes pilotos. “Creo que fue una decisión de Oliver Mintzlaff, con el asesoramiento de Helmut Marko desde la barrera”.

A pesar de que el padre de Max había solicitado públicamente la renuncia de Horner tras el controvertido escándalo de sexting que sacudió al equipo y al paddock de la F1, del que el británico fue absuelto por dos pesquisas independientes, Horner negó que el cuatro veces campeón o Jos hayan tenido alguna incidencia directa en su despedida: “Su padre nunca ha sido mi mayor admirador. Habló abiertamente sobre mí. Pero no creo que los Verstappen tuvieran ninguna responsabilidad”, aclaró en uno de los capítulos de la nueva temporada.

Oliver Mintzlaff, Christian Horner y Helmut Marko, tres piezas relevantes de la era exitosa de Red Bull

El ex jefe de equipo también relató que ya no tenía el mismo control dentro de la estructura una vez fallecido Mateschitz, lo que facilitó que sus detractores avanzaran su reemplazo. Entre otras decisiones con las que Horner no estuvo de acuerdo en la última temporada, destacó la sustitución de Liam Lawson por Yuki Tsunoda después de solo dos carreras, una medida ejecutada bajo presión del programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Red Bull, históricamente supervisado por Marko. “Siempre me presionaron para que aceptara pilotos del programa de jóvenes pilotos. Helmut era clave en él”, manifestó.

La salida de Horner fue seguida por una ola de reacciones en el paddock, donde sobresalió la reflexión de Toto Wolff. El director de Mercedes lidera ahora el grupo de jefes de equipo con mayor veteranía en el campeonato, y no dudó en subrayar el impacto que tuvo el fin de la “era Horner”.

Durante el mano a mano que se verá en Drive To Survive, Horner reveló el mensaje que le envió el director de las Flechas de Plata tras conocer la noticia de su adiós de la F1. “No sabía qué decir, porque por un lado has sido un auténtico imbécil. Pero por otro, el deporte echará de menos a uno de sus principales protagonistas. ¿Contra quién debería pelear? ¿Y ‘amar odiar’, como siempre decías”, cita el texto de Wolff a Christian.

¿Cuál fue la respuesta de Horner? “Me ha encantado enfrentarme a ti todos estos años. Así que gracias por la rivalidad, la competencia y la presión. Nadie más se le acercó, como indican las estadísticas. Te deseo todo lo mejor para el futuro. PD: Necesitas un corte de pelo”, dijo en tono gracioso por la relación que los une.

Hay que recordar que, cuando se conoció la novedad de la salida de Red Bull de Horner, Wolff remarcó el impacto para el Gran Circo. “Ahora que se ha ido, al menos por un tiempo, una auténtica personalidad ha abandonado el deporte”. El austriaco, que mantuvo una de las rivalidades más intensas con Horner dentro y fuera de la pista, calificó sin rodeos al británico: “Se ha comportado como un imbécil con bastante frecuencia en los últimos 12-15 años. Opera con valores completamente diferentes, pero hasta tu peor enemigo tiene un mejor amigo”.

El enfrentamiento entre ambos dirigentes alcanzó su clímax durante 2021, en la que Lewis Hamilton y Max Verstappen se disputaron el título en una de las luchas más recordadas de la Fórmula 1, que se definió en favor del neerlandés tras su victoria en el GP de Abu Dhabi. “Esos años, pero sobre todo 2021, no se trataba solo de Max y Lewis, se trataba de Christian y de mí. Y a veces era muy difícil, está en todos los libros de historia y siempre lo estará”.

Pese a las fricciones, Wolff reconoció la importancia profesional de quien fue su némesis en la lucha por ser la mejor escudería de la Máxima “Tuvo un éxito rotundo en lo que hacía. Era controvertido y divisivo, pero era uno de los personajes principales. Se podría decir con seguridad que fue tan importante como un gran piloto”. Los dos suman entre sus equipos 14 de los últimos 16 campeonatos mundiales, una hegemonía que el mismo Horner relató con ironía cuando intercambió mensajes con Wolff tras confirmarse su despido de Red Bull.

El propio Wolff advirtió que la Fórmula 1 entró en una etapa de renovación entre sus líderes. “Me describo como uno de los pocos dinosaurios que quedan en el paddock. Quedamos Fred Vasseur de Ferrari y yo”, señaló al medio Formula.hu. A ese diagnóstico se sumaron las palabras del CEO de McLaren, Zak Brown, para quien el campeonato “está mejor sin Horner” desde su despedida del paddock.

Horner junto a Max Verstappen (REUTERS/Leonhard Foeger)