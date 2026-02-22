Cabezazo implacable sobre la hora: el golazo de un defensor de la Scaloneta que le dio el triunfo al Parma ante el Milan

Mariano Troilo, defensor argentino de 22 años, se convirtió en protagonista absoluto en el estadio San Siro durante la jornada 26 de la Serie A, al convertir el único gol que le dio la victoria a Parma frente a Milan. Su tanto, producto de un cabezazo preciso tras un tiro de esquina ejecutado por Emanuele Valeri, llegó en los minutos finales y cambió por completo el rumbo de un partido que parecía encaminarse hacia el empate.

El Parma visitó al Milan en uno de los templos del fútbol italiano, en un duelo que, hasta el minuto 80, no se había destrabado. En ese instante, cuando la tensión dominaba el ambiente y el empate parecía inamovible, Troilo saltó en el área y conectó un cabezazo impecable junto al palo izquierdo. Inicialmente, el árbitro decidió anular el tanto por una supuesta infracción, pero el VAR permitió revertir la decisión y convalidar el gol. Esta intervención arbitral fue fundamental, ya que el tanto terminó siendo determinante para el desenlace del encuentro.

Mariano Troilo celebró su primer gol con la camiseta del Parma (EFE)

El defensor argentino demostró un rendimiento de alto nivel durante todo el partido. En el segundo tiempo, ya había salvado a su equipo de lo que parecía un gol seguro para el conjunto Rossonero. Tras una jugada profunda armada por el Milan, Troilo realizó un corte preciso dentro del área, para mostrar seguridad y anticipación en un momento clave. Su actuación en la línea defensiva fue sólida, tanto en los duelos individuales como en el juego aéreo, y resultó vital para sostener la ventaja en los minutos siguientes al gol.

El cabezazo en el San Siro no solo significó tres puntos para Parma, sino que también marcó un hito personal para Troilo: fue su primer gol desde que llegó al fútbol italiano, tras haber disputado 12 partidos entre Serie A y la Copa Italia. La anotación también tiene un valor simbólico especial, ya que fue celebrada con un “TE AMO ABUELO, TE AMO” de parte del argentino y representa el inicio de su cuenta goleadora en Europa.

La actuación del argentino alcanzó una victoria que fortalece al equipo italiano (EFE)

La historia de Troilo en Argentina había comenzado pocos meses antes de su desembarco en Parma. Formado en las divisiones inferiores de Belgrano, el defensor debutó como profesional el 3 de agosto de 2023 en un partido por Copa Argentina, cuando el club cordobés se impuso 1-0 ante Claypole. Rápidamente, se ganó un lugar en el primer equipo y durante el Torneo Apertura 2025 llegó a disputar 14 de los 16 partidos posibles, consolidándose como titular indiscutido en el equipo de Alberdi.

La transferencia del defensor al fútbol italiano representó un récord económico para Belgrano, que oficializó la venta total del pase en USD 9,6 millones. Además, la operación incluyó una plusvalía del 15 % sobre el excedente de 8,4 millones de dólares, asegurando al club cordobés un beneficio adicional en caso de una futura venta.

La progresión de Troilo no pasó desapercibida para el cuerpo técnico de la selección argentina. El joven defensor fue convocado por Lionel Scaloni para integrar la lista en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Chile y Colombia, confirmando el reconocimiento a su crecimiento y a sus condiciones como defensor central. De esta manera, la noche en Milán quedará en la memoria del joven zaguero, que empieza a construir su historia en el fútbol italiano, respaldado por actuaciones que lo posicionan como una de las figuras relevantes para Parma.