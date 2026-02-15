Deportes

Sorpresa en el circuito de tenis: David Nalbandian asumirá como entrenador de un afamado tenista

El ex N° 3 del mundo buscará potenciar a uno de los hombres de mayor técnica: el búlgaro Grigor Dimitrov

El cordobés se retiró en 2013 (Omar Rasjido / Prensa AAT)

David Nalbandian tendrá la oportunidad de transmitir sus conocimientos en el circuito, porque fue confirmado como el nuevo entrenador del tenista búlgaro Grigor Dimitrov. El argentino se sumará al cuerpo técnico de Dimitrov en el ATP 500 de Acapulco, según informó TennisKafe.

La noticia fue confirmada por Georgi Stoimenov, representante de Dimitrov, en declaraciones recogidas por TennisKafe. El agente detalló que la colaboración entre Nalbandian y Dimitrov comenzará en el torneo mexicano, que se disputará del 23 al 28 de febrero.

En el equipo de trabajo de Dimitrov, Nalbandian compartirá funciones con el entrenador belga Xavier Malisse, ex número diecinueve del mundo. También lo acompañan Mark Bender, fisioterapeuta, y Yutaka Nakamura, preparador físico. Esta estructura muestra la apuesta del búlgaro por una preparación internacional y especializada, según destacó TennisKafe.

Nalbandian, uno de los tenistas más destacados de Argentina en los últimos años, llegó al puesto tres del ranking mundial y se retiró en 2013. Tras su retiro del circuito, incursionó en el rally y más tarde regresó al tenis para vivir una primera experiencia como entrenador junto al serbio Miomir Kecmanović. Hasta ahora, había permanecido alejado del circuito profesional, lo que otorga especial relevancia a su nueva función.

Dimitrov tiene 34 años (REUTERS/Isabel Infantes)

Por su parte, Grigor Dimitrov, originario de Haskovo, Bulgaria, forjó su carrera en el tenis bajo la influencia de su padre. Se ganó el apodo de “Baby Federer” por su estilo de juego y suma nueve títulos ATP. Fue semifinalista en Wimbledon 2014, el Abierto de Australia 2017 y el Abierto de Estados Unidos 2019. En la presente temporada, Dimitrov encadenó una victoria en Brisbane y eliminaciones tempranas en el Abierto de Australia y Dallas. Actualmente, ocupa el puesto 43 del ranking mundial.

El inicio del trabajo conjunto con Nalbandian se produce después del cierre de la relación profesional con el entrenador Dani Vallverdú en diciembre de 2025. Este movimiento es interpretado en el entorno tenístico como un intento de Dimitrov por renovar su carrera y sumar nuevas perspectivas a su equipo, según informó TennisKafe.

El nombramiento de Nalbandian como responsable técnico de Dimitrov atrajo la atención de los círculos profesionales del tenis, marcando el regreso del argentino al foco internacional. Su incorporación genera expectativas en torno al posible impacto en la trayectoria del tenista búlgaro, de enormes condiciones técnicas, y en la dinámica de su equipo técnico.

El regreso de Nalbandian a los torneos de élite como entrenador añade un elemento de sorpresa y atractivo a la nueva etapa profesional de Dimitrov. A los 44 años, uno de los referentes de una camada inolvidable del tenis argentino (junto a Guillermo Coria, Gastón Gaudio y, posteriormente, Juan Martín del Potro) apuesta a que el búlgaro, de 34 años, dé un salto definitivo en su trayectoria.

