La inédita revelación de Ruggeri sobre Maradona tras el título de Argentina en el Mundial de 1986: “Lo dormimos”

El Cabezón indicó que tuvieron que tomar una insólita medida para tomarse fotos con la copa

A casi 40 años de la inolvidable gesta de la selección argentina en el Mundial de México 1986, Oscar Ruggeri reveló una inédita anécdota que incluye a la figura de Diego Maradona. El Cabezón, en diálogo con Urbana Play, contó lo que tuvieron que hacer varios de sus compañeros para poder sacarse una foto con el trofeo una vez que culminó la final ante Alemania, en la que la Albiceleste se impuso por 3-2.

Diego, como capitán de aquel seleccionado, fue el primero en alzar la copa y esas imágenes inmortalizaron uno de los momentos más gloriosos del fútbol argentino. Y, según contó Ruggeri, el Diez no se quiso separar en ningún momento de la pieza dorada, lo que le impedía a sus compañeros poder fotografiarse en soledad con ella.

En ese contexto, el ex defensor reveló la insólita medida que tuvieron que llevar a cabo para separar a Pelusa del trofeo. “A Diego, en el avión, lo empastillamos, lo dormimos, porque no largaba la copa. Él estaba así (abrazando la copa) y fuimos y se la agarramos”, indicó Ruggeri, y sostuvo que ese fue el momento en el que aprovecharon para sacarse fotos. “Volvimos, se la pusimos otra vez y ni se enteró”, agregó entre risas.

El ex defensor no se olvidó de su compañero en la selección argentina

Por otro lado, ya en el marco del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA que tiene su parada en Argentina este 19 y 20 de febrero, el ex zaguero volvió a recordar a Diego. “Esta (la copa) no la vemos seguido, porque es la original. Pero, antes de eso yo creo, y me duele en el alma, que en este lugar tendría que estar mi capitán, que es Maradona, que nos hizo muy felices a todos, junto a mis compañeros y amigos que están ahí”, manifestó Ruggeri bajo una lluvia de aplausos que se desató luego de la mención al ídolo, que falleció en noviembre de 2020.

El recorrido global del trofeo, previo al Mundial 2026, convierte cada exhibición en una cita única, ya que la copa únicamente abandona su resguardo en el Museo de la FIFA en Suiza en dos ocasiones: durante la Copa del Mundo y a través de este tour especial. El evento en suelo argentino se lleva a cabo en la sede de La Rural.

Esta gira internacional es la antesala del primer Mundial que compartirán tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, y será también la edición con mayor cantidad de equipos, encuentros y sedes en la historia del torneo. El tour prevé un itinerario de 75 paradas a lo largo de más de 150 días, atravesando 30 asociaciones miembro de la FIFA.

Antes de arribar a la Argentina, el trofeo pasó por Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador, y luego enfilará hacia Uruguay y Brasil, donde recorrerá San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia. Más adelante, el periplo continuará por diversas ciudades de México hasta concluir poco antes del Mundial 2026.

Vale recordar que la selección argentina fue la última ganadora del certamen ecuménico y que Lionel Messi fue el capitán que levantó el trofeo en Qatar 2022. El elenco dirigido por Lionel Scaloni buscará repetir la gesta, esta vez en tierras norteamericanas.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium