“¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

La futbolista, hija del mítico Dennis Rodman, celebró el título de su pareja desde las tribunas, pero luego una actitud suya se hizo viral

La escena ocurrió luego de que el tenista se consagró en Dallas

Ben Shelton levantó tres pelotas de partido y venció 3-6, 6-3 y 7-5 a Taylor Fritz para coronarse campeón del torneo ATP 500 de Dallas.

Fritz, primer favorito en el cemento en pista cubierta de Dallas, tuvo sus tres bolas de partido en el 5-4 del tercer set y con Shelton al saque, pero no pudo aprovecharlas. Y el segundo cabeza de serie en Texas y número nueve del ranking mundial consiguió la rotura a cero en el juego siguiente y se abrió el camino hacia el triunfo tras una hora y 52 minutos.

La escena más curiosa se dio e el epílogo. El ganador, de 23 años, se acercó a saludar a su familia y equipo en las gradas. entre ellos, se encontraba Trinity Rodman, la futbolista hija del mítico Dennis Rodman, que está en pareja con Shelton.

Cuando quedaron frente a frente, la deportista le sonrió, le dio un beso en los labios y lo abrazo, pero allí mismo se arrepintió, de acuerdo con sus gestos. “¡Ouch", vociferó con desagrado, secándose el rostro y la prenda verde que lucía. “El sudor...”, remarcó la cuenta @Tiempodetenis1.

“Ella también es deportista. Un poco de empatía y más amor por favor”, reclamó una usuaria de X al ver la secuencia. “¡Qué gesto horrible!“, se enojó otro internauta. ”Tener de suegro al loco de Denis ya es mucho", planteó un tercero. “Salí de ahí, Ben”, lo instó un cuarto.

Shelton y Trinity componen una de las parejas de más alto perfil del mundo del deporte. La historia de la pareja comenzó a tomar forma en marzo de 2025, cuando los rumores sobre un posible romance se intensificaron a raíz de una serie de interacciones en redes sociales. Entonces participaron en una tendencia de TikTok que sugería una relación incipiente. La futbolista, con más de 280.000 seguidores en esa plataforma, respondió con humor a la publicación de Shelton en Instagram: “Shooter shoot supongo”. Este intercambio, lejos de pasar desapercibido, alimentó las especulaciones entre sus seguidores y marcó el inicio de una cronología pública que culminó con la publicación de una fotografía en la que Rodman abraza y besa a Shelton en un ascensor. El propio tenista acompañó la imagen con una reflexión sobre su carrera: “He estado enfocado, pero sigo subiendo, aún estoy lejos de mi punto máximo”.

La reacción no se hizo esperar: la campeona del US Open 2023, Coco Gauff, comentó “¡¡Lanzamiento duro!!”, mientras que la propia Rodman publicó su versión diez días después con el mensaje: “Me lo merezco”. La compañera de equipo de Rodman en la selección nacional, Alyssa Thompson, sumó: “El lanzamiento duro más suave”. En declaraciones posteriores recogidas por Town & Country, el tenista reconoció el impacto de la noticia: “Supongo que por quién es, la gente se volvió un poco loca. Pero sí, fue una locura lo mucho que se volvió viral... y me di cuenta de que a la gente le importa tanto mi vida. Pero sí, estamos felices, sin duda”.

Es común, cada vez que sus agendas lo permiten, verlos acompañándose en sus respectivas actividades. Esta vez, fue Rodman la espectadora. Para el joven estadounidense, el de Dallas fue el cuarto título ATP y su octava victoria contra rivales que forman parte del Top Ten del ranking ATP. Shelton ya había ganado un torneo ATP 500, en 2023 en Tokio. Ya es el cuarto jugador nacido en los años 2000 con más títulos 500, en una tabla liderada por las ocho coronas del español Carlos Alcaraz.

Fue la segunda victoria de Shelton en tres enfrentamientos con Fritz, al que ya había ganado el año pasado en Shanghái.

