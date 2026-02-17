Tras el clásico de La Plata, Cristian Medina tiene todo arreglado para marcharse de Estudiantes

Gimnasia vs Estudiantes Foto: FOTOBAIRES Fecha 5 Torneo Apertura Liga Profesional.

Cristian Medina enfrenta un escenario de incertidumbre respecto a su continuidad en Estudiantes, tras disputarse el clásico ante Gimnasia, lo que alimentó la sensación de que ese duelo fue su despedida con la camiseta albirroja. Aunque el deseo del mediocampista, la dirigencia y el director técnico Eduardo Domínguez parecería ser prolongar el vínculo, la oferta concreta presentada por Botafogo y los movimientos del entorno del jugador mantienen la tensión en torno a su futuro en el equipo platense.

El último indicio que reavivó las especulaciones surge de la decisión de Estudiantes de no incluir a Medina en la lista de buena fe para la fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026. Esta exclusión refuerza las dudas sobre las intenciones del club brasileño y la propia estrategia dirigencial respecto al volante, cuyo pase resultó de una compleja ingeniería financiera en la que su grupo inversor desembolsó USD 15 millones para liberarlo de Boca Juniors mediante la cláusula de salida.

La dirigencia de Estudiantes ofreció igualar la propuesta de Botafogo en el próximo mercado de pases, brindándole además la promesa de una mejora contractual. El club platense transmitió a Medina su deseo de que permanezca en el plantel, respaldo que también quedó evidenciado por la ovación que recibió del público en los dos últimos partidos disputados como local.

Mientras tanto, el grupo empresario que maneja la carrera del mediocampista manifestó su decisión de aceptarla oferta brasileña, que permanece vigente hasta el 31 de marzo, fecha de cierre del mercado en ese país. La operación, aunque aún no se concretó y de la que se desconoce su monto inicial y total, mantiene en vilo a los hinchas y a la dirigencia, que adoptó una postura de prudencia a la espera de una definición definitiva del Fogao, como se conoce popularmente a Botafogo.

Cristian Medina, con un pie afuera de Estudiantes

Luego de finalizar el partido ante Gimnasia, un Medina visiblemente frustrado por el empate sin goles se refirió a la interrogante central sobre su porvenir: “Todavía no sé nada. Estamos con la bronca de no haber podido llevarnos los tres puntos. Ahora, a descansar. ¿Cuál es mi intención? Lo hablaremos con mis agentes, como con la gente del club a ver qué es lo mejor para ambos”, expresó. Además, el mediocampista relató su presente profesional en medio de la expectativa general: “Estoy tranquilo, enfocado en Estudiantes. Trato de mejorar, aportar lo que tengo para dar al máximo. Y esperando lo que pase”.

Domínguez, entrenador del León, considera a Medina una pieza clave dentro del armado táctico del equipo. La posibilidad de su salida abre un interrogante en la planificación de la temporada, sumado al sentimiento de la parcialidad pincharrata, que expresó su apoyo durante cada presentación del volante. La hinchada manifestó su reconocimiento con ovaciones en las tribunas, mientras el club y su entorno más cercano permanecen atentos a la resolución de la transferencia y a las señales que puedan surgir desde Brasil.

¿BOCA PUEDE OBTENER UN MONTO POR ESTE FICHAJE?

En la Ribera están atentos porque podrían quedarse con un porcentaje gracias a los derechos de formación del futbolista de 23 años que, a fines de 2024, le dejó al Xeneize 15 millones de dólares correspondientes a la ejecución de su cláusula de salida. Aunque los rumores de su transferencia al Botafogo son fuertes y la negociación estaría avanzada a esta hora, nunca trascendió ni siquiera extraoficialmente el monto de la operación. Lo que sí es concreto es que Boca hará caja con el 4,5% de la venta de Medina al exterior, ya que el mediocampista permaneció desde los 10 años hasta los 22. Suponiendo que el grupo empresario que desembolsó USD 15M lo vende ahora por la misma cifra, a las arcas azul y oro ingresarían 675.000 dólares extras.