Boca Juniors buscará volver al triunfo ante Platense en La Bombonera: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
A qué hora jugarán Boca-Platense:
El duelo, que se pondrá en marcha a las 19.30, se podrá seguir por el canal ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Boca Juniors y Platense por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.