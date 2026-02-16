Miguel Borja habló de su salida de River Plate y la relación con Gallardo: “No me fui como quería”

Borja habló de su salida de River Plate

La salida de Miguel Ángel Borja de River Plate marcó el final de una etapa que el delantero colombiano no imaginaba de la forma que se dió como él esperaba. En diálogo con VBar Caracol, el delantero colombiano repasó su paso por el club argentino y explicó las circunstancias que rodearon su adiós, dejando en claro que la despedida no se produjo en los términos que hubiera deseado.

“No me fui de River como quería”, afirmó el atacante, quien hoy juega en el Al Wasl Football Club de Emiratos Árabes Unidos. Borja reconoció que su ciclo en el equipo argentino tuvo altibajos y estuvo condicionado por el rendimiento colectivo del plantel. “Muchas veces el equipo no engranaba y las cosas no fluían”, sostuvo el futbolista. El colombiano enfatizó que su desempeño no dependió solamente de lo individual. “No fue porque no tenía la capacidad. Las cosas no salían”, explicó, apuntando a un contexto colectivo adverso durante su estadía en Núñez en 2025, que terminó con magros resultados para el Millonario.

El delantero recordó el respaldo que recibió de Gallardo, entrenador que lo llevó a River, y coon el que luego de reencontró con el Muñeco en la institución. “Él fue el que me llevó y fue por algo. Llegué en un mal momento del equipo, cuando él estaba por salir y luego llegó Demichelis”, relató Borja en las entrevistas reproducidas por VBar Caracol. El colombiano destacó que la llegada de Martín Demichelis supuso una adaptación al esquema de juego, pero que el regreso de Gallardo no permitió cumplir las expectativas. “Llegó nuevamente Marcelo y no tuve el nivel que esperaba”, puntualizó.

Borja habló de su vínculo con Marcelo Gallardo (@riverplate)

La relación con Gallardo tuvo momentos decisivos. Borja confesó que solicitó su salida a mitad de año, durante el Mundial de Clubes, pero el entrenador optó por retenerlo. “Le pedí salir en junio, en pleno Mundial de Clubes y no me dejó. Me dijo que me necesitaba y por eso me fui en enero”, detalló el atacante. Esta decisión retrasó el desenlace de su vínculo con el club argentino, que finalmente se concretó en el mercado de pases siguiente.

La despedida de Borja de River Plate se produjo tras la no renovación de su contrato. El colombiano abandonó la institución como jugador libre, dejando un registro de 159 partidos jugados, 62 goles y 10 asistencias, números que lo posicionan como uno de los delanteros más productivos de los últimos años en el club. Además, fue campeón del Torneo 2022, la Supercopa Argentina 2022 y el Trofeo de Campeones 2022.

Respecto a los motivos de su salida, Borja insistió en que no fue una decisión unilateral ni vinculada exclusivamente al rendimiento. El propio futbolista valoró la oportunidad de haber jugado en el club y afirmó: “Creo que fue un ciclo cumplido. No me arrepiento de haber ido a esa institución… estoy tranquilo con todo lo que viví allá”.

La etapa en River también estuvo marcada por la falta de títulos en la recta final de su paso por el club, una situación que afectó tanto a Borja como a otros referentes del plantel. “Los otros referentes tampoco querían salir sin un título. Era un ciclo cumplido”, reconoció el colombiano.

Miguel Borja habló de su paso por River Plate

Cabe recordar que recientemente, en diálogo con ESPN, el atacante no descartó un hipotético regreso al fútbol argentino, más precisamente a Boca Juniors: “No me pongan en esa. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca. Salió apenas te escuchó.Uno no puede cerrar las puertas. No puedo no decir ‘de esta agua no beberé’. Después de coquetear con el Xeneize en el mercado de pases, firmó un vínculo con el Cruz Azul, pero por problemas legales decidió salir de México e irse al fútbol árabe.

Borja encontró un nuevo destino en el Al Wasl Football Club de Emiratos Árabes Unidos, donde busca relanzar su carrera y mantener la competitividad necesaria para regresar a la Selección Colombia. El delantero no oculta su objetivo de disputar el Mundial de 2026 y destacó el nivel de la liga emiratí como un desafío deportivo de primer orden. “Esta es una liga que compite a un alto nivel… un staff técnico de portugueses y brasileños”, comentó.

El atacante también mantiene la mirada puesta en el fútbol colombiano, donde sostiene relaciones abiertas con clubes como Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, y prepara su futuro fuera de las canchas a través de estudios en gerencia deportiva.