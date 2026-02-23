La hilarante respuesta de un jugador de tenis tras el desliz de una periodista durante una entrevista

Tras su victoria en Delray Beach, Sebastian Korda se sorprendió por una pregunta

Sebastian Korda conquistó el título del ATP 250 de Delray Beach tras derrotar con autoridad a su compatriota, el estadounidense Tommy Paul, en una final que marcó un nuevo punto de inflexión en su trayectoria profesional, después de un inicio de temporada complicado por las lesiones. La definición se destacó no solo por el sólido desempeño del tenista de Bradenton, Florida, sino también por un curioso incidente durante una entrevista televisiva, que rápidamente se volvió viral por un desliz de la presentadora.

El episodio ocurrió cuando la presentadora Michelle Yu, durante la conversación post partido por las semifinales, cometió una equivocación que generó un divertido momento entre los dos protagonistas. “Sebastian, has jugado contra Flavio (Cobolli) tres veces y has tenido sexo... éxito con él las tres veces. ¿Por qué es que has tenido tanto éxito contra él?”. El propio Korda supo sortear el momento con humor y respondió entre risas: “Él es, él es un tipo atractivo, ya sabes...”, dijo sin ocultar la hilarante situación vivida.

Korda llegaba a esta final del torneo ATP tras una convincente victoria en semifinales ante Cobolli, imponiéndose 7-6 y 6-1, y culminó su campaña en Delray Beach al superar a Paul por un contundente 6-4/6-3 en solo una hora y 22 minutos. Este triunfo representa el tercer título en la carrera individual de la raqueta de los Estados Unidos, quien ya había celebrado previamente en torneos de Parma (2021) y Washington (2024).

La recuperación de Korda resulta significativa, considerando sus baches recientes por sus problemas físicos. Antes del torneo de Delray Beach, el estadounidense había confesado los problemas que le generaron las molestias físicas para jugar: “Creo que, especialmente con la cantidad de lesiones que he sufrido, se pierde la competitividad cuando no se está realmente en el torneo. Creo que a veces me falta eso”, mencionó en el sitio especializado Tennis.com.

La racha victoriosa de Korda comenzó a tomar forma nuevamente luego de su actuación en el ATP Challenger Tour en San Diego, donde fue finalista. Desde entonces, acumuló seis triunfos, destacándose por dos victorias relevantes sobre jugadores ubicados en el Top 20 mundial.

Korda se ubica en el puesto 50 del ranking ATP (REUTERS/Jaimi Joy)

Este envión anímico lo llevó a dejar atrás un arranque de año con dudas, traduciendo sus buenos resultados también al Abierto de Dallas, donde alcanzó los cuartos de final, y tras eso a consolidarse en el Delray Beach con conquistas ante rivales de jerarquía, incluido Casper Ruud, preclasificado número 2 del certamen, por 4-6, 6-2 y 6-2.

A sus 25 años, y actualmente situado en el puesto 50 del ránking mundial, Korda buscará afianzar su presencia en la élite del tenis masculino. El trofeo ganado en Delray Beach tiene un valor simbólico especial: fue en esa misma ciudad, hace ya unas cinco temporadas, donde disputó su primera final ATP. Ahora, con su tercer campeonato individual, el jugador estadounidense se prepara para afrontar nuevos desafíos.

Nacido el 5 de julio de 2000, alcanzó su mejor ranking ATP de singles (15°) en agosto de 2024. Inició su carrera profesional en 2018. Logró su primera gran actuación en Roland Garros 2020, donde llegó a octavos de final. Repitió esa instancia en Wimbledon 2021, convirtiéndose en apenas el tercer jugador en la Era Abierta que logra alcanzar la cuarta ronda en su debut en ambos Grand Slams. Ese mismo año ganó su primer título ATP en el Emilia-Romagna Open, sin perder sets en todo el torneo.

A lo largo de su carrera, Korda ha sido finalista en 10 ocasiones en torneos ATP, con triunfos destacados como el ATP 500 de Washington en 2024 y el ATP 250 de Delray Beach en 2026. En dobles, obtuvo su primer título de nivel Masters 1000 en Madrid 2024 junto al australiano Jordan Thompson.

Korda ha tenido victorias importantes ante jugadores del top 10, incluyendo triunfos sobre Diego Schwartzman, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov y Stefanos Tsitsipas. Además ha sido finalista del Next Gen ATP Finals en 2021.