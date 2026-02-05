El argentino Nico Varrone ya tiene compañero de equipo en la Fórmula 2: la grilla completa para 2026

Nicolás Varrone debutará esta temporada en la Fórmula 2 (Prensa Nico Varrone)

El piloto argentino Nicolás Varrone ya tiene confirmado a su compañero en la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR), que completó su alineación para la temporada 2026 de Fórmula 2 tras confirmar que Rafael Villagómez continuará un año más en el equipo.

Villagómez afrontará su tercera temporada consecutiva en la categoría antesala a la F1 y suma seis años de vínculo con Van Amersfoort Racing, una relación que comenzó en 2021 y se extendió por la Euroformula Open, la Fórmula Regional de Oriente Medio y dos campañas en Fórmula 3, una de ellas en 2022 en el mismo equipo que Franco Colapinto.

La campaña 2025 fue especialmente significativa para Villagómez, quien alcanzó dos podios —el tercer lugar en Barcelona y Bakú— y sumó nueve top 10 en el año. De este modo, avanzó hasta el puesto 14 en la clasificación general, tras haber obtenido solo un séptimo puesto en Melbourne y finalizar en el lugar 24 en su temporada inicial de 2024.

Rafael Villagómez se unió a Van Amersfoort Racing para el campeonato de Fórmula 2 (Van Amersfoort Racing)

El propio corredor azteca expresó su satisfacción por el acuerdo y los retos venideros: “Estoy extremadamente emocionado y agradecido de quedarme un año más en F2 con VAR. Junto con el equipo, terminamos la temporada con fuerza, lo que me da mucha confianza rumbo al nuevo año. No puedo esperar a volver a la pista, y trabajar con el equipo para lograr resultados aún más fuertes en la próxima temporada”.

El anuncio de su continuidad ocupó la última vacante disponible en la grilla, confirmando así que el campeonato mantendrá sus 22 pilotos. Además, la escuadra de Países Bajos tendrá así una dupla latinoamericana con Varrone, de 25 años, y Villagómez, de 24.

La escudería busca capitalizar el progreso experimentado junto al piloto mexicano durante el año anterior. Brad Joyce, director del equipo, subrayó: “Estamos muy contentos de continuar con Rafael en 2026. En las últimas temporadas, ha demostrado compromiso y una clara mejora en su rendimiento. Los podios en Barcelona y Qatar fueron momentos clave, pero más que eso, reflejan el progreso que hemos logrado juntos. Queremos aprovechar este impulso y luchar por los primeros puestos”.

La FIA Formula 2 presenta oficialmente su emocionante line-up de pilotos para la temporada 2026, incluyendo a varias promesas que harán su debut (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de estar unos días en Argentina, por estas horas Varrone emprendió su regreso a Europa y se prepara para los entrenamientos oficiales de pretemporada que serán la semana próxima, del miércoles 11 al viernes 13 de febrero, en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, junto a la F1.

El piloto bonaerense de Ingeniero Maschwitz le dijo a Infobae en una entrevista que se jugará su última bala para llegar a la F1: “Por varios motivos: primero, por el presupuesto; por lo que va a ser la F2, ya que es muy difícil. También el tema de la edad, que empieza a jugar un papel importante. Es la última bala que tengo. Pero me gusta sentirme que vengo de otra escalera y vengo a romper un poco el sistema que se ha impuesto ahora”.

“Llegar a la F1 es un sueño y espero poder tener la oportunidad de estar ahí. Va a ser un calendario duro, de muchos viajes y habrá que aprovechar cada segundo en la pista”, agregó.

El inicio de la temporada será del 6 al 8 de marzo, en el circuito semipermanente del Albert Park, en Melbourne, Australia, también junto a la F1.