El video de Lionel Messi que compartió Inter Miami y llevó tranquilidad a los fanáticos de Argentina

El entrenamiento de Lionel Messi antes del debut del Inter Miami en la Major League Soccer 2026

Lionel Messi regresó a los entrenamientos de Inter Miami tras recuperarse de una distensión en el isquiotibial izquierdo y figura en la delegación que viajó a California para el partido inauguración de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) ante Los Ángeles FC. El encuentro, que se disputará este sábado a las 23:30 (hora de Argentina) en el Memorial Coliseum, marcará el debut oficial del astro rosarino este año, en el ciclo que podría culminar con su última participación mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras once días apartado por la lesión sufrida durante el amistoso con Barcelona SC en Ecuador, Messi se reincorporó formalmente a los entrenamientos el miércoles. Un video publicado en las redes sociales fue el testimonio de cómo se encuentra el crack rosarino de 38 años.

Cabe recordar que por la reciente lesión de Leo, el Inter Miami suspendió su encuentro frente a Independiente del Valle (Ecuador) que estaba pautado para el pasado viernes 13 de febrero.

Su presencia desde el inicio no está asegurada, ya que apenas suma un puñado de prácticas con el grupo. De todos modos, la Major League Soccer confirmó su disponibilidad y promocionó el partido como uno de los grandes atractivos del calendario, destacando el duelo estelar entre Messi y el surcoreano Son Heung-min.

Lionel Messi rumbo a California con su amigo Rodrigo De Paul (@InterMiamiCF)

El equipo que dirige Javier Mascherano enfrentará un arranque exigente: el duelo frente a Los Ángeles FC se jugará en el Memorial Coliseum, un escenario con capacidad para más de 77.000 espectadores, elegido especialmente para el evento debido a la enorme expectativa. La mudanza desde el BMO Stadium habitual y el rápido agotamiento de entradas reflejan el salto de popularidad que genera la presencia de Messi.

La MLS y el propio Inter Miami mantienen hermetismo sobre la titularidad final del rosarino. El entrenador ofrecerá detalles en la conferencia previa al encuentro, aunque la presencia confirmada de Messi ya es, para Las Garzas, la carta más poderosa de la temporada.

La recuperación de Leo no solo representa un alivio para el cuerpo técnico del Inter Miami, sino también para la selección argentina, que observa con atención su evolución. Los siguientes compromisos del equipo incluyen La Finalissima, programada para el 27 de marzo en Qatar. El staff médico y los hinchas esperan que el capitán llegue pleno a esa cita, ya que continúa en observación tras la lesión muscular reciente.

La MLS usó la presencia de Lionel Messi y Son Heung-min para promocional el partido entre el Inter Miami y Los Angeles FC (@MLS)

Desde su arribo, Messi elevó el perfil mediático y deportivo de la liga estadounidense. El Inter Miami, que conquistó su primer título de MLS Cup en diciembre pasado, defenderá esa corona en un año clave, con la mira puesta además en la conquista de la Liga de Campeones de la Concacaf. El retorno del ex Barcelona y PSG robustece la ambición del club, que inicia el campeonato como actual campeón y con la presión de suplir las partidas de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retiraron.

El fixture presenta desafíos adicionales: serán cinco partidos consecutivos fuera de casa, en tanto avanzan las obras del Miami Freedom Park, futuro estadio propio de la franquicia, cuyo estreno oficial está pautado para el 4 de abril contra Austin.

La presencia de Messi remarcó la promoción oficial, acentuando el carácter internacional e impactante de la cita. Las plataformas de transmisión anticipan audiencias récord, mientras en Argentina los seguidores se mantienen expectantes cada vez que el 10 salta a la cancha, especialmente en un año mundialista.

Con Lionel Messi como bandera, el Inter Miami se convirtió en la franquicia de mayor valoración de la Major League Soccer, con 1.450 millones de dólares. Todo eso generado por el astro argentino.