Deportes

Terminó el round, era atendido en su esquina y se desplomó: la escalofriante secuencia en una pelea de boxeo que recorre el mundo

Joseph George cayó tendido en el cuadrilátero cuando uno de sus asistentes se disponía a darle agua. “Fue la victoria más extraña de mi carrera”, dijo su rival

Guardar
Aterrador episodio durante una pelea de boxeo

La cartelera que encabezó Claressa Shields y Franchon Crews-Dezurn en el Little Caesars Arena de Detroit quedó marcada por un episodio que generó alarma entre los asistentes y televidentes. El boxeador Joseph George se desplomó en su esquina después del primer asalto en su combate ante Atif Oberlton, lo que llevó a la detención inmediata de la pelea y a la intervención urgente del cuerpo médico.

El enfrentamiento entre Joseph George (13-2, 8 KOs) y Atif Oberlton (15-0, 13 KOs) formaba parte del evento principal de respaldo de la velada protagonizada por Shields y Crews-Dezurn. El combate, que estaba programado a diez asaltos por el título semipesado WBC USA, parecía desarrollarse con normalidad hasta la pausa entre los rounds iniciales.

Ambos púgiles completaron el primer asalto sin incidentes mayores, aunque las repeticiones posteriores revelaron un posible choque accidental de cabezas entre George y Oberlton cerca del final del episodio inicial. Tras regresar a su rincón, George recibió agua de su entrenador y, al intentar sentarse en el taburete, se desplomó de manera repentina, quedando inconsciente ante la mirada atónita de su equipo y el público.

El boxeador Joseph George se
El boxeador Joseph George se desplomó en la lona y recibió atención médica (AP)

Las cámaras de transmisión evitaron mostrar el rostro del boxeador caído, mientras los médicos actuaron con rapidez para atenderlo. La pelea fue detenida de inmediato, otorgando la victoria a Atif Oberlton por nocaut técnico en lo que el propio púgil describió como “la victoria más extraña” de su carrera.

En declaraciones recogidas por The Sun, Oberlton expresó su preocupación por la salud de su rival. “Estoy tan contento de que se haya recuperado y que esté bien. Soy un verdadero campeón, un verdadero guerrero. Podemos hacer lo que queramos, pero me alegra que esté bien. Solo quería asegurarme de que estuviera a salvo. Al fin y al cabo, somos guerreros, pero queremos irnos de aquí igual que salimos”, afirmó Oberlton, quien también subrayó el desconcierto de George tras el incidente: “Estaba un poco confundido y cosas así, así que no puedo decirlo con certeza”.

El promotor Dmitriy Salita confirmó que Joseph George se encontraba estable tras ser atendido por los servicios médicos en el ring y que fue dado de alta posteriormente del hospital. Según se pudo ver en un video que se filmó desde el público, el boxeador abandonó el ring ayudado por el personal y su esquina, mientras aún requería asistencia médica, lo que generó incertidumbre sobre su estado en los minutos posteriores al suceso.

El boxeador Joseph George recibió
El boxeador Joseph George recibió atención médica de emergencia en el ring (AP)

El combate, que había generado expectativas dentro del público presente y la audiencia, concluyó abruptamente tras apenas una ronda disputada. Oberlton, que sumó su decimoquinta victoria profesional, reconoció que este desenlace no era el que esperaba y aprovechó el momento para agradecer el apoyo de su entorno y de los organizadores: “Estoy buscando todo el humo, hombre, todas las peleas. Un agradecimiento a Dmitriy Salita. Un agradecimiento a KP Promotions y a todos los que organizaron esto. Estoy justo donde necesito estar. Sé que soy una superestrella y estoy frente al mundo, y seguiré dándoles exactamente lo que quieren”.

La velada continuó con la pelea estelar entre Claressa Shields y Franchon Crews-Dezurn, aunque lo ocurrido con Joseph George y Atif Oberlton se mantuvo como tema central de conversación entre los asistentes y la comunidad boxística. Joseph George, protagonista involuntario de una de las imágenes más impactantes de la noche, permanece bajo observación y seguimiento médico en los días posteriores.

Temas Relacionados

Deportes-InternacionalBoxeoJoseph GeorgeAtif Oberlton

Últimas Noticias

La hilarante respuesta de un jugador de tenis tras el desliz de una periodista durante una entrevista

El estadounidense Sebastian Korda no pudo contener su risa tras un triunfo en el Delray Beach que luego ganó

La hilarante respuesta de un

La inclusión de ostarine en la lista de sustancias prohibidas desafía a deportistas y autoridades

La aparición de un modulador para tratar la pérdida muscular, aún no autorizado para uso médico, ha generado controversias entre organismos y deportistas por su detección en pruebas y la dificultad para distinguir su origen

La inclusión de ostarine en

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

La decisión de crecer en su país cuando apenas tenía 17 años cambió el rumbo de su trayectoria, permitiéndole una mayor maduración y convirtiéndose en referente del fútbol mundial sin arrepentimientos

Ruud Gullit y la historia

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

El piloto argentino iniciará la temporada de la Máxima con Alpine. Las actividades en Melbourne comenzarán el jueves 5 de marzo por la noche de Argentina y la carrera principal será el domingo 8

Franco Colapinto se prepara para

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

Leonel Núñez habla de lo bueno y lo malo del fútbol. De jugar la Champions League de joven a hacerlo en el interior con 41 años y aconsejar a los más chicos

Fue figura en el fútbol
DEPORTES
La hilarante respuesta de un

La hilarante respuesta de un jugador de tenis tras el desliz de una periodista durante una entrevista

La inclusión de ostarine en la lista de sustancias prohibidas desafía a deportistas y autoridades

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

TELESHOW
Anamá Ferreira será abuela por

Anamá Ferreira será abuela por primera vez: “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía”

Cómo se prepara Mirtha Legrand para su fiesta por sus 99 años: intimidades del té con sus amigos más cercanos

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay busca un mecanismo para

Uruguay busca un mecanismo para vender marihuana legal a turistas, estudiantes o trabajadores extranjeros

Cuáles son las opciones de ataque de Donald Trump en Irán

La doble cara del castillo Książ, entre la opulencia y la sombra del nazismo

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

El secreto peor guardado de Vladimir Putin en Ucrania tras cuatro años de invasión rusa