El argentino Nicolás Varrone tuvo su primer día de pretemporada en la Fórmula 2 y sorprendió: fue el segundo más rápido

El argentino Nicolas Varrone tuvo su debut en la pretemporada de Fórmula 2 con su Van Amersfoort Racing

Nicolás Varrone tuvo su estreno formal al mando del Van Amersfoort Racing de Fórmula 2 este martes en el primer día de pretemporada de la categoría. El corredor argentino redondeó un día sin problemas, pero además se destacó con el segundo registro más veloz de toda la jornada sobre el cierre del día.

El rookie de 25 años giró en 1:25.058 sobre el tramo final de la primera jornada de preparación en el Circuit de Barcelona-Catalunya, para posicionarse detrás de otro debutante como es el mexicano Noel León. El piloto de 21 años, que viene de realizar dos temporadas en F3 con Van Amersfoort Racing y Prema Racing, correrá en 2026 con Campos Racing: brilló con una vuelta de 1:24.370 para ser el más rápido del Dia 1.

Detrás de ellos apareció uno de los candidatos a pelear el título, el paraguayo Joshua Dürksen. El otro sudamericano en la grilla, que tras ser 9° en el Campeonato de Pilotos 2025 con AIX Racing emigró a Invita y firmó como corredor de Desarrollo de Mercedes, registró 1:25.274.

El compañero de Varrone en Van Amersfoort Racing, el mexicano Rafael Villagómez, quedó más de un segundo por detrás con 1:26.251. Será la tercera temporada de Villagómez en F2 tras posicionarse 24° en 2024 y 14° en 2025 en el Campeonato de Pilotos con este mismo equipo.

El otro foco a seguir en esta temporada para Nico será la labor del norteamericano Colton Herta, uno de los corredores de reserva de flamante undécima escudería de la Fórmula 1, Cadillac. Herta, de 25 años, fue el 10° más veloz de la jornada con 1:26.025 con su Hitech. Lo más importante para el argentino, de todos modos, es que completó 64 vueltas sin mayores falencias este miércoles.

“Acá estamos terminando el primer día en Barcelona. Fue un día muy positivo. Agradecerle a la gante que está mandando mensajes de apoyos y aliento. Estoy muy agradecido. trabajamos mucho a la mañana. La primera vez en este circuito con un auto de estas características, así que todo nuevo. Trabajamos un poco en adaptarme a mí mismo, probando la nueva butaca, chequeando todas las cosas que parece que a veces se pasan por algo pero son recontra importantes”, expresó en declaraciones a las que tuvo acceso Infobae.

Y agregó: “Probamos con el compuesto duro por la mañana y la tarde. Algunos cambios en el auto también que ayudaron. Buscando el balance con detalles. A lo último, con la goma blanda que pusimos al final pudimos hacer una muy buena vuelta. Muy contento. Es súper positivo”.

En total, hubo tres banderas rojas en esta primera jornada de pretemporada en Baréin. El colombiano Sebastián Montoya se quedó atascado en la grava de la curva 1 con su Prema Racing, Dürksen hizo un trompo en la curva 3 y el búlgaro Nikola Tsolov se quedó detenido con su Campos Racing.

Hay que tener presente que los equipos utilizan estos tests para probar distintos programas y corroborar que los sistemas estén óptimos de cara al inicio de la temporada oficial. Sin embargo, no se puede perder de vista que el tiempo de la pole position 2025 en Barcelona lo registró el británico Arvid Lindblad (hoy titular en Racing Bulls) con un giro de 1:25.180 y en 2024 lo hizo el estonio Paul Aron (actual reserva de Alpine) con 1:24.766. En 2023, Ollie Bearman captó la pole con 1:23.546.

Las sesiones de pretemporada para la camada 2026 de la F2 continuará el miércoles 18 y el jueves 19 de febrero. El primer turno será ambos días de 5 hasta las 8 de la mañana de Argentina, mientras que las sesiones de la tarde será de 10 a 13 el miércoles y de 9 a 12 el jueves.

LA AGENDA DE CARRERAS DE LA FÓRMULA 2 EN 2025

1- Sprint del Gran Premio de Australia: Sábado 7 de marzo a las 00.10

2- Feature Race del Gran Premio de Australia: Sábado 7 de marzo a las 21.25

3- Sprint del Gran Premio de Baréin: Sábado 11 de abril

4- Feature Race del Gran Premio de Baréin: Domingo 12 de abril

5- Sprint del Gran Premio de Arabia Saudita: Sábado 18 de abril

6- Feature Race del Gran Premio de Arabia Saudita: Domingo 19 de abril

7- Sprint del Gran Premio de Mónaco: Sábado 6 de junio

8- Feature Race del Gran Premio de Mónaco: Domingo 8 de junio

9- Sprint del Gran Premio de Barcelona: Sábado 13 de junio

10- Feature Race del Gran Premio de Barcelona: Domingo 14 de junio

11- Sprint del Gran Premio de Austria: Sábado 27 de junio

12- Feature Race del Gran Premio de Austria: Domingo 28 de junio

13- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: Sábado 4 de julio

14- Feature Race del Gran Premio de Gran Bretaña: Domingo 5 de julio

15- Sprint del Gran Premio de Bélgica: Sábado 18 de julio

16- Feature Race del Gran Premio de Bélgica: Domingo 19 de julio

17- Sprint del Gran Premio de Hungría: Sábado 25 de julio

18- Feature Race del Gran Premio de Hungría: Domingo 26 de julio

19- Sprint del Gran Premio de Monza: Sábado 5 de septiembre

20- Feature Race del Gran Premio de Monza: Domingo 6 de septiembre

21- Sprint del Gran Premio de Madrid: Sábado 12 de septiembre

22- Feature Race del Gran Premio de Madrid: Domingo 13 de septiembre

23- Sprint del Gran Premio de Azerbaiyán: Viernes 25 de septiembre

24- Feature Race del Gran Premio de Azerbaiyán: Sábado 26 de septiembre

25- Sprint del Gran Premio de Qatar: Sábado 28 de noviembre

26- Feature Race del Gran Premio de Qatar: Domingo 28 de noviembre

27- Sprint del Gran Premio de Abu Dhabi: Sábado 5 de diciembre

28- Feature Race del Gran Premio de Abu Dhabi: Domingo 6 de diciembre