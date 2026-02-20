Deportes

La selección argentina femenina perdió 1-0 ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20

El conjunto argentino cayó ante La Tricolor en el hexagonal final que se disputa en Paraguay

Guardar
Argentina cayó ante Ecuador por
Argentina cayó ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20 femenino

La selección argentina femenina cayó 1-0 ante Ecuador en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Paraguay. La Albiceleste intensifica su camino por el título del torneo juvenil y mantiene la mirada puesta en la clasificación directa al próximo Mundial de la categoría.

Un apagón inesperado marcó el inicio del encuentro a los siete minutos, el estadio CARFEM quedó a oscuras mientras una tormenta eléctrica iluminaba el cielo. Durante la interrupción, las jugadoras se agruparon junto al banco de suplentes y aprovecharon para recibir indicaciones de sus entrenadores. Al reiniciarse el juego, el conjunto argentino tuvo una oportunidad clara con un córner ejecutado por Francisca Altgelt, cuyo remate casi se convierte en un gol olímpico, pero la arquera rival logró detener la pelota y cayó sobre la línea. El encuentro se mantuvo trabado, caracterizado por pases largos, escaso control y una sucesión de faltas que impidieron el despliegue habitual del juego argentino.

En los minutos finales del primer tiempo, la Tricolor encontró la ventaja tras una jugada que generó suspenso. Un remate exigió a la arquera argentina Paulina Aprile, quien no logró retener la pelota y cayó a los pies de Josenka Vélez que solo necesitó un toque para convertir su tanto. Aunque la acción fue anulada inicialmente por posición adelantada, el VAR revisó la jugada y decidió convalidar el gol para finalizar la primera mitad con el 1-0 a favor de Ecuador. Esta tónica se mantuvo en el complemento, donde Argentina buscó desde los cambios el empate, pero chocó con la férrea defensa ecuatoriana.

Argentina cayó ante Ecuador por
Argentina cayó ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20 femenino

Desde su debut en el hexagonal final, el equipo dirigido por Christian Meloni mostró solidez al igualar 2-2 contra Venezuela en un partido parejo. Antes de esa instancia, el conjunto argentino superó a Ecuador por 2-1 en el debut.

El recorrido de la Selección de Ecuador evidenció altibajos: tras iniciar el hexagonal con un triunfo ajustado sobre Colombia, el equipo llegó a la fase final luego de superar ampliamente a Bolivia con una goleada 6-0 y vencer a Perú por 4-0, aunque también sufrió derrotas ante Brasil y la propia Argentina.

Por su parte, Brasil ratificó su papel de potencia regional al vencer tanto a Paraguay como a Colombia, mientras que las anfitrionas celebraron una victoria ante Venezuela. Las Cafeteras, otra de las selecciones fuertes, cayeron frente a la Canarinha y previamente ante Ecuador, en la instancia final.

El calendario de la fase final mantiene la tensión: el domingo, Venezuela se medirá con Ecuador, mientras que el clásico entre Brasil y Argentina está programado para las 20:00, en una jornada que podría definir buena parte del destino de la competencia. Paraguay, anfitrión del torneo, enfrentará a Colombia.

El miércoles siguiente, la organización definió los cruces Ecuador-Brasil, Venezuela-Colombia y el partido entre Argentina y Paraguay, previsto para las 22:00. La última fecha, a disputarse el sábado, aún no tiene horario ni estadio confirmados, pero ya se anticipan los encuentros: Colombia se medirá ante Argentina, Brasil-Venezuela y Ecuador-Paraguay.

El atractivo de este hexagonal reside en la clasificación directa al Mundial femenino Sub 20, un boleto reservado a los cuatro mejores equipos de la fase final. Este formato eleva la competitividad ya que no solo se define el título sudamericano, sino también el acceso a la cita máxima del fútbol juvenil internacional. Las próximas jornadas resultarán determinantes para conocer a las clasificadas y al nuevo campeón del torneo.

Tabla de posiciones

  1. Brasil: 6 puntos (+3)
  2. Ecuador: 6 puntos (+2)
  3. Paraguay: 3 puntos (0)
  4. Argentina: 1 punto (-1)
  5. Venezuela: 1 punto (-2)
  6. Colombia: 0 puntos (-2)

Temas Relacionados

Selección argentina femeninaSudamericano Sub 20 femeninoDeportes-Argentina

Últimas Noticias

La llamativa pregunta que sorprendió a Carlos Alcaraz tras un partido en Doha

Karen Khachanov no pudo vencer la resistencia del español y luego del juego mantuvieron un divertido ida y vuelta tras culminar su encuentro

La llamativa pregunta que sorprendió

El video de Lionel Messi que compartió Inter Miami y llevó tranquilidad a los fanáticos de Argentina

El crack rosarino se prepara para volver a jugar. Las Garzas debutarán este sábado por la MLS

El video de Lionel Messi

Las buenas noticias que recibió Marcelo Gallardo de cara a la visita de River Plate ante Vélez Sarsfield

El Muñeco recuperará a tres futbolistas determinantes en su riesgosa visita a Liniers

Las buenas noticias que recibió

Lanús venció 1-0 a Flamengo por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana

El Granate se impuso con el gol de Rodrigo Castillo e hizo valer su localía en un duro choque ante el vigente campeón de la Copa Libertadores. La vuelta será en una semana en Río de Janeiro

Lanús venció 1-0 a Flamengo

Tomás Etcheverry dio otro paso en el Río Open y habrá tres argentinos en cuartos de final

El platense derrotó al lituano Vilius Gaubas y se metió entre los ocho mejores del ATP 500 de Brasil, donde ya esperan Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante

Tomás Etcheverry dio otro paso
DEPORTES
La llamativa pregunta que sorprendió

La llamativa pregunta que sorprendió a Carlos Alcaraz tras un partido en Doha

El video de Lionel Messi que compartió Inter Miami y llevó tranquilidad a los fanáticos de Argentina

Las buenas noticias que recibió Marcelo Gallardo de cara a la visita de River Plate ante Vélez Sarsfield

Lanús venció 1-0 a Flamengo por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana

Tomás Etcheverry dio otro paso en el Río Open y habrá tres argentinos en cuartos de final

TELESHOW
La Joaqui habló de su

La Joaqui habló de su boda con Luck Ra y contó cuándo podrían dar el sí: “Me parece bello elegir a alguien para siempre”

Así fue el encontronazo de Ian Lucas y el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “No para de quejarse de mí”

La noche de crisis de Sofía La Reini Gonet en Masterchef: “Todo en mi mente fue caos y confusión”

El festejo de Mauro Icardi por sus 33 años en un lujoso palacio y el despampanante look de la China Suárez

Marta Fort, al desnudo y a pura sensualidad: “Qué criminales estas fotos”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: la

Qué leer esta semana: la desgarradora mirada de Gisèle Pelicot, cómo manejar el cortisol y el verdadero “Cumbres borrascosas” (gratis)

La mujer que a los 81 años comenzó a hacer CrossFit y hoy sigue levantando pesas a los 96

Panamá capitaliza su hub aéreo con 730 mil viajeros del Stopover

Motín en una prisión de máxima seguridad de Cuba: ONG aseguran que la reyerta se originó por la represión y los abusos

La ira persiste en Irán pese a la sangrienta represión que dejó miles de muertos: protestas nocturnas y memoriales masivos