Paulo Dybala, íntimo: una revelación sobre Cristiano Ronaldo, su impactante museo y el pilates y la moda como nuevo estilo de vida

Paulo Dybala, íntimo: una revelación sobre Cristiano Ronaldo, su impactante museo y cómo el pilates y la moda cambiaron su vida (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Paulo Dybala sorprendió al público con detalles de su vida fuera de la cancha y revelaciones inéditas sobre su carrera, en especial sobre los efectos del pilates en su salud física y la peculiar intimidad compartida con Cristiano Ronaldo durante su etapa en Juventus. En diálogo con el ex rugbier Agustín Creeby, aexpuso los desafíos personales enfrentados por el inminente nacimiento de su primer hijo junto a Oriana Sabatini, y mostró su pasión por la moda y las colecciones de camisetas, incluidas piezas valiosas como la del actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Un cambio fundamental: el impacto del pilates

El hallazgo. Dybala confesó que la práctica sistemática de pilates transformó su día a día como deportista profesional, ayudándolo a superar molestias recurrentes y a lograr una adaptación muscular clave para el fútbol moderno. “En los últimos años hago mucho pilates. Me ayudó muchísimo a nivel muscular... Trabajan los músculos profundos que no trabajan nunca en un entrenamiento”.

El futbolista explicó que tenía dificultades matutinas para caminar debido a dolores en el sóleo, pero tras comenzar con pilates notó una mejora inmediata. “Desde que arranqué, en la segunda clase, nunca más sentí dolor”, afirmó, atribuyendo al método la clave para sostener su rendimiento pese a las exigencias físicas actuales. Dybala subrayó que, en la alta competencia, “si no estás preparado, te pasan por arriba. Son todas bestias, corren que dan miedo”.

Disciplina y convivencia: los días en la pensión y los primeros pasos en Instituto

Su llegada a la capital cordobesa desde Laguna Larga marcó el inicio de una adaptación estricta y colectiva, donde la vida era regida por rutinas. Dybala recordó que en la casa de familia donde se alojó al comenzar en las inferiores de Instituto convivían cuatro chicos, y luego, en la pensión del club, se acentuó la responsabilidad individual: allí debían cumplir horarios estrictos y encargarse de su limpieza personal. “A las 10 teníamos que estar todos en la habitación”, compartió el delantero, reforzando la importancia de la disciplina como valor fundacional en su carrera.

Dybala en sus inicios en Instituto

El paso fugaz por la pensión —solo seis meses antes de su debut en Primera con 17 años— evidenció el rápido ascenso: tras destacarse en la B Nacional, fue transferido al Palermo de Italia, y más tarde a la Juventus, hasta llegar a su club actual en la Roma.

Coleccionismo, referentes e identidad

En su residencia de la capital italiana, el argentino exhibe una impactante colección de camisetas, resguardadas junto a su gimnasio personal. Entre ellas, resalta una de enorme valor sentimental: la número 10 de Riquelme. “La conseguí con coleccionistas, he comprado camisetas”, admitió, y agregó que para obtenerla debió hacer un desembolso económico. “Para muchos, fue el mejor de la historia de Boca”, sostuvo sobre el ídolo xeneize.

La colección incluye camisetas de compañeros como Leandro Paredes, quien se la envió directamente, y mantiene la esperanza de vestir la casaca de su club favorito de la infancia, Boca Juniors, en algún momento de su carrera.

Paulo Dybala mostró su impactante museo de camisetas

Vida personal: paternidad, rutinas y desafíos

Dybala espera su primer hijo junto a Oriana Sabatini, cuya fecha estimada de nacimiento es el 11 de marzo, coincidiendo con el aniversario de su suegra. El futbolista expresó con humor su preferencia: “Ya le dije que espero que nazca el 10”. Sostiene rutinas definidas: suele levantarse a las 7:30, aunque en días libres se permite dormir hasta las nueve o diez.

Uno de los momentos más íntimos de la charla llegó cuando habló de un antiguo hábito que debió abandonar tras una petición de Oriana: “Si te seguís comiendo las uñas no nos podemos casar. Mirá lo que son”, le advirtió ella. Dybala reconoció: “Nunca más lo hice, pero es algo mental... Me comía las uñas todos los días, era horrible. Y ahora, cero”.

El hábito que Dybala cambió por pedido de Oriana Sabatini

Estilo, moda y el mundo del modelaje

El futbolista se definió como un entusiasta de la moda, influencia acentuada por su tiempo vivido en Milán. Dybala reconoció la ayuda de un asesor de imagen y relató su experiencia como modelo en un desfile de Dolce & Gabbana: “Estaba como invitado y Stefano Gabbana me dice: ‘¿por qué no salís?’... Me hicieron cerrar el desfile, yo estaba de traje”.

La moda y el cuidado personal forman parte destacada de su día a día, como reveló al detallar sus looks y rutinas de belleza, así como la preferencia por el “oversize” y el consejo profesional de su asesor sobre lo que conviene vestir.

Juventus, liderazgo y la rutina de Cristiano Ronaldo

Dybala y Cristiano forjaron una gran amistad en la Juventus. - Crédito: Difusión

La convivencia con Cristiano Ronaldo en Juventus dejó huellas profundas en su visión del fútbol profesional. Dybala lo describió como un líder riguroso y meticuloso: “Era muy profesional a la hora de los cuidados, de la rutina, no movía ni una coma. Llegaba a la hora que había que llegar, a las 8 ó 9 de la mañana”.

En el vestuario, el portugués ejercía influencia con naturalidad y seguridad. “Jugadores así tienen presencia tanto afuera como adentro de la cancha. Él agarraba la pelota y apuntaba al arco... No le gustaba perder a nada”, relató, destacando la fortaleza mental de Cristiano, comparable solo a la de Lionel Messi.

Mate, vínculo y detalles cotidianos

Dybala compartió una anécdota sobre la afición al mate de Cristiano Ronaldo: “Tenía un termo que era peruano, un mate más grande. Me hacía reír y lo molestaba”, detalló con humor el argentino, sugiriendo que la costumbre podría deberse a la pareja argentina del futbolista luso.

El campeón mundial subrayó que, fuera de los entrenamientos, Ronaldo mantenía una relación amena con sus compañeros, participando activamente en reuniones y compartiendo charlas cotidianas.

Paulo Dybala confesó su admiración por Lionel Messi (AFP)

Admiración por Messi y el valor de la mente

Finalmente, el delantero reconoció el privilegio de haber compartido cancha con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, considerando que la principal similitud entre ambos reside en su fortaleza mental, más que en el aspecto técnico. “Son dos bestias a nivel psicológico”, reconoció Dybala, aludiendo a la determinación y liderazgo de ambos fuera y dentro del campo.