Newell’s despidió a la dupla técnica Orsi-Gómez tras la dura derrota ante Banfield: el comunicado del club

Favio Orsi y Sergio Gómez en el banco de suplentes del estadio de Banfield durante el partido de Newell's (Fotobaires)

Luego de la derrota 3-0 sufrida ante Banfield en el estadio Florencio Sola, los dirigentes de Newell’s tomaron la decisión de despedir a la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que dirigieron apenas seis partidos en el equipo rosarino.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución”, expresó la entidad de la ciudad de Rosario en un comunicado publicado en las redes sociales.

El binomio había asumido como DT en el club de Rosario a principios de año luego de un exitoso paso por Platense, con el que habían logrado coronarse campeón del Torneo Apertura 2025. Las expectativas fueron altas a comienzo de temporada, pero el rendimiento en el certamen no fue el esperado y no pudieron conseguir ningún triunfo en las seis fechas que duró su estadía en Newell’s. Fueron cuatro derrotas (Talleres, Boca Juniors, Defensa y Justicia y Banfield) y dos empates (Independiente y Riestra). En resumen, un total de 2 puntos sobre 18 en disputa.

Newell’s afronta un duro presente en el Torneo Apertura. Se encuentra último en la tabla de posiciones de la Zona A, con 2 puntos. Marcó 5 goles y le convirtieron 12. La situación general es aún más preocupante, ya que la Lepra se encuentra entre los cinco equipos con peor promedio en el fútbol argentino, lo que implica un riesgo de cara a la permanencia en la Primera División.

En su primera conferencia de prensa tras el arribo al elenco rojinegro, el 19 de diciembre de 2025, Favio Orsi declaró: “Desde el primer día tuvimos un convencimiento pleno y solemos escuchar nuestro deseo a la hora de decidir trabajar en una institución tan grande como lo es Newell’s. Después de la primera reunión hemos coincidido en nuestra búsqueda y lo que queremos para Newell’s. Nos parece fundamental acertar en el armado y entender que el jugador que se sume a este hermoso desafío represente a Newell’s de la mejor manera. Más allá de la elección y características de los jugadores que uno sigue, conoce o elige, hay una cuestión de deseo de querer estar”.

En la misma sintonía, Sergio Gómez expresó durante la bienvenida: “Hicimos muchos análisis sobre el plantel, pero la información la va a dar el día a día y cuando nos encontremos con los jugadores. Hay que estar tranquilos, con el compromiso que tenemos que tener y tratando de jugar con un equipo intenso y con personalidad. El título con Platense nos da la posibilidad de traernos acá. Hubo muchas propuestas que analizamos en este tiempo, pero cuando apareció esta posibilidad, anulamos todo para venir. Eso es muy importante para nosotros, estar donde queremos estar”.

Ante este panorama, Newell’s deberá afrontar el próximo miércoles 25 de febrero el partido de la séptima fecha como local frente al encumbrado Estudiantes de La Plata y en la siguiente tendrá el clásico ante Rosario Central en el estadio Coloso Marcelo Bielsa (domingo 1 de marzo).