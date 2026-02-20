Deportes

El video de Lionel Messi que compartió Inter Miami y llevó tranquilidad a los fanáticos de Argentina

El crack rosarino se prepara para volver a jugar. Las Garzas debutarán este sábado por la MLS

Guardar
El entrenamiento de Lionel Messi antes del debut del Inter Miami en la Major League Soccer 2026

Lionel Messi regresó a los entrenamientos de Inter Miami tras recuperarse de una distensión en el isquiotibial izquierdo y figura en la delegación que viajó a California para el partido inauguración de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) ante Los Ángeles FC. El encuentro, que se disputará este sábado a las 23:30 (hora de Argentina) en el Memorial Coliseum, marcará el debut oficial del astro rosarino este año, en el ciclo que podría culminar con su última participación mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras once días apartado por la lesión sufrida durante el amistoso con Barcelona SC en Ecuador, Messi se reincorporó formalmente a los entrenamientos el miércoles. Un video publicado en las redes sociales fue el testimonio de cómo se encuentra el crack rosarino de 38 años.

Cabe recordar que por la reciente lesión de Leo, el Inter Miami suspendió su encuentro frente a Independiente del Valle (Ecuador) que estaba pautado para el pasado viernes 13 de febrero.

Su presencia desde el inicio no está asegurada, ya que apenas suma un puñado de prácticas con el grupo. De todos modos, la Major League Soccer confirmó su disponibilidad y promocionó el partido como uno de los grandes atractivos del calendario, destacando el duelo estelar entre Messi y el surcoreano Son Heung-min.

Lionel Messi rumbo a California
Lionel Messi rumbo a California con su amigo Rodrigo De Paul (@InterMiamiCF)

El equipo que dirige Javier Mascherano enfrentará un arranque exigente: el duelo frente a Los Ángeles FC se jugará en el Memorial Coliseum, un escenario con capacidad para más de 77.000 espectadores, elegido especialmente para el evento debido a la enorme expectativa. La mudanza desde el BMO Stadium habitual y el rápido agotamiento de entradas reflejan el salto de popularidad que genera la presencia de Messi.

La MLS y el propio Inter Miami mantienen hermetismo sobre la titularidad final del rosarino. El entrenador ofrecerá detalles en la conferencia previa al encuentro, aunque la presencia confirmada de Messi ya es, para Las Garzas, la carta más poderosa de la temporada.

La recuperación de Leo no solo representa un alivio para el cuerpo técnico del Inter Miami, sino también para la selección argentina, que observa con atención su evolución. Los siguientes compromisos del equipo incluyen La Finalissima, programada para el 27 de marzo en Qatar. El staff médico y los hinchas esperan que el capitán llegue pleno a esa cita, ya que continúa en observación tras la lesión muscular reciente.

La MLS usó la presencia
La MLS usó la presencia de Lionel Messi y Son Heung-min para promocional el partido entre el Inter Miami y Los Angeles FC (@MLS)

Desde su arribo, Messi elevó el perfil mediático y deportivo de la liga estadounidense. El Inter Miami, que conquistó su primer título de MLS Cup en diciembre pasado, defenderá esa corona en un año clave, con la mira puesta además en la conquista de la Liga de Campeones de la Concacaf. El retorno del ex Barcelona y PSG robustece la ambición del club, que inicia el campeonato como actual campeón y con la presión de suplir las partidas de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retiraron.

El fixture presenta desafíos adicionales: serán cinco partidos consecutivos fuera de casa, en tanto avanzan las obras del Miami Freedom Park, futuro estadio propio de la franquicia, cuyo estreno oficial está pautado para el 4 de abril contra Austin.

La presencia de Messi remarcó la promoción oficial, acentuando el carácter internacional e impactante de la cita. Las plataformas de transmisión anticipan audiencias récord, mientras en Argentina los seguidores se mantienen expectantes cada vez que el 10 salta a la cancha, especialmente en un año mundialista.

Con Lionel Messi como bandera, el Inter Miami se convirtió en la franquicia de mayor valoración de la Major League Soccer, con 1.450 millones de dólares. Todo eso generado por el astro argentino.

Temas Relacionados

Lionel MessiInter MiamiMajor League SoccerSelección Argentina

Últimas Noticias

Las buenas noticias que recibió Marcelo Gallardo de cara a la visita de River Plate ante Vélez Sarsfield

El Muñeco recuperará a tres futbolistas determinantes en su riesgosa visita a Liniers

Las buenas noticias que recibió

Lanús venció 1-0 a Flamengo por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana

El Granate se impuso con el gol de Rodrigo Castillo e hizo valer su localía en un duro choque ante el vigente campeón de la Copa Libertadores. La vuelta será en una semana en Río de Janeiro

Lanús venció 1-0 a Flamengo

Tomás Etcheverry dio otro paso en el Río Open y habrá tres argentinos en cuartos de final

El platense derrotó al lituano Vilius Gaubas y se metió entre los ocho mejores del ATP 500 de Brasil, donde ya esperan Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante

Tomás Etcheverry dio otro paso

“Giro 360°“: la jugada poco común que deslumbró al público en el ATP 500 de Río de Janeiro

La maniobra espectacular del italiano Mateo Berrettini fue uno de los momentos clave en el triunfo por 7-6 y 7-5 sobre el chileno Tomás Barrios Vera

“Giro 360°“: la jugada poco

La tajante respuesta de Verstappen cuando le preguntaron si piensa en el retiro tras sus críticas a los nuevos autos de la Fórmula 1

El cuádruple campeón mundial dejó en claro por qué el automovilismo no es todo en su vida. Sus reflexiones del ámbito personal

La tajante respuesta de Verstappen
DEPORTES
Las buenas noticias que recibió

Las buenas noticias que recibió Marcelo Gallardo de cara a la visita de River Plate ante Vélez Sarsfield

Lanús venció 1-0 a Flamengo por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana

Tomás Etcheverry dio otro paso en el Río Open y habrá tres argentinos en cuartos de final

“Giro 360°“: la jugada poco común que deslumbró al público en el ATP 500 de Río de Janeiro

La tajante respuesta de Verstappen cuando le preguntaron si piensa en el retiro tras sus críticas a los nuevos autos de la Fórmula 1

TELESHOW
El enojo de Yanina Latorre

El enojo de Yanina Latorre con Majo Martino luego de cometer un error en vivo durante su programa: “Andate”

Andrea Rincón habló después del escándalo con Milo J: “Yo no dije que está endemoniado ni poseído”

La original entrada de María Becerra a los Premios Lo Nuestro junto a sus alter egos: “Con todas las chicas”

El brutal ataque que sufrió el primo de La Tora de Gran Hermano: “Siete pibes le fracturaron la mandíbula con una manopla”

La idea de Sebastián Wainraich para aparecer en el saludo de cumpleaños oficial de Mirtha Legrand: “Ella lo va a ver”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá capitaliza su hub aéreo

Panamá capitaliza su hub aéreo con 730 mil viajeros del Stopover

Motín en una prisión de máxima seguridad de Cuba: ONG aseguran que la reyerta se originó por la represión y los abusos

La ira persiste en Irán pese a la sangrienta represión que dejó miles de muertos: protestas nocturnas y memoriales masivos

Evo Morales reapareció en su bastión de Cochabamba y la Policía confirmó que prepara su aprehensión

Descubrieron en Grecia un cráneo humano de casi 300.000 años que no es Homo sapiens ni neandertal