Boca Juniors buscará volver al triunfo ante Platense en La Bombonera: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Boca Juniors y Platense por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 .

El duelo, que se pondrá en marcha a las 19.30, se podrá seguir por el canal ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino.

Últimas noticias

Cambió su nacionalidad para competir y ganó una histórica medalla de oro para Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de invierno Lucas Pinheiro Braathen le dio a Brasil y a la región la primera presea en la historia de la máxima cita de los deportes. Por qué dejó de competir para Noruega

La desafiante frase del jefe de Alpine contra los equipo en medio de la “guerra de motores” que tiene en vilo a la Fórmula 1 Steve Nielsen disparó contra los otros motoristas que acusan que los impulsores de Mercedes están fuera de reglamento

Sufríó varias caídas y caminó 200 metros sin un esquí en la nieve, pero se recuperó para ganar una increíble medalla para su país Ebba Andersson, del equipo sueco de esquí de fondo, tuvo un problema durante la prueba de relevo. Pero se repusieron para subirse al podio en Milano-Cortina 2026

La respuesta de Adam Bareiro sobre el interés de Boca Juniors y el guiño para Riquelme en su último festejo de gol El delantero paraguayo de Fortaleza anotó en el 2-0 ante Ferroviario por el Campeonato Cearense y habló sobre la oferta del Xeneize para contratarlo