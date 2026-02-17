Sigue la sangría en Red Bull: perdió una pieza clave antes del inicio de la Fórmula 1

Craig Skinner estuvo 20 temporadas en Red Bull (@F1)

La sorprendente salida de Craig Skinner, jefe de diseño de Red Bull, marca el final de una era y acelera la transformación a fondo del equipo británico antes de la temporada 2026 de Fórmula 1. Tras veinte años de labor silenciosa y con piezas clave del engranaje técnico partiendo en los últimos meses, la escudería austriaca inicia su nueva etapa sin ningún integrante de los que fundaron el proyecto en 2005 y a días de estrenar la inédita unidad de potencia desarrollada junto a Ford.

Desde Milton Keynes, Red Bull comunicó en un mensaje oficial su agradecimiento al ingeniero británico: “Craig ha sido una parte importante del equipo y de nuestros éxitos, y queremos agradecerle su dedicación y su duro trabajo. Todo el equipo de Red Bull le desea lo mejor para el futuro.”

Las razones detrás de la salida no trascendieron. Sin embargo, el sitio especializado RacingNews365 califica la salida de Skinner como “inesperada”: “La decisión habría sido personal y desvinculada de las recientes especulaciones y cambios que agitaron al equipo”.

La marcha de Skinner se suma a una fuga de talentos que transformó radicalmente la estructura de Red Bull. El pionero Adrian Newey, considerado uno de los cerebros más brillantes de la ingeniería automotriz, partió a Aston Martin tras décadas al frente del diseño. Jonathan Wheatley asumió como jefe de equipo en Audi, mientras Will Courtenay, hasta hace poco estratega jefe, aceptó la dirección deportiva en McLaren. El antiguo jefe del equipo, Christian Horner, fue despedido en 2025, cerrando un ciclo histórico y ahora quiere comprar Alpine.

También Helmut Marko, figura influyente como asesor, anunció su retiro y salida de la escudería a finales de 2025. La consecuencia directa es un equipo completamente renovado a todos los niveles, sin miembros fundadores ni técnicos senior de la generación original que gestó los éxitos iniciales.

El diseñador fue determinante en la gestación de los autos campeones con Max Verstappen (@F1)

Skinner inició su carrera en la máxima categoría con Jordan y Williams, hasta que en 2006 se sumó a Red Bull como ingeniero de CFD (dinámica de fluidos computacional en español) en aerodinámica. Rápidamente ascendió a jefe de grupo de CFD en 2009, subdirector de aerodinámica en 2014 y jefe de aerodinámica en 2018. En abril de 2022 fue nombrado diseñador jefe, asumiendo la supervisión integral de los monoplazas y la integración aerodinámica de los distintos proyectos.

Fue bajo su gestión donde Red Bull vivió una nueva edad dorada, con un dominio técnico que empujó a Max Verstappen a conquistar cuatro campeonatos mundiales consecutivos entre 2021 y 2024. El modelo RB19 de 2023, del cual Skinner fue diseñador jefe, quedó en la historia como uno de los autos más dominantes jamás construidos en la Fórmula 1.

La reconversión de Red Bull Racing se despliega en la antesala de la temporada 2026, con la introducción de Ford como socio tecnológico y el desarrollo autónomo de la primera unidad de potencia híbrida del equipo. El RB22, probado en la pretemporada, captó elogios en el paddock por la eficiencia eléctrica y fiabilidad mostrada.

Hasta el momento, no se conoce el destino profesional de Skinner ni quién ocupará su lugar como diseñador jefe en Red Bull. ¿Será Aston Martin su nuevo destino por su cercanía a Adrian Newey? El equipo encara 2026 con una estructura técnica refundada y el apoyo de Ford tras dos décadas de ausencia en la Fórmula 1. La marcha de Skinner configura así un cambio de ciclo total, dejando atrás la última conexión con aquellos responsables que forjaron la identidad y los éxitos del conjunto austriaco.