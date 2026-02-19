La inesperada decisión que tomó Adam Bareiro tras su paso en River Plate y su inminente arribo a Boca Juniors

Adam Bareiro está a un paso de convertirse en el nuevo delantero de Boca, luego de que la dirigencia cerrara los términos de su transferencia con Fortaleza por USD 3 millones. Este acuerdo permitiría al club xeneize ocupar la plaza que quedó vacante tras la lesión de Rodrigo Battaglia, amparándose en la excepción reglamentaria para fichar fuera del período tradicional de pases en Argentina. Ante el inminente anuncio, el futbolista paraguayo tomó una inesperada decisión: borró todas las imágenes en las que aparecía con indumentaria de River en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que antes de llegar a Fortaleza, Bareiro pasó fugazmente por River en 2024, proveniente de San Lorenzo. El club millonario destinó más de USD 4 millones para adquirir su pase. Sin embargo, el delantero disputó apenas 16 partidos y no convirtió goles. Posteriormente, los de Núñez lo transfirieron a préstamo al Al-Rayyan de Qatar, operación por la que ingresó cerca de USD 1 millón, aunque el club qatarí optó por no ejecutar la opción de compra al término del vínculo y luego fue transferido al fútbol brasileño.

La relación contractual entre Fortaleza y River se estableció formalmente en 2025, cuando el club brasileño pagó cerca de USD 2 millones por el 50% del pase. El propio Bareiro participó en un único Superclásico vistiendo la camiseta de River, en la Bombonera en septiembre de 2024, en el triunfo 1-0 ante Boca. En ese partido, fue reemplazado en el segundo tiempo por Miguel Borja. Al despedirse de River, el delantero reconoció el impacto de su breve estadía en el club: “Me costó mucho la decisión de venir, pude conocer el Mundo River, fue muy poco tiempo, pero parecieron años por la afinidad que hice con mis compañeros y la gente del club. Es una institución muy linda que te exige mucho, es muy pesado, no es para muchos estar en un club como River”.

Bareiro borró su pasado en River en las redes sociales justo antes de firmar en Boca

El pase a Boca se concretará por la totalidad de los derechos económicos de Bareiro, aunque el 50% de la ficha corresponde a River Plate. De este modo, el club de Núñez percibirá USD 1,5 millones por su parte, mientras que Fortaleza, que había comprado la mitad del pase, recibirá el resto del dinero y liberará una masa salarial significativa al bajar a la Serie B brasileña en marzo.

Fuentes cercanas a Boca indicaron que el acuerdo sufrió retrasos por las condiciones iniciales de pago, pero tras renegociar los términos y mejorar la propuesta, los dirigentes xeneizes lograron destrabar la negociación. La formalización del traspaso se esperaba para principios de la semana, aunque recién en las últimas horas se consolidó el entendimiento con el club brasileño.

Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, máxima autoridad y director deportivo de Boca, aceleraron las gestiones para cubrir la baja del mediocampista Battaglia tras su lesión reciente. El club evaluó alternativas como el colombiano Edwuin Cetré, pero tras no superar satisfactoriamente la revisión médica, la dirigencia optó definitivamente por Bareiro para reforzar el ataque.

El elogio de Riquelme a Bareiro

El desembarco del delantero paraguayo también responde a la delicada situación ofensiva del plantel. Lesiones de peso como la lumbalgia de Edinson Cavani —quien recién volvió a jugar ante Platense— y la pubalgia de Milton Giménez, aún sin fecha estimada de recuperación, redujeron las variantes de ataque. A esto se sumaron las salidas recientes de los juveniles Valentino Simoni e Ignacio Rodríguez, cedidos a otros clubes, lo que profundizó la necesidad de sumar jerarquía en la delantera.

Tras marcar un gol en la victoria 2-0 de Fortaleza frente a Ferroviario por las semifinales del Campeonato Cearense, Bareiro se refirió al interés de Boca: “Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Solo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí”.

El propio Riquelme ya había destacado públicamente el perfil del atacante durante su etapa en San Lorenzo: “El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo. Compite, compite y el fútbol es eso para mí. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite, es Messi. Vos podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasás a ser normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea”.