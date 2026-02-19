Deportes

La inédita revelación de Ruggeri sobre Maradona tras el título de Argentina en el Mundial de 1986: “Lo dormimos”

El ex defensor contó que con sus compañeros tuvieron que tomar una insólita medida con el Diez en el avión de regreso tras la gesta en México

Guardar
El Cabezón indicó que tuvieron que tomar una insólita medida para tomarse fotos con la copa

A casi 40 años de la inolvidable gesta de la selección argentina en el Mundial de México 1986, Oscar Ruggeri reveló una inédita anécdota que incluye a la figura de Diego Maradona. El Cabezón, en diálogo con Urbana Play, contó lo que tuvieron que hacer varios de sus compañeros para poder sacarse una foto con el trofeo una vez que culminó la final ante Alemania, en la que la Albiceleste se impuso por 3-2.

Diego, como capitán de aquel seleccionado, fue el primero en alzar la copa y esas imágenes inmortalizaron uno de los momentos más gloriosos del fútbol argentino. Y, según contó Ruggeri, el Diez no se quiso separar en ningún momento de la pieza dorada, lo que le impedía a sus compañeros poder fotografiarse en soledad con ella.

En ese contexto, el ex defensor reveló la insólita medida que tuvieron que llevar a cabo para separar a Pelusa del trofeo. “A Diego, en el avión, lo empastillamos, lo dormimos, porque no largaba la copa. Él estaba así (abrazando la copa) y fuimos y se la agarramos”, indicó Ruggeri, y sostuvo que ese fue el momento en el que aprovecharon para sacarse fotos. “Volvimos, se la pusimos otra vez y ni se enteró”, agregó entre risas.

El ex defensor no se olvidó de su compañero en la selección argentina

Por otro lado, ya en el marco del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA que tiene su parada en Argentina este 19 y 20 de febrero, el ex zaguero volvió a recordar a Diego. “Esta (la copa) no la vemos seguido, porque es la original. Pero, antes de eso yo creo, y me duele en el alma, que en este lugar tendría que estar mi capitán, que es Maradona, que nos hizo muy felices a todos, junto a mis compañeros y amigos que están ahí”, manifestó Ruggeri bajo una lluvia de aplausos que se desató luego de la mención al ídolo, que falleció en noviembre de 2020.

El recorrido global del trofeo, previo al Mundial 2026, convierte cada exhibición en una cita única, ya que la copa únicamente abandona su resguardo en el Museo de la FIFA en Suiza en dos ocasiones: durante la Copa del Mundo y a través de este tour especial. El evento en suelo argentino se lleva a cabo en la sede de La Rural.

Esta gira internacional es la antesala del primer Mundial que compartirán tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, y será también la edición con mayor cantidad de equipos, encuentros y sedes en la historia del torneo. El tour prevé un itinerario de 75 paradas a lo largo de más de 150 días, atravesando 30 asociaciones miembro de la FIFA.

Antes de arribar a la Argentina, el trofeo pasó por Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador, y luego enfilará hacia Uruguay y Brasil, donde recorrerá San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia. Más adelante, el periplo continuará por diversas ciudades de México hasta concluir poco antes del Mundial 2026.

Vale recordar que la selección argentina fue la última ganadora del certamen ecuménico y que Lionel Messi fue el capitán que levantó el trofeo en Qatar 2022. El elenco dirigido por Lionel Scaloni buscará repetir la gesta, esta vez en tierras norteamericanas.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium

Temas Relacionados

Oscar RuggeriDiego Armando MaradonaMundial 1986selección argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

El video de la periodista que salió al aire alcoholizada en los Juegos Olímpicos de Invierno y debió pedir perdón: “Avergonzada”

Danika Mason fue protagonista de una inusual situación durante su reporte desde la localidad italiana de Livigno

El video de la periodista

Estudiantes negocia con Martín Demichelis tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez

La Comisión Directiva encabezada por Juan Sebastián Verón ya busca alternativas. Otro candidato es Martín Palermo

Estudiantes negocia con Martín Demichelis

El gol ilegal que generó polémica en los cuartos de final de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno

Una acción del duelo entre República Checa y Canadá quedó en el foco del debate por una supuesta alineación indebida del seleccionado europeo

El gol ilegal que generó

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

El piloto argentino completó el programa, sumó 120 giros al mando del A526 en el circuito Sakhir de Baréin y quedó sexto en la jornada con su mejor registro en 1:33.818. Mañana será el turno de Pierre Gasly

Franco Colapinto cerró su pretemporada

Los secretos de la revolucionaria innovación de Ferrari que sorprendió en la Fórmula 1 y la explicación de la escudería: “No debemos tener miedo”

Durante los tests de pretemporada en Baréin, el team italiano acaparó la atención con un alerón trasero que gira 180 grados

Los secretos de la revolucionaria
DEPORTES
El video de la periodista

El video de la periodista que salió al aire alcoholizada en los Juegos Olímpicos de Invierno y debió pedir perdón: “Avergonzada”

Estudiantes negocia con Martín Demichelis tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez

El gol ilegal que generó polémica en los cuartos de final de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

Los secretos de la revolucionaria innovación de Ferrari que sorprendió en la Fórmula 1 y la explicación de la escudería: “No debemos tener miedo”

TELESHOW
Juana Repetto explicó por qué

Juana Repetto explicó por qué no muestra la cara de su tercer hijo en las redes

El descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que abre un interrogante sobre su futuro: “Me está invitando a irme”

Luli Fernández recordó los inicios de su carrera en los medios: “Cuando sos prolija, las cosas se ven prolijas”

El video inédito de Mauro Icardi cuando cumplió 10 años: la palabra de su hermana Ivana

Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe: Mar, relax y romance

INFOBAE AMÉRICA

Exjefe de la autoridad tributaria

Exjefe de la autoridad tributaria asumió la Judicatura de Ecuador en medio de críticas por posible injerencia del Ejecutivo

El desagradable momento que vivió el presidente de Taiwán durante una celebración del Año Nuevo Lunar

Reino Unido bloquea el uso de sus bases militares para un eventual ataque de Estados Unidos contra el régimen de Irán

El populismo latinoamericano y la deshonestidad sistémica

La segunda parte que nunca veremos de ‘Cumbres Borrascosas’: la novela ‘fantasma’ de Emily Brontë que una de sus hermanas pudo quemar tras su muerte