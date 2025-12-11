La sorprendente sentencia de Miguel Borja tras su salida de River: “No le cierro las puertas a Boca”

Miguel Ángel Borja fue uno de los pesos pesados del plantel de River Plate que se fueron una vez finalizada la temporada 2025. El colombiano finalizó su contrato con el Millonario y, por decisión de Marcelo Gallardo, no continuó en la institución. El delantero, que marcó 62 goles en 159 partidos oficiales, repasó su paso por la entidad de Núñez, contó cómo era su relación con el director técnico y sostuvo una llamativa postura ante la consulta sobre si jugaría en Boca Juniors.

En una entrevista con el programa F90 de ESPN, al atacante le preguntaron si le cierra las puertas a un hipotético regreso al fútbol argentino y qué haría si lo llama Juan Román Riquelme para vestir la camiseta del Xeneize. “No me pongan en esa. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca. Salió apenas te escuchó. Uno no puede cerrar las puertas. No puedo no decir ‘de esta agua no beberé’. Ahora lo que yo estoy pensando es en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia. Creo que la puerta de regresar a la Argentina quedó abierta. Eso es algo muy bonito”, respondió el delantero.

Inmediatamente, recordó el mercado de fichajes de 2021, cuando estuvo cerca de recalar en Boca: “Yo lo dije en alguna ocasión. Tuve contactos con gente del Consejo. Pero eso fue después de la Copa América en pandemia. Yo tenía contrato con Palmeiras y, en ese momento, una de las decisiones que tomaron es que llegara a Junior. Y yo, como soy hincha de Junior, llegué y jugué dos semestres. Después fui a Gremio y regresé a Junior por tres años. Luego salió lo de River. Pero sí tuve acercamientos y no se dio”.

Al mismo tiempo, Borja reconoció que tiene un hermano hincha del Xeneize, quien estaba presente en la entrevista. “Claro, que escuché la oferta. A ver qué dice Román. De pronto vamos para allá con todos a un palco de La Bombonera. Boca es grande en la Argentina. Lo ha demostrado con las Libertadores que tiene”, comentó el familiar del futbolista, que tuvo que frenar al panel del programa de televisión entre risas: “Ya no lo hagan hablar más”.

*Su salida de River y su año 2025

“Estoy un poco con sinsabor. De pronto no fue como yo quería o queríamos muchos de los que salimos, que era con títulos. El último año siempre es lindo salir con títulos y siendo protagonistas. No me pasó a mí esta vez. Hablo en lo personal, no fue un año bueno y lo acepto, lo reconozco. Creo que no es fácil, pero te ayuda a crecer. Todo esto te ayuda a crecer. Es muy difícil para mí cuando no marco un gol, cuando erro un gol claro, cuando erro penales... Soy el primero en darme fuerte”, argumentó, por su parte, respecto a su salida de River Plate.

No obstante, el atacante de 32 años aseguró que siempre tuvo una buena relación con Gallardo. “Yo fui muy respetuoso siempre con Marcelo. Un día le fui a hablar para pedirle que quería jugar o que me dejara. Sí, teníamos diálogo en los que me hablaba de cosas futbolísticas, de movimientos. Pero después él toma las decisiones. Yo soy el primero en decir ‘no estoy pasando un buen momento’. Si de pronto me toca hacerme a un lado para que llegue otro compañero, lo hago. En ningún momento le dije algo. Sí, obviamente, quería terminar bien. No se pudo”, aseguró.

*La comparación entre los ciclos de Gallardo y Demichelis

Miguel Ángel Borja también fue preguntado sobre la diferencia de su rendimiento durante el ciclo de Martín Demichelis y el de Marcelo Gallardo, en el que el colombiano bajó la cuota goleadora. “No lo sé. Yo quisiera saberlo. Lo hablé con Marcelo, con Biscay, en la interna. Creo que muchas veces el equipo no se encontró. Otras veces me quedaba a mí y no la metía. Y yo me hago responsable. Es muy fácil decir ‘con Demichelis sí y con Marcelo, no’. Yo las tuve con Marcelo... las tuve y las erraba. No puedo de pronto decir que es un esquema de juego diferente. Marcelo muchas veces me decía ‘quedate ahí que nosotros tenemos que alimentarte’, y yo me caía. Yo asumo mi responsabilidad y soy autocrítico con mi rol”, explicó.

A su vez, destacó: “De pronto con Marcelo, por ahí, la forma de llegar al área era distinta. Me acuerdo un partido que jugamos con Vélez, llegamos como 10 veces en el primer tiempo. Y era por todos los lados: centros, paredes por el medio. Y con Marcelo, muchas veces, agarrábamos al equipo rival y lo metíamos contra el arco. Pero era distinto, era diferente. Lo que yo pienso es que éramos más verticales. Llegábamos con menos pases y toques al área. Y uno como nueve muchas veces no quiere tocar la pelota fuera del área. Yo creo que eso es un punto. Pero yo las tuve con Marcelo”.

En esta misma línea, agregó: “Había partidos que ganábamos 3-0 o 4-0. Me acuerdo un partido contra Atlético Tucumán, tuve tres o cuatro opciones. ¿A quién le voy a echar la culpa? El primer responsable soy yo. Creo que es normal que pase uno por esos momentos de sequía. Con Martín yo entraba a divertirme, a hacer tacos, salía del área aunque él no quería. Son momentos en los que uno tiene confianza”.

Por último, Borja dejó entrever que recibió diferentes ofertas “de Rusia, Países Bajos, México y Estados Unidos” para continuar con su carrera profesional.