7 pases y definición precisa: el gol a los 25 segundos de Luciano Vietto para San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto

San Lorenzo se adelantó desde el amanecer al marcar a los 25 segundos el primer gol del partido ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Pedro Bidegain, estableciendo la conversión más rápida hasta el momento en el Torneo Apertura 2026. El tanto, firmado por Luciano Vietto, fue producto de un contraataque rápido y letal, efectuado en siete pases durante 18 segundos.

El elenco cordobés sacó del medio, le dio inicio al juego y se dispuso a buscar el fondo de la defensa local con un pelotazo largo, pero el Ciclón rápidamente se pudo hacer con la posesión del balón y activó una respuesta desde la banda izquierda. El lateral Mathias de Ritis trepó por su banda y, tras una serie de combinaciones, buscó un centro rasante y atrás.

Allí, el que esperaba era Luciano Vietto. El delantero, que hacía su debut como titular en el conjunto azulgrana, no dudó y remató de primera. Su disparo dejó sin opciones al arquero Agustín Lastra, quien poco pudo hacer para evitar el 1-0 tempranero, que desató la locura en el Nuevo Gasómetro.

El festejo de Vietto (Fotobaires)

El exatacante de Racing llegó a San Lorenzo luego de un paso marcado por altibajos en la Academia. Durante su segundo ciclo en Avellaneda, Vietto disputó 39 partidos y convirtió 8 goles, aunque una pubalgia le impidió alcanzar regularidad. Al respecto, el delantero explicó que en el último semestre se perdió partidos por lesión y en otros casos, por decisiones técnicas tomadas por Gustavo Costas, con quien reconoció tener marcadas diferencias de criterio.

La transición al Ciclón representa un nuevo desafío para el punta, de 32 años. Vietto explicó que su prioridad ahora es adaptarse a su nueva realidad. “San Lorenzo me dio una oportunidad, cuando salí de Racing no tenía club. Hablé con el DT y no dudé en venir”, señaló Vietto en declaraciones difundidas por ESPN.

“Se habló mucho si estaba vigente o no, tengo ganas de demostrar que todavía tengo mucho tiempo para jugar”, manifestó, en alusión a quienes pusieron en duda su nivel competitivo. El delantero firmó un vínculo condicionado a metas deportivas, por lo que buscará convertirse en una pieza clave para el resurgir del equipo en el torneo.

El partido, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, representó en la previa por ser una oportunidad para ambos elencos. Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, llegó al Bajo Flores tras una racha adversa que acentuó su urgencia por salir del fondo de la tabla de la Zona B. Los cordobeses enfrentaron la jornada con apenas un empate y cuatro derrotas, tres de ellas consecutivas y la última por una diferencia de 4-0 frente a Atlético Tucumán.

San Lorenzo, bajo la conducción de Damián Ayude, llegó con la premisa de cortar una serie de presentaciones irregulares, especialmente después de empatar sin goles con Unión y de caer ante Huracán en el clásico en Parque Patricios.