El video del hijo de 11 años de una leyenda de la Fórmula 1 manejando en la nieve que recorre el mundo

El hijo de Kimi Raikonen manejó un auto de Rally por primera vez

En Finlandia, el automovilismo sumó un nuevo capítulo familiar cuando Robin Raikkonen, hijo del ex campeón mundial de Fórmula 1 Kimi Raikkonen, experimentó por primera vez la conducción de un coche de rally a los 11 años. Según informó Motorsport.hu, el joven piloto, conocido por su destreza en el karting, se adentró en una de las disciplinas más emblemáticas del deporte motor finlandés en el circuito de Tahko, bajo la tutela del cuádruple campeón mundial de rally Tommi Makinen.

La jornada tuvo lugar en la escuela de conducción que Makinen dirige en Tahko, un centro reconocido por su actividad invernal y la formación que ofrece sobre lagos congelados. La experiencia, documentada en video y compartida en redes sociales por Minttu Raikkonen, madre del joven piloto, mostró a Robin manejando con seguridad y soltura sobre la pista nevada. En las imágenes, el niño completó curvas sobre hielo y nieve con derrapes controlados, bajo la mirada de su familia y la presencia de Gino Rosato, padrino de Robin y exmiembro del equipo Ferrari.

Motorsport.hu detalló que la jornada no solo incluyó la conducción, sino también una fase de aprendizaje intensivo. En uno de los videos compartidos, se observa a Robin Raikkonen como copiloto en un vehículo de mayor potencia, mientras Tommi Makinen se encarga del volante. El joven piloto observó con atención las maniobras del experimentado conductor, absorbiendo conocimientos sobre la técnica de conducción sobre superficies heladas, un aspecto fundamental del rally en Finlandia.

Robin Raikkonen, hijo del campeón de F1 Kimi Raikkonen, sonríe en el asiento del copiloto mientras Tommi Makinen conduce

La trayectoria de Robin en el automovilismo arrancó en el karting, donde ha competido activamente y ha demostrado aptitudes destacadas. La reciente incursión en el rally se presentó como un nuevo desafío podría definir el rumbo de su carrera deportiva. El medio remarcó que la oportunidad de entrenar con figuras de la talla de Makinen y la influencia de su padre han abierto un abanico de posibilidades para el futuro de Robin en el automovilismo internacional.

El video de la prueba, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue compartido por la familia Raikkonen y exhibió a Robin desplazándose a alta velocidad y tomando curvas con precisión. En otra grabación, el niño aparece como copiloto de Makinen, siguiendo de cerca los movimientos del campeón mundial y aprendiendo los trucos del oficio. Incluso el propio niño publicó un video desde adentro del vehículo manejando. “Mi primer día en un verdadero auto de Rally”, escribió.

El hijo de Kimi Raikkonen, se sentó por primera vez al volante de un coche de rally

La influencia de Kimi Raikkonen, conocido como el Iceman durante su paso por la Fórmula 1, se refleja en el desarrollo de su hijo. El ex piloto, que conquistó el título mundial en 2007 con Ferrari, se destacó por su carácter reservado y su habilidad en condiciones extremas. A lo largo de su carrera, sumó 21 victorias, 18 poles y 46 vueltas rápidas en la máxima categoría, acumulando un total de 344 Grandes Premios disputados hasta su retiro en 2021. Kimi Raikkonen fue subcampeón en 2003 y 2005 con McLaren y tercero en 2008, 2012 y 2018, consolidándose como una figura central en el automovilismo internacional.

La incursión de Robin Raikkonen en el rally es vista como una extensión natural de la saga familiar, según apuntó Motorsport.hu. Desde niño, entrenó junto a su padre en circuitos de karts, pudiendo competir con él desde los cuatro años. Ahora, la posibilidad de aprender de figuras como Tommi Makinen y de contar con el respaldo de su familia lo posiciona como una promesa en ascenso en el automovilismo, tanto en el karting como en el rally y, quizás en un futuro, en la Fórmula 1.