La selección argentina femenina perdió 1-0 ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20

Argentina cayó ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20 femenino

La selección argentina femenina cayó 1-0 ante Ecuador en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Paraguay. La Albiceleste intensifica su camino por el título del torneo juvenil y mantiene la mirada puesta en la clasificación directa al próximo Mundial de la categoría.

Un apagón inesperado marcó el inicio del encuentro a los siete minutos, el estadio CARFEM quedó a oscuras mientras una tormenta eléctrica iluminaba el cielo. Durante la interrupción, las jugadoras se agruparon junto al banco de suplentes y aprovecharon para recibir indicaciones de sus entrenadores. Al reiniciarse el juego, el conjunto argentino tuvo una oportunidad clara con un córner ejecutado por Francisca Altgelt, cuyo remate casi se convierte en un gol olímpico, pero la arquera rival logró detener la pelota y cayó sobre la línea. El encuentro se mantuvo trabado, caracterizado por pases largos, escaso control y una sucesión de faltas que impidieron el despliegue habitual del juego argentino.

En los minutos finales del primer tiempo, la Tricolor encontró la ventaja tras una jugada que generó suspenso. Un remate exigió a la arquera argentina Paulina Aprile, quien no logró retener la pelota y cayó a los pies de Josenka Vélez que solo necesitó un toque para convertir su tanto. Aunque la acción fue anulada inicialmente por posición adelantada, el VAR revisó la jugada y decidió convalidar el gol para finalizar la primera mitad con el 1-0 a favor de Ecuador. Esta tónica se mantuvo en el complemento, donde Argentina buscó desde los cambios el empate, pero chocó con la férrea defensa ecuatoriana.

Desde su debut en el hexagonal final, el equipo dirigido por Christian Meloni mostró solidez al igualar 2-2 contra Venezuela en un partido parejo. Antes de esa instancia, el conjunto argentino superó a Ecuador por 2-1 en el debut.

El recorrido de la Selección de Ecuador evidenció altibajos: tras iniciar el hexagonal con un triunfo ajustado sobre Colombia, el equipo llegó a la fase final luego de superar ampliamente a Bolivia con una goleada 6-0 y vencer a Perú por 4-0, aunque también sufrió derrotas ante Brasil y la propia Argentina.

Por su parte, Brasil ratificó su papel de potencia regional al vencer tanto a Paraguay como a Colombia, mientras que las anfitrionas celebraron una victoria ante Venezuela. Las Cafeteras, otra de las selecciones fuertes, cayeron frente a la Canarinha y previamente ante Ecuador, en la instancia final.

El calendario de la fase final mantiene la tensión: el domingo, Venezuela se medirá con Ecuador, mientras que el clásico entre Brasil y Argentina está programado para las 20:00, en una jornada que podría definir buena parte del destino de la competencia. Paraguay, anfitrión del torneo, enfrentará a Colombia.

El miércoles siguiente, la organización definió los cruces Ecuador-Brasil, Venezuela-Colombia y el partido entre Argentina y Paraguay, previsto para las 22:00. La última fecha, a disputarse el sábado, aún no tiene horario ni estadio confirmados, pero ya se anticipan los encuentros: Colombia se medirá ante Argentina, Brasil-Venezuela y Ecuador-Paraguay.

El atractivo de este hexagonal reside en la clasificación directa al Mundial femenino Sub 20, un boleto reservado a los cuatro mejores equipos de la fase final. Este formato eleva la competitividad ya que no solo se define el título sudamericano, sino también el acceso a la cita máxima del fútbol juvenil internacional. Las próximas jornadas resultarán determinantes para conocer a las clasificadas y al nuevo campeón del torneo.

Tabla de posiciones

Brasil: 6 puntos (+3) Ecuador: 6 puntos (+2) Paraguay: 3 puntos (0) Argentina: 1 punto (-1) Venezuela: 1 punto (-2) Colombia: 0 puntos (-2)