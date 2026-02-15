Deportes

Boca Juniors buscará volver al triunfo ante Platense en La Bombonera: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de caer como visitante ante Vélez y recibirá al Calamar como local. Transmite ESPN Premium a las 19.30

15:49 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

15:38 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Platense:

El duelo, que se pondrá en marcha a las 19.30, se podrá seguir por el canal ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino.

15:37 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Boca Juniors y Platense por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

Leandro Paredes, el capitán de
Leandro Paredes, el capitán de Boca (FOTOBAIRES)

