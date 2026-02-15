La UEFA pone un límite al VAR: “No puede convertirse en un análisis microscópico del juego”

Roberto Rosetti, presidente de la Comisión Arbitral de la UEFA (Foto EFE/Enric Fontcuberta)

El VAR, un sistema que llegó al fútbol mundial con la premisa de ayudar a mejorar las decisiones arbitrales, es eje de permanentes debates. Algo de esto ocurrió en el reciente Congreso Anual de Árbitros que la UEFA celebró en Bruselas. Allí, el jefe del arbitraje europeo, Roberto Rosetti, lanzó un mensaje directo que ya impacta en el debate internacional: el VAR no puede transformarse en una herramienta de intervención permanente sobre cada detalle del juego.

“No podemos ir en la dirección de intervenciones microscópicas del VAR. Nos gusta el fútbol tal y como es”, afirmó Rosetti ante los colegiados del Viejo Continente, en una frase que sintetiza la preocupación actual dentro de UEFA.

El debate de fondo: tecnología sí, hiperintervención no

El dirigente italiano defendió el sistema de videoarbitraje, pero marcó con claridad su función original: “El VAR existe para hacer el juego más justo… especialmente cuando son acciones claras", recordó.

El punto es técnico y conceptual. El VAR fue concebido para corregir errores claros y manifiestos en situaciones determinantes: goles, penales evidentes, tarjetas rojas directas y errores de identidad. No para reinterpretar cada roce, cada contacto mínimo o cada milímetro detectado en cámara lenta.

En distintas competiciones europeas e internacionales, las revisiones prolongadas y los análisis extremadamente detallados han generado cuestionamientos por la pérdida de fluidez y la ruptura del ritmo natural del partido. Rosetti recogió ese malestar y lo transformó en una advertencia institucional.

Otro de los ejes centrales del congreso fue la necesidad de uniformidad interpretativa. Sobre esto, Rosetti fue categórico: “No puede haber diferentes lenguajes técnicos por Europa. No es bueno, sobre todo porque hay equipos que juegan en competiciones europeas. Uniformidad e interpretaciones consistentes: estamos trabajando en ello".

El mensaje apunta a evitar disparidades entre ligas nacionales y torneos UEFA. La coherencia en los criterios es vista como condición indispensable para sostener la credibilidad del arbitraje.

En Europa buscan que no se desvirtúe el uso del VAR (Foto Reuters)

Cambios en el horizonte: IFAB y posibles ajustes

Rosetti anticipó que antes de la próxima temporada se volverán a reunir para evaluar ajustes. En ese contexto, en febrero la International Football Association Board (IFAB) podría aprobar nuevas revisiones vinculadas a saques de esquina y tarjetas amarillas.

Sin embargo, el jefe arbitral europeo dejó otro concepto fuerte: “Es crucial que no retrasemos el inicio del juego. Si algo lo retrasa, no es bueno para el fútbol. Todo pequeño cambio que acelere la reanudación nos gusta, porque nos gusta el fútbol por su intensidad y sus emociones, no por los retrasos.”

La velocidad de reanudación y la preservación de la intensidad aparecen como prioridades estratégicas.

La dimensión técnica: el impacto en el liderazgo arbitral

Más allá del plano reglamentario, el debate tiene una dimensión estructural. Si cada decisión queda supeditada a una relectura tecnológica exhaustiva, el proceso perceptivo–decisional del árbitro se debilita.

El arbitraje moderno se construye sobre tres pilares:

• Lectura del juego.

• Posicionamiento adecuado.

• Decisión inmediata con convicción.

Cuando la intervención microscópica se vuelve recurrente, el árbitro entra en una zona de espera. Y la espera erosiona liderazgo. La tecnología no puede convertirse en el árbitro principal invisible. Debe ser un respaldo excepcional. La autoridad y la gestión del partido siguen estando en el campo.

En Bruselas, Rosetti no cuestionó el VAR: delimitó su alcance. El mensaje fue claro: menos laboratorio, más fútbol. Menos microscópico, más alineado con los principios originales de justicia y fluidez.

El debate rumbo a la próxima temporada europea ya está planteado. Y el eje no es eliminar la tecnología, sino definir con precisión hasta dónde puede intervenir sin alterar la naturaleza del juego.