Debutó en Acassuso y River lo blindó por USD 100 millones: Joaquín Freitas, el delantero que fabricó el penal ante Ciudad Bolívar

El juvenil entró por Maxi Salas y generó la falta que Juanfer Quintero cambió por gol. Con el triunfo, el Millonario recuperó algo de tranquilidad y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina

Juan Fernando Quintero cambió el penal por gol en el encuentro correspondiente a los 32avos de final del certamen federal

Joaquín Freitas, delantero de 19 años, oriundo de San Fernando, se convirtió en la llave para destrabar el durísimo partido de 32avos de final de la Copa Argentina que River Plate le ganó 1-0 a Ciudad de Bolívar en San Luis. El juvenil entró a los 14 minutos del segundo tiempo en lugar de Maxi Salas y generó el penal que Juanfer Quintero cambió por gol con un remate furibundo.

En la puerta del área, el atacante se sacó de encima a Alex Díaz, se metió en la zona de peligro y, cuando estaba por lanzar el centro, recibió la falta de atrás de Elías Martínez. El árbitro Nicolás Ramírez no dudó en sancionar la falta. Y acertó.

El defensor de Bolívar se arroja sin el control necesario para disputar el balón. No llega limpio a la pelota: el punto de contacto es sobre los pies del jugador de River y le quita su base de apoyo. La Regla 12 define como imprudente toda acción realizada sin la debida atención o precaución. Aquí el defensor supera el límite del juego competitivo y transforma la disputa en infracción. Por eso el penal está bien sancionado. No se cobra porque el delantero caiga, sino porque el contacto antirreglamentario le impide continuar la acción.

Su debut en Primera, ante
Su debut en Primera, ante Vélez

Freitas llegó al club en 2024, tras desarrollarse en las Divisiones Inferiores de Acassuso. Allí, se destacó en 2022 como goleador de la Séptima División del torneo juvenil de AFA, logrando 26 goles y ganando una convocatoria a la Selección Argentina Sub 20 del ascenso bajo la dirección de Claudio Gugnali.

En 2023 debutó en la Primera División de Acassuso con el entrenador Alejandro Friedrich y sumó cinco presentaciones —todas desde el banco—, incluido su estreno ante Deportivo Armenio.

En enero de 2024, River fijó su interés en Freitas, quien se incorporó primero a la Cuarta División. Rápidamente ascendió a la Reserva, donde debutó el 11 de octubre. Ya en 2025, con Marcelo Escudero al frente, realizó la pretemporada con el plantel y se consolidó como titular formando dupla con Bautista Dadín.

Ese año marcó su primer gol en abril frente a San Martín de San Juan, y mantuvo una racha que incluyó un tanto clave ante Boca en el Superclásico de mayo. Finalizó la temporada como goleador del equipo preliminar.

Gracias a estos desempeños, en noviembre, Marcelo Gallardo lo llevó al primer equipo de River. Allí, hizo su debut en Primera División ante Vélez Sarsfield y, posteriormente, firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Su debut fue en Acassuso,
Su debut fue en Acassuso, en el Ascenso. De allí pasó a las Inferiores del Millonario

Aunque inicialmente se evaluó un acuerdo de cesión para que sumara más minutos en otra institución, quien salió fue el citado Dadín (a Independiente Rivadavia). En ese contexto reforzó su lugar en el ciclo 2026 y se mantuvo en la consideración del cuerpo técnico principal. La falta de gol en el equipo le fue abriendo puertas. Ante Argentinos Juniors fue al banco de suplentes, pero no ingresó. Y en La Pedrera recibió media hora de acción que aprovechó con creces.

De 1,78 metro, jugó bien de espaldas, se sumó a los movimientos ofensivos y fabricó el penal que resolvió un partido que se marchaba directo a la definición por penales. Vale recordar que el Millonario venía de dos caídas al hilo (1-4 contra Tigre y 0-1 ante Argentinos). Así era de imperiosa la victoria para el equipo y para Gallardo.

Ni Salas, ni Ruberto, ni Colidio (Driussi está lesionado). La llave para River fue otro joven de la cantera: Joaquín Freitas.

