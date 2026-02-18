Deportes

Argentinos Juniors dará el primer paso en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

Desde las 21.30, el Bicho disputará la ida de la Fase II del máximo torneo continental con la idea de alcanzar la fase de grupos. Transmiten Telefe, Fox Sports y Dísney+

Argentinos Juniors iniciará su participación
Argentinos Juniors iniciará su participación en la Copa Libertadores
                                                 

Argentinos Juniors enfrentará su primer gran desafío continental del año en Guayaquil, donde buscará un resultado favorable ante Barcelona de Ecuador en el duelo de ida de la Fase II de la Copa Libertadores. El equipo de Nicolás Diez es el único representante argentino que debe atravesar las fases previas, tras haber finalizado tercero en la Tabla Anual de la Liga Profesional, y apunta a dejar una huella en el certamen desde el arranque. Desde las 21.30, el duelo se podrá seguir por Telefe, Fox Sports y Dísney+.

El plantel del Bicho llega renovado y potenciado por varios refuerzos destacados. En este mercado de pases, la dirigencia abrochó la llegada de Gino Infantino, a préstamo desde Fiorentina de Italia, y sumó experiencia en el mediocampo con Enzo Pérez tras su salida de River Plate. A ellos se les suman el arquero Brayan Cortés (préstamo de Colo Colo de Chile), Leandro Fernández (libre de Universidad de Chile) y Franco Paredes (procedente de Independiente), entre otros movimientos que reforzaron el grupo. La apuesta es clara: fortalecer todas las líneas para afrontar el doble frente doméstico e internacional.

El ciclo de Diez comenzó con buen pie en el Torneo Apertura 2026. Argentinos Juniors cosechó dos victorias, dos empates y una derrota en las primeras cinco fechas, con triunfos como local en La Paternal frente a Sarmiento y River Plate. El calendario del equipo sufrió una reprogramación: el choque contra Lanús por la sexta jornada fue pospuesto, ya que el Granate afronta la Recopa Sudamericana ante Flamengo. El plantel llegará a Ecuador con descanso y foco exclusivo en la Copa Libertadores.

Enfrente estará el siempre exigente Barcelona de Ecuador, que se clasificó a la instancia previa de la Copa Libertadores como primero de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025. El club guayaquileño buscará hacer valer la localía en el imponente Monumental Banco Pichincha, donde suele hacerse fuerte ante rivales internacionales. Independiente del Valle y Liga de Quito accedieron de manera directa a la fase de grupos, mientras que Universidad Católica de Ecuador quedó en el camino en la Fase I.

El cruce entre Barcelona de Ecuador y Argentinos Juniors abrirá la serie este miércoles en Guayaquil. La definición será el próximo miércoles 25 de febrero en Buenos Aires, donde el Bicho buscará sellar su clasificación ante su gente en el estadio Diego Armando Maradona. El ganador de la llave enfrentará en la Fase III al vencedor del duelo entre Botafogo de Brasil y Nacional Potosí de Bolivia, con la posibilidad de ingresar al Bombo 4 del sorteo de la fase de grupos.

PROBABLES FORMACIONES

Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa, Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García, Milton Celiz; Joao Rojas, Sergio Núñez y Jonathan Perlaza. DT: César Farías

Argentinos Juniors: Brayan Cortes; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Kevin Coronel; Federico Fattori, Enzo Pérez o Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

Estadio: Monumental Banco Pichincha (Guayaquil, Ecuador)

Horario: 21.30

Árbitro: Fernando Vejar (Chile)

VAR: Nicolás Millas (Chile)

Televisación: Telefe y Fox Sports

Competición: Fase II de la Copa Libertadores (partido de ida)

