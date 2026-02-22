Deportes

Sufrió un golpe del arquero, se desmayó y deberá ser operado: la impactante lesión que conmueve al fútbol italiano

En el inicio del partido entre Milan y Parma, Ruben Loftus-Cheek chocó con el arquero Edoardo Corvi y sufrió la fractura en el hueso alveolar de la mandíbula superior, así como cortes en la zona maxilar y la pérdida de, al menos, dos dientes

  • La jugada en la que el británico sufrió una grave lesión

El futbolista inglés Ruben Loftus-Cheek, mediocampista del AC Milan, sufrió un grave traumatismo craneofacial durante el partido de Serie A ante el Parma en el estadio Giuseppe Meazza.

El incidente ocurrió durante el primer tiempo, cuando el jugador chocó con el portero Edoardo Corvi al disputar un balón aéreo.

Loftus-Cheek, de 30 años, cayó al césped con sangre en el rostro y fue atendido de inmediato por el equipo médico, que le colocó un collar cervical por protocolo de conmoción.

El futbolista quedó tendido e inconsciente durante algunos segundos, aunque recuperó el conocimiento poco después. Fue retirado en camilla y trasladado urgentemente a un hospital local, recibiendo aplausos de la afición.

El parte médico confirmó una fractura en el hueso alveolar de la mandíbula superior, así como cortes en la zona maxilar y la pérdida de, al menos, dos dientes, de acuerdo con Sky Italia.

La recuperación implicará una cirugía maxilofacial y tratamiento dental especializado. El periodo de baja estimado oscila entre dos y cuatro meses, dependiendo de la evolución postoperatoria y la rehabilitación.

Esto podría afectar su presencia en los próximos compromisos internacionales, incluida la posibilidad de disputar el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, debido a que primero debe recuperar su mejor forma física y futbolística para entrar en la consideración del entrenador Thomas Tuchel, orientador de Inglaterra.

En el plano deportivo, la ausencia del exjugador del Chelsea supone una baja relevante para el Milan. Desde su llegada en 2023, Loftus-Cheek ha disputado 27 partidos, ha marcado tres goles y ha dado una asistencia, datos recopilados por Sky Italia.

Su rendimiento le permitió regresar a la selección inglesa, donde suma 11 participaciones. El futuro contractual de Loftus-Cheek podría verse condicionado por la gravedad de la lesión.

Según Sky Italia, el club y el entrenador Massimiliano Allegri aguardan para retomar conversaciones de renovación una vez evaluada su recuperación y aporte en lo que resta de la temporada. El partido finalizó con victoria 1-0 para el Parma, gracias a un gol de cabeza del argentino Mariano Troilo cerca del final.

El zaguero, de 22 años, surgió de Belgrano de Córdoba y ya fue parte de una citación de Lionel Scaloni a la selección argentina.

El tropiezo provocó que el Inter estirara la ventaja respecto de su clásico rival en la tabla de posiciones: el líder neroazzurro llegó a los 64 puntos, diez más que el Rossonero. El Parma, por su parte, suma 32 y se ubica en el decimosegundo escalón.

Pero el foco en el estadio estuvo en Loftus-Cheek, quien fue reemplazado por Aldon Jashari. La afición despidió al jugador con una ovación mientras era trasladado al hospital, donde será intervenido, en un episodio que deja en suspenso su regreso a las canchas y subraya la seriedad del accidente que enfrentó durante el encuentro.

LA SECUENCIA DEL DURO GOLPE QUE SUFRIÓ LOFTUS-CHEEK

El arquero del Parma golpeó
El arquero del Parma golpeó al inglés al intentar despejar (EFE)
Fue a los 11 minutos
Fue a los 11 minutos del encuentro (EFE)
Deberá ser intervenido de urgencia
Deberá ser intervenido de urgencia (EFE)

