Terminó el round, era atendido en su esquina y se desplomó: la escalofriante secuencia en una pelea de boxeo que recorre el mundo

Aterrador episodio durante una pelea de boxeo

La cartelera que encabezó Claressa Shields y Franchon Crews-Dezurn en el Little Caesars Arena de Detroit quedó marcada por un episodio que generó alarma entre los asistentes y televidentes. El boxeador Joseph George se desplomó en su esquina después del primer asalto en su combate ante Atif Oberlton, lo que llevó a la detención inmediata de la pelea y a la intervención urgente del cuerpo médico.

El enfrentamiento entre Joseph George (13-2, 8 KOs) y Atif Oberlton (15-0, 13 KOs) formaba parte del evento principal de respaldo de la velada protagonizada por Shields y Crews-Dezurn. El combate, que estaba programado a diez asaltos por el título semipesado WBC USA, parecía desarrollarse con normalidad hasta la pausa entre los rounds iniciales.

Ambos púgiles completaron el primer asalto sin incidentes mayores, aunque las repeticiones posteriores revelaron un posible choque accidental de cabezas entre George y Oberlton cerca del final del episodio inicial. Tras regresar a su rincón, George recibió agua de su entrenador y, al intentar sentarse en el taburete, se desplomó de manera repentina, quedando inconsciente ante la mirada atónita de su equipo y el público.

El boxeador Joseph George se desplomó en la lona y recibió atención médica (AP)

Las cámaras de transmisión evitaron mostrar el rostro del boxeador caído, mientras los médicos actuaron con rapidez para atenderlo. La pelea fue detenida de inmediato, otorgando la victoria a Atif Oberlton por nocaut técnico en lo que el propio púgil describió como “la victoria más extraña” de su carrera.

En declaraciones recogidas por The Sun, Oberlton expresó su preocupación por la salud de su rival. “Estoy tan contento de que se haya recuperado y que esté bien. Soy un verdadero campeón, un verdadero guerrero. Podemos hacer lo que queramos, pero me alegra que esté bien. Solo quería asegurarme de que estuviera a salvo. Al fin y al cabo, somos guerreros, pero queremos irnos de aquí igual que salimos”, afirmó Oberlton, quien también subrayó el desconcierto de George tras el incidente: “Estaba un poco confundido y cosas así, así que no puedo decirlo con certeza”.

El promotor Dmitriy Salita confirmó que Joseph George se encontraba estable tras ser atendido por los servicios médicos en el ring y que fue dado de alta posteriormente del hospital. Según se pudo ver en un video que se filmó desde el público, el boxeador abandonó el ring ayudado por el personal y su esquina, mientras aún requería asistencia médica, lo que generó incertidumbre sobre su estado en los minutos posteriores al suceso.

El combate, que había generado expectativas dentro del público presente y la audiencia, concluyó abruptamente tras apenas una ronda disputada. Oberlton, que sumó su decimoquinta victoria profesional, reconoció que este desenlace no era el que esperaba y aprovechó el momento para agradecer el apoyo de su entorno y de los organizadores: “Estoy buscando todo el humo, hombre, todas las peleas. Un agradecimiento a Dmitriy Salita. Un agradecimiento a KP Promotions y a todos los que organizaron esto. Estoy justo donde necesito estar. Sé que soy una superestrella y estoy frente al mundo, y seguiré dándoles exactamente lo que quieren”.

La velada continuó con la pelea estelar entre Claressa Shields y Franchon Crews-Dezurn, aunque lo ocurrido con Joseph George y Atif Oberlton se mantuvo como tema central de conversación entre los asistentes y la comunidad boxística. Joseph George, protagonista involuntario de una de las imágenes más impactantes de la noche, permanece bajo observación y seguimiento médico en los días posteriores.