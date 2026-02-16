Deportes

El precalentamiento de Cavani con un heladerita que causó controversia en Boca: la dura crítica de un histórico

El episodio ocurrió antes del ingreso del uruguayo en el empate 0-0 ante Platense en La Bombonera

Sucedió antes de su ingreso en Boca-Platense: utilizó una heladerita

El precalentamiento de Edinson Cavani en La Bombonera antes de su ingreso en el partido ante Platense generó una nueva polémica en Boca Juniors y provocó una reacción inmediata entre los hinchas. La escena desencadenó también duras críticas de Cristian Traverso, ganador de siete títulos con el Xeneize (incluidas dos Copas Libertadores y una Intercontinental) en su columna en TyC Sports.

El punta fue uno de los relevos y, durante el calentamiento para enfrentar al Calamar por la quinta fecha del Torneo Apertura (el duelo finalizó 0-0), el delantero uruguayo, de 39 años, permaneció apartado de sus compañeros, limitándose a hacer rebotar una pelota contra una heladera y evitando integrarse a los ejercicios grupales habituales. Este comportamiento llamó la atención tanto en la tribuna -desde donde se filmaron los videos que se hicieron virales-, al punto que se llegó a dudar si Cavani estaba en condiciones de ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Esta actitud no resulta novedosa para el atacante, quien prefiere no participar del tradicional “loco” durante la entrada en calor. En cambio, opta por realizar movimientos solo, un hábito que repitió en otras ocasiones en las que fue suplente.

No obstante, su situación física (no jugaba desde el 30 de noviembre) no impidió que sumara veintinueve minutos en el complemento, sin mostrar molestias que justificaran el aislamiento. Incluso tuvo un mano a mano que le sacaron en la línea, aunque luego la acción fue anulada por posición adelantada.

La escena no tardó en convertirse en objeto de debate público, amplificado por la columna de opinión de Traverso en TyC Sports, quien fue categórico en su análisis del episodio.

“Lo que hizo Cavani en el calentamiento previo al partido es una falta de respeto, principalmente al técnico. No puede pasar y él se tiene que dar cuenta con la carrera que tiene encima”, expresó el polifuncional ex futbolista, que se destacó como defensor y mediocampista defensivo.

El exjugador continuó: “Lo primero para un capitán o un referente es ser y parecerlo. Estar ahí apoyando, presente, en un momento difícil está bien. Ahora, lo de la heladerita es una imagen increíble”.

Luego, remarcó la repercusión que tuvo la escena entre los fanáticos de Boca Juniors: “Hay muchos hinchas que grabaron las escenas y los videos están ahí, circulando por las redes. ‘Mirá lo que hizo Cavani’”.

“Cuando hablamos de líderes o referentes en Boca, me sobran los dedos de una mano. Solamente pongo a Paredes en ese rol: un tipo que está lesionado, se infiltra y juega. Que un jugador esté mirando desde afuera de esa manera en la que lo hizo Cavani es algo que molesta”, añadió.

Añadió sobre la imagen en el campo: “Esa imagen, pegándole primero a la heladera con la pelota y luego sentándose, es realmente irrespetuosa con el entrenador. Como que no le da bola o hace lo que quiere. Entonces, la conclusión es que viven en un mundo paralelo, porque hay que ser y parecer”, concluyó.

Traversi, en su etapa como
Traversi, en su etapa como jugador de Boca (FOTO NA:DAMIAN DOPACIO)

Mientras se desarrolla la controversia por Cavani, y ante la operación de Milton Giménez por una pubalgia rebelde, Boca busca un centroatacante. Está cerca de sumar a Adam Bareiro, ex San Lorenzo y River, por quien hizo una oferta de tres millones de dólares.

Cumplidas cinco jornadas del Apertura, el Xeneize suma siete puntos, producto de dos victorias, un empate y dos tropiezos. Este viernes, desde las 20, buscará cambiar los silbidos recibidos ante Platense por aplausos cuando sea anfitrión de Racing en La Bombonera.

